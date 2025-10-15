miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 08:52
Tailandia.

El traje inspirado en el carnaval de Jujuy que brilló en Miss Grand Internacional

El diseño de Aurelio Martínez homenajea al carnaval de Jujuy con plumas, bordados y colores que evocan la energía del fuego y la Pachamama.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Elena Mateo llevó el carnaval de Jujuy a Miss Grand Internacional.

Elena Mateo llevó el carnaval de Jujuy a Miss Grand Internacional.

La modelo tucumana Elena Mateo, representante de Argentina en el certamen Miss Grand Internacional 2025, cautivó al público al presentar el traje típico “Despertar del diablo”, una creación del diseñador Aurelio Martínez inspirada en los carnavales de Jujuy. El diseño reflejó la fuerza, la tradición y la magia de una de las celebraciones más emblemáticas del norte argentino.

Elecciones en Bolivia: más de 7.500 residentes bolivianos en Jujuy podrán votar en la segunda vuelta

Elecciones en Bolivia: más de 7.500 residentes bolivianos en Jujuy podrán votar en la segunda vuelta
Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas
Medio Oriente.

Israel identifica 3 cuerpos entregados por Hamas; uno no coincide con el rehén secuestrado

Un diseño que encarna la esencia jujeña

El traje presentado por Elena Mateo simboliza el momento del desentierro del diablo, con el que cada año se da inicio al carnaval jujeño. La propuesta artística busca representar el nacimiento del fuego, la alegría y la energía que emergen desde la tierra, en conexión con la Pachamama.

Los tonos ardientes del vestuario —amarillo, rojo, naranja y violeta— evocan la unión entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo terrenal. Las plumas, bordados y detalles brillantes fueron elaborados para transmitir la intensidad del festejo, mientras que la máscara hace referencia al espíritu protector que simboliza al diablo carnavalero.

traje tipico (5)

El “Despertar del diablo”, un homenaje al norte argentino

Aurelio Martínez explicó que su obra busca trasladar la energía del carnaval jujeño al escenario internacional. “Desde lo profundo de la tierra nace la magia, el fuego y el color. Este traje representa uno de los momentos más vibrantes del norte argentino: el despertar del diablo en los carnavales jujeños”, detalló el diseñador.

El traje fue confeccionado con materiales livianos y estructuras articuladas que permitieron a Elena Mateo moverse con libertad sobre el escenario. La modelo completó el atuendo con una imponente máscara y un tocado de plumas que remite a los rituales ancestrales del carnaval.

traje tipico (6)

¿Qué es Miss Grand Internacional?

Miss Grand Internacional es un certamen de belleza internacional creado en 2013 en Tailandia. Su objetivo principal es promover un mensaje de paz y rechazo a la violencia, bajo el lema “Stop the War and Violence” (“Alto a la guerra y la violencia”).

El concurso busca coronar a una representante mundial que combine belleza, carisma, compromiso social y habilidades comunicativas. A diferencia de otros certámenes, Miss Grand Internacional da gran importancia a la expresión personal, la presencia escénica y la capacidad oratoria de las participantes.

Cada país presenta a una candidata elegida en su certamen nacional. Durante el concurso, las competidoras participan en diferentes etapas:

  • Desfile en traje de baño
  • Desfile en traje de gala
  • Presentación de trajes típicos, donde cada candidata exhibe un atuendo que representa la identidad cultural de su país
  • Rondas de preguntas y discurso por la paz, donde se evalúan sus dotes comunicativas y su compromiso con los valores del certamen.

Desde su creación, Miss Grand Internacional creció en popularidad y hoy es considerado uno de los cinco concursos de belleza más importantes del mundo, junto a Miss Universo, Miss Mundo, Miss International y Miss Supranational.

