jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 12:22
Certamen.

Elena Mateo representará a Argentina en Miss Grand International 2025

La tucumana, coronada Miss Grand Argentina, competirá en Tailandia el 18 de octubre. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Elena Mateo es la nueva Miss Grand Argentina.

Elena Mateo es la nueva Miss Grand Argentina.

El próximo 18 de octubre, la joven Elena Mateo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, participará del Miss Grand International 2025, el certamen de belleza internacional que se celebra en Tailandia. Mateo, de 22 años, fue seleccionada como representante argentina el pasado 26 de agosto en Buenos Aires, durante la gala nacional que reunió a candidatas de todo el país.

Miss Grand Argentina

En las semanas previas al certamen, Mateo se enfocará en entrenamientos de expresión corporal, ensayos de pasarela y actividades culturales que le permitan destacar en cada etapa del concurso. Su objetivo es representar a Argentina con autenticidad y resaltar la riqueza cultural de su provincia.

Miss Grand Argentina (1)

Qué es Miss Grand International

El Miss Grand International es un concurso de belleza que se realiza anualmente en Tailandia desde 2013. A diferencia de otros certámenes, busca destacar no solo la estética de las participantes, sino también su capacidad de liderazgo, compromiso social y proyección internacional. Entre sus objetivos, promueve campañas contra la violencia y proyectos de paz, convirtiendo a la ganadora en embajadora de causas sociales a nivel global. Cada edición convoca a candidatas de más de 80 países.

