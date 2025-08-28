Elena Mateo representará a Argentina en Miss Grand International 2025

Elena Mateo es la nueva Miss Grand Argentina.

El próximo 18 de octubre, la joven Elena Mateo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, Tucumán, participará del Miss Grand International 2025, el certamen de belleza internacional que se celebra en Tailandia. Mateo, de 22 años, fue seleccionada como representante argentina el pasado 26 de agosto en Buenos Aires, durante la gala nacional que reunió a candidatas de todo el país.

Tras su coronación, la tucumana expresó su orgullo por representar a su provincia: “Tucumán es pequeña en tamaño, pero enorme en corazón y cultura. Quiero que se conozca nuestro amor por las tradiciones y la identidad que nos caracteriza ”. Además, agradeció el respaldo de sus coterráneos: “El apoyo de mi gente me dio fuerzas para llegar hasta aquí. Representarlos en el mundo es un privilegio enorme”.

En las semanas previas al certamen, Mateo se enfocará en entrenamientos de expresión corporal, ensayos de pasarela y actividades culturales que le permitan destacar en cada etapa del concurso. Su objetivo es representar a Argentina con autenticidad y resaltar la riqueza cultural de su provincia. Miss Grand Argentina (1) Qué es Miss Grand International El Miss Grand International es un concurso de belleza que se realiza anualmente en Tailandia desde 2013. A diferencia de otros certámenes, busca destacar no solo la estética de las participantes, sino también su capacidad de liderazgo, compromiso social y proyección internacional. Entre sus objetivos, promueve campañas contra la violencia y proyectos de paz, convirtiendo a la ganadora en embajadora de causas sociales a nivel global. Cada edición convoca a candidatas de más de 80 países.

