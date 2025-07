Una por una, las candidatas para Miss Grand Argentina

Candidatas a Miss Grand Argentina (5)

Candidatas a Miss Grand Argentina (6)

Candidatas a Miss Grand Argentina (1)

Candidatas a Miss Grand Argentina (2)

Candidatas a Miss Grand Argentina (4)

Candidatas a Miss Grand Argentina (3)

Qué es Miss Grand International

Miss Grand International es un certamen de belleza de alcance global que promueve un mensaje de paz y rechazo a todo tipo de violencia. Fue fundado en 2013 en Tailandia y, desde entonces, se convirtió en una de las competencias más relevantes del circuito internacional. Con una fuerte impronta social, el concurso impulsa campañas contra la violencia y fomenta valores como la tolerancia, el diálogo y la igualdad.

Cada año, representantes de más de 70 países se reúnen para competir no solo en belleza y pasarela, sino también en oratoria, solidaridad y trabajo comunitario. El lema del certamen es “Stop the War and Violence” ("Alto a la guerra y la violencia"), lo que marca una diferencia respecto a otros concursos tradicionales. La ganadora se convierte en embajadora de esta causa a nivel internacional durante un año.