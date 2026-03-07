Crecida del río Bermejo paralizó el cruce de chalanas en la frontera con Bolivia

La fuerte crecida del Río Bermejo obligó a suspender este sábado el cruce de chalanas entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) , uno de los pasos fronterizos más utilizados por trabajadores, comerciantes y vecinos que circulan a diario entre ambos países.

La decisión fue tomada por las cooperativas y operadores del servicio fluvial ante el aumento del caudal, la fuerte corriente y la turbiedad del agua , condiciones que representan un riesgo para la navegación de las embarcaciones.

La suspensión generó demoras y complicaciones para cientos de personas que utilizan este paso para trasladarse por trabajo, estudios o actividades comerciales. Ante el cierre del puerto de chalanas, el único cruce habilitado es el puente internacional que conecta ambas localidades, donde se registraron filas y demoras.

image La crecida del río Bermejo cerró el paso de chalanas

Un paso clave para la actividad fronteriza

El cruce por chalanas es uno de los mecanismos más rápidos y utilizados para atravesar el río, especialmente por comerciantes y trabajadores que realizan actividades entre ambos lados de la frontera. Sin embargo, este sistema es también el más vulnerable ante las crecidas, por lo que suele suspenderse cuando el nivel del río aumenta debido a lluvias en la región.

Comerciantes y trabajadores varados en la frontera

La suspensión del cruce afectó a numerosos comerciantes y trabajadores que utilizan diariamente este paso fronterizo para trasladarse entre ambos países. Muchos de ellos quedaron varados mientras intentaban cruzar de Argentina a Bolivia, lo que generó demoras y complicaciones en la actividad comercial de la zona.

Ante la crecida del río, las cooperativas que operan las chalanas comenzaron a reforzar las medidas de seguridad y a asegurar las embarcaciones para evitar que sean arrastradas por la fuerte corriente.

image Cerraron el Puerto Chalanas por la rápida crecida del río Bermejo

Preocupación por las lluvias

La situación genera preocupación en la región fronteriza, ya que las lluvias continúan en la zona, lo que podría mantener elevado el nivel del río Bermejo durante las próximas horas.

Por el momento no hay una fecha confirmada para la reanudación del servicio de chalanas, ya que la reapertura del cruce dependerá de cómo evolucione el caudal del río en los próximos días.