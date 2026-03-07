Crecida del río Bermejo paralizó el cruce de chalanas en la frontera con Bolivia
El aumento del caudal obligó a suspender el paso fluvial entre Argentina y Bolivia, afectando a cientos de personas que utilizan diariamente este cruce fronterizo para trabajar y realizar actividades comerciales.
La decisión fue tomada por las cooperativas y operadores del servicio fluvial ante el aumento del caudal, la fuerte corriente y la turbiedad del agua, condiciones que representan un riesgo para la navegación de las embarcaciones.
La suspensión generó demoras y complicaciones para cientos de personas que utilizan este paso para trasladarse por trabajo, estudios o actividades comerciales. Ante el cierre del puerto de chalanas, el único cruce habilitado es el puente internacional que conecta ambas localidades, donde se registraron filas y demoras.
Comerciantes y trabajadores varados en la frontera
La suspensión del cruce afectó a numerosos comerciantes y trabajadores que utilizan diariamente este paso fronterizo para trasladarse entre ambos países. Muchos de ellos quedaron varados mientras intentaban cruzar de Argentina a Bolivia, lo que generó demoras y complicaciones en la actividad comercial de la zona.
Ante la crecida del río, las cooperativas que operan las chalanas comenzaron a reforzar las medidas de seguridad y a asegurar las embarcaciones para evitar que sean arrastradas por la fuerte corriente.