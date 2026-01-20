Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación

Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió en las últimas horas una actualización sobre la situación de los pasos fronterizos que comunican la provincia con los países vecinos, con cambios recientes en el cruce fluvial dePuerto Chalanas.
La crecida del río Bermejo obligó a cerrar nuevamente el paso
Aunque en un primer momento se había señalado que el paso estaba abierto tras el cierre registrado ayer, Puerto Chalanas (Aguas Blancas–Bermejo) volvió a cerrarse, según indicaron fuentes consultadas por Aries, debido al aumento del caudal del río Bermejo, que impide garantizar condiciones seguras para el tránsito.
Respecto a los demás cruces fronterizos, el informe oficial difundido este martes 20 de enero indica lo siguiente:
Paso El Condado (Los Toldos–La Mamora): habilitado las 24 horas.
Paso Aguas Blancas–Bermejo (puente internacional): habilitado las 24 horas, con demoras en los controles.
Paso Salvador Mazza–Yacuiba: habilitado las 24 horas.
Paso Misión La Paz–Pozo Hondo (Paraguay): habilitado de 7 a 20 horas.
Paso de Jama (Argentina–Chile): habilitado de 8 a 20 horas.
Paso Sico (San Antonio de los Cobres–San Pedro de Atacama): habilitado de 9 a 19 horas, solo para transporte de cargas.
Paso Socompa (Argentina–Chile): cerrado.
Por otro lado, se confirmó que las actividades en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes se desarrollan con total normalidad.
Desde la Subsecretaría de Defensa Civil aconsejaron a quienes deban viajar consultar previamente el estado vigente de los cruces fronterizos, sobre todo en áreas donde los ríos presentan subidas de caudal, dado que las condiciones pueden cambiar rápidamente.