martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 12:08
País.

Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación

Después de que se comunicara su apertura, el cruce de Puerto Chalanas volvió a cerrarse. Defensa Civil actualizó el estado de los demás pasos fronterizos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.

Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió en las últimas horas una actualización sobre la situación de los pasos fronterizos que comunican la provincia con los países vecinos, con cambios recientes en el cruce fluvial de Puerto Chalanas.

Lee además
el gps casi causa una tragedia en salta: los desvio hacia el rio y por poco no fueron arrastrados
Peligro.

El GPS casi causa una tragedia en Salta: los desvío hacia el río y por poco no fueron arrastrados
crecio un rio y quedaron varados en tiraxi: una embarazada sufrio hipotermia
Preocupación.

Creció un río y quedaron varados en Tiraxi: una embarazada sufrió hipotermia

Frontera, desvío inundado y chalanas sin habilitar.

La crecida del río Bermejo obligó a cerrar nuevamente el paso

Aunque en un primer momento se había señalado que el paso estaba abierto tras el cierre registrado ayer, Puerto Chalanas (Aguas Blancas–Bermejo) volvió a cerrarse, según indicaron fuentes consultadas por Aries, debido al aumento del caudal del río Bermejo, que impide garantizar condiciones seguras para el tránsito.

Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.

Respecto a los demás cruces fronterizos, el informe oficial difundido este martes 20 de enero indica lo siguiente:

  • Paso El Condado (Los Toldos–La Mamora): habilitado las 24 horas.
  • Paso Aguas Blancas–Bermejo (puente internacional): habilitado las 24 horas, con demoras en los controles.
  • Paso Salvador Mazza–Yacuiba: habilitado las 24 horas.
  • Paso Misión La Paz–Pozo Hondo (Paraguay): habilitado de 7 a 20 horas.
  • Paso de Jama (Argentina–Chile): habilitado de 8 a 20 horas.
  • Paso Sico (San Antonio de los Cobres–San Pedro de Atacama): habilitado de 9 a 19 horas, solo para transporte de cargas.
  • Paso Socompa (Argentina–Chile): cerrado.
El puerto de chalanas seguirá cerrado.

Por otro lado, se confirmó que las actividades en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes se desarrollan con total normalidad.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil aconsejaron a quienes deban viajar consultar previamente el estado vigente de los cruces fronterizos, sobre todo en áreas donde los ríos presentan subidas de caudal, dado que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El GPS casi causa una tragedia en Salta: los desvío hacia el río y por poco no fueron arrastrados

Creció un río y quedaron varados en Tiraxi: una embarazada sufrió hipotermia

San Pedro de Jujuy: un hombre fue arrastrado por la crecida del Río Grande

Se equivocó de alias y envió por error más de $3 millones a un hombre en Chaco

Quiénes eran los jóvenes que murieron tras caer a un canal en Tucumán

Lo que se lee ahora
llego a la argentina un barco chino con casi 5.800 autos hibridos y electricos
Política.

Llegó a la Argentina un barco chino con casi 5.800 autos híbridos y eléctricos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Alerta por tormentas.
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel