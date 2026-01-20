Creció un río y quedaron varados en Tiraxi: una embarazada sufrió hipotermia

Cuatro personas fueron quedaron varadas en el paraje Tiraxi luego debido a las inclemencias climáticas y la repentina crecida de un río en la zona. Entre ellas se encontraba una joven de 18 años, con 22 semanas de embarazo, quien presentó un cuadro de hipotermia y dolor abdominal.

Detalles de cómo encontraron a las personas varadas en Tiraxi El grupo había quedado aislado cuando el nivel del agua aumentó de manera abrupta, impidiendo el paso y dejándolos expuestos a las bajas temperaturas. Tras ser alertados, los equipos de emergencia acudieron al lugar y asistieron a la mujer, que fue atendida inicialmente por personal del SAME.

crecio rio tiraxi Luego de la evaluación médica en el lugar, la embarazada fue trasladada al Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada. En tanto, los otros tres integrantes del grupo —todos hombres— presentaban signos de agotamiento físico, aunque se encontraban estables.

Las condiciones climáticas adversas continúan complicando varios sectores de la provincia, especialmente en zonas de montaña donde los ríos pueden crecer de manera rápida y sorpresiva. Por lo que solicitan extremar los cuidados y evitar asistir a lugares peligrosos.

Recomendaciones ante la crecida de un río Ante la creciente del río y las condiciones climáticas adversas, se recomienda a la población mantener la calma y respetar estas recomendaciones para evitar riesgos: Evitar acercarse al cauce del río o realizar actividades recreativas en sus inmediaciones. No intente cruzar el río si nota aumento del caudal. No transite por quebradas, cauces ni corrientes de agua. No cruce puentes cuando el nivel del río esté alto. No ingrese al río si el agua está marrón o con espuma. Observe las montañas cercanas: si está lloviendo en zonas altas, pueden producirse crecidas repentinas. Ante cualquier situación de riesgo, se puede reportar o llamar al 911 - DefensaCivil 103 - WhatsApp: 388-4459916

