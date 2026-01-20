martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 08:36
Preocupación.

Creció un río y quedaron varados en Tiraxi: una embarazada sufrió hipotermia

Debido a la repentina crecida de un río, cuatro personas quedaron varadas en Tiraxi. Entre ellas una embaraza quien sufrió hipotermia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
operativo en tiraxi

Cuatro personas fueron quedaron varadas en el paraje Tiraxi luego debido a las inclemencias climáticas y la repentina crecida de un río en la zona. Entre ellas se encontraba una joven de 18 años, con 22 semanas de embarazo, quien presentó un cuadro de hipotermia y dolor abdominal.

Lee además
Paso de Jama.
Atención.

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas
Villazón: Actualizan tarifa de taxis y micros.

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

Detalles de cómo encontraron a las personas varadas en Tiraxi

El grupo había quedado aislado cuando el nivel del agua aumentó de manera abrupta, impidiendo el paso y dejándolos expuestos a las bajas temperaturas. Tras ser alertados, los equipos de emergencia acudieron al lugar y asistieron a la mujer, que fue atendida inicialmente por personal del SAME.

crecio rio tiraxi

Luego de la evaluación médica en el lugar, la embarazada fue trasladada al Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada. En tanto, los otros tres integrantes del grupo —todos hombres— presentaban signos de agotamiento físico, aunque se encontraban estables.

Las condiciones climáticas adversas continúan complicando varios sectores de la provincia, especialmente en zonas de montaña donde los ríos pueden crecer de manera rápida y sorpresiva. Por lo que solicitan extremar los cuidados y evitar asistir a lugares peligrosos.

Recomendaciones ante la crecida de un río

Ante la creciente del río y las condiciones climáticas adversas, se recomienda a la población mantener la calma y respetar estas recomendaciones para evitar riesgos:

  1. Evitar acercarse al cauce del río o realizar actividades recreativas en sus inmediaciones.
  2. No intente cruzar el río si nota aumento del caudal.
  3. No transite por quebradas, cauces ni corrientes de agua.
  4. No cruce puentes cuando el nivel del río esté alto.
  5. No ingrese al río si el agua está marrón o con espuma.
  6. Observe las montañas cercanas: si está lloviendo en zonas altas, pueden producirse crecidas repentinas.

Ante cualquier situación de riesgo, se puede reportar o llamar al 911 - DefensaCivil 103 - WhatsApp: 388-4459916

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Rescatan 13 loros habladores que eran transportados ilegalmente en Jujuy

Lo que se lee ahora
Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Alerta por tormentas.
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel