Un hombre fue rescatado en la tarde de este lunes luego de quedar varado en el Río Grande, a la altura de una ripiera, en jurisdicción de San Pedro de Jujuy. El episodio ocurrió tras un llamado de alerta que dio aviso sobre la presencia de una persona en medio del cauce del río.

San Pedro de Jujuy: un hombre fue arrastrado por la crecida del Río Grande San Pedro de Jujuy: un hombre fue arrastrado por la crecida del Río Grande Estado de la persona rescatada Según se informó, el hombre fue rescatado sin que se registraran lesiones, y no se reportaron incidentes durante el operativo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Contexto de lluvias y crecidas en Jujuy El hecho se da en el marco de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región, que provocaron crecidas en distintos ríos y arroyos de la provincia. Estas condiciones incrementaron el caudal del Río Grande, generando sectores con mayor riesgo para quienes transitan o permanecen en sus márgenes.

Alerta meteorológica y condiciones climáticas en la provincia En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia de Jujuy, que se activó nuevamente durante la jornada del martes tras un fin de semana marcado por intensas lluvias. El aviso incluye regiones como la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi, donde se esperan lluvias frecuentes y tormentas de variada intensidad con fuertes chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Estas condiciones climáticas adversas se suman a un periodo de precipitaciones persistentes que ya generaron anegamientos, desbordes de ríos y cortes parciales de rutas, complicando la circulación y elevando el nivel de alerta para distintos sectores de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.