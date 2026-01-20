San Pedro de Jujuy: un hombre fue arrastrado por la crecida del Río Grande

Un hombre fue rescatado en la tarde de este lunes luego de quedar varado en el Río Grande, a la altura de una ripiera, en jurisdicción deSan Pedro de Jujuy. El episodio ocurrió tras un llamado de alerta que dio aviso sobre la presencia de una persona en medio del cauce del río.
El hecho se da en el marco de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región, que provocaron crecidas en distintos ríos y arroyos de la provincia. Estas condiciones incrementaron el caudal del Río Grande, generando sectores con mayor riesgo para quienes transitan o permanecen en sus márgenes.
Alerta meteorológica y condiciones climáticas en la provincia
En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia de Jujuy, que se activó nuevamente durante la jornada del martes tras un fin de semana marcado por intensas lluvias. El aviso incluye regiones como la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi, donde se esperan lluvias frecuentes y tormentas de variada intensidad con fuertes chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Estas condiciones climáticas adversas se suman a un periodo de precipitaciones persistentes que ya generaron anegamientos, desbordes de ríos y cortes parciales de rutas, complicando la circulación y elevando el nivel de alerta para distintos sectores de la provincia.