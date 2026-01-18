Un auto cayó en una canaleta en San Pedro de Jujuy

Un incidente vial se registró el sábado por la noche en el camino a Lote Parapetí, en la ciudad de San Pedro de Jujuy , cuando un automóvil terminó dentro de una canaleta ubicada a un costado de la traza. El hecho ocurrió en cercanías de un desentierro del carnaval.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo circulaba en sentido a Lote Parapetí cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control y el auto se desvió hacia la canaleta. Como consecuencia, el rodado quedó con el motor orientado hacia abajo.

El episodio no provocó un corte total del camino, aunque sí generó complicaciones momentáneas para quienes transitaban por la zona durante la noche. Los ocupantes del auto y personas que estaban en cercanías ayudaron a sacarlo.

Volcó un camión en Palma Sola

Un camión cisterna volcó este domingo en la Ruta Provincial N.º 6, en jurisdicción de la localidad de Palma Sola, y generó un corte total del tránsito. El hecho se registró alrededor de las 16.40 y obligó a extremar las medidas de seguridad en la zona debido a la obstrucción completa de la calzada.

El vehículo involucrado, un camión marca Iveco, quedó detenido sobre la banquina en sentido hacia la Ruta Provincial N.º 1, mientras que el tanque cisterna terminó atravesado sobre la totalidad de la ruta, lo que impidió la circulación en ambos sentidos.

Camión volcado

El siniestro ocurrió a unos cuatro kilómetros del paraje Puente Santa Fe. En el lugar intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que inició tareas de regulación del tránsito y dispuso el corte total momentáneo hasta tanto se garantice la seguridad de los conductores.

Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión. El control arrojó resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.