Un auto cayó en una canaleta en San Pedro de Jujuy

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo circulaba en sentido a Lote Parapetí cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control y el auto se desvió hacia la canaleta. Como consecuencia, el rodado quedó con el motor orientado hacia abajo.
El episodio no provocó un corte total del camino, aunque sí generó complicaciones momentáneas para quienes transitaban por la zona durante la noche. Los ocupantes del auto y personas que estaban en cercanías ayudaron a sacarlo.
El vehículo involucrado, un camión marca Iveco, quedó detenido sobre la banquina en sentido hacia la Ruta Provincial N.º 1, mientras que el tanque cisterna terminó atravesado sobre la totalidad de la ruta, lo que impidió la circulación en ambos sentidos.
El siniestro ocurrió a unos cuatro kilómetros del paraje Puente Santa Fe. En el lugar intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que inició tareas de regulación del tránsito y dispuso el corte total momentáneo hasta tanto se garantice la seguridad de los conductores.