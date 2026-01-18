domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 20:41
Policiales.

Un auto cayó en una canaleta en San Pedro de Jujuy

El siniestro ocurrió el sábado por la noche en San Pedro de Jujuy. El auto quedó con el motor hacia abajo y fue retirado con ayuda de terceros.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un auto cayó a una canaleta en San Pedro.

Un auto cayó a una canaleta en San Pedro.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo circulaba en sentido a Lote Parapetí cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control y el auto se desvió hacia la canaleta. Como consecuencia, el rodado quedó con el motor orientado hacia abajo.

El episodio no provocó un corte total del camino, aunque sí generó complicaciones momentáneas para quienes transitaban por la zona durante la noche. Los ocupantes del auto y personas que estaban en cercanías ayudaron a sacarlo.

Embed - Un auto cayó a una canaleta en Jujuy

Volcó un camión en Palma Sola

Un camión cisterna volcó este domingo en la Ruta Provincial N.º 6, en jurisdicción de la localidad de Palma Sola, y generó un corte total del tránsito. El hecho se registró alrededor de las 16.40 y obligó a extremar las medidas de seguridad en la zona debido a la obstrucción completa de la calzada.

El vehículo involucrado, un camión marca Iveco, quedó detenido sobre la banquina en sentido hacia la Ruta Provincial N.º 1, mientras que el tanque cisterna terminó atravesado sobre la totalidad de la ruta, lo que impidió la circulación en ambos sentidos.

Camión volcado

El siniestro ocurrió a unos cuatro kilómetros del paraje Puente Santa Fe. En el lugar intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que inició tareas de regulación del tránsito y dispuso el corte total momentáneo hasta tanto se garantice la seguridad de los conductores.

Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión. El control arrojó resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

