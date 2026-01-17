sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 12:16
No hay heridos.

Un auto quedó al borde de caer a un canal camino a La Esperanza

Un automóvil quedó al borde de caer a un canal sobre la Ruta Provincial 42, entre San Pedro de Jujuy y La Esperanza. Gracias a la rápida intervención policial y municipal, no hubo heridos y el vehículo fue retirado sin consecuencias mayores.

Por  Verónica Pereyra
Un auto cayó en un canal en La Esperanza&nbsp;&nbsp;

Un auto cayó en un canal en La Esperanza  

Personal policial acudió rápidamente al lugar y, junto a una máquina del municipio de San Pedro, colaboraron en la prevención y remoción del vehículo, evitando que se produjeran consecuencias mayores. Afortunadamente, el canal no transportaba agua al momento del hecho, lo que redujo significativamente el riesgo.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que provocaron que el automóvil quedara en una posición tan peligrosa. Las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por rutas provinciales, respetar los límites de velocidad y mantener distancia de seguridad, especialmente en sectores con desagües o canales próximos a la calzada.

Este hecho se suma a antecedentes de siniestros en la Ruta 42, donde se han registrado accidentes con vehículos fuera de la calzada, vuelcos y colisiones, algunos de ellos con consecuencias graves. Por eso, las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por esta vía, respetando límites de velocidad, manteniendo distancia de seguridad y evitando maniobras bruscas cerca de canales, desagües o zonas con infraestructura cercana a la ruta.

image

Otro incidente vial en la misma zona, hace un año

En otro siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 42, a la altura de Monterrico, una camioneta y una moto colisionaron en la tarde del 19 de enero de 2025, lo que provocó el vuelco del rodado mayor al costado de la ruta. Tres personas resultaron heridas de consideración y fueron asistidas por ambulancias del SAME, para luego ser trasladadas al Hospital San Isidro Labrador de Monterrico. Este hecho se suma a otros incidentes viales registrados en el mismo tramo, incluyendo un accidente más grave en el que una mujer perdió la vida y una menor resultó internada tras volcar su vehículo en circunstancias que se investigan.

image

Recomendaciones de prevención

  • Mantener velocidad adecuada y respetar las señales de tránsito.
  • Evitar maniobras bruscas en sectores cercanos a canales o cunetas.
  • Revisar frenos y neumáticos antes de viajar por rutas provinciales.
  • Señalizar el vehículo y solicitar ayuda inmediata ante cualquier incidente.

