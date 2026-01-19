Cortaron el badén del Xibi Xibi por la crecida del río

Corte en el badén del Xibi Xibi.

Las constantes lluvias que caen sobre Jujuy desde ayer generan serias complicaciones para circular. El alerta amarilla vigente se traduce en crecidas de ríos, agua sobre la calzada y acumulación de sedimentos en distintos puntos de la provincia.

Jujuy. Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia, lo apuñaló y se fugó

Educación. ¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Uno de los puntos urbanos más afectados es el badén del río Xibi Xibi, donde el agua cruza sobre la calle y obliga a interrumpir el tránsito. A esta situación se suman cortes totales, desvíos permanentes y tramos habilitados solo con extrema precaución en rutas nacionales y provinciales.

Embed - CORTE TOTAL EN EL BADÉN DEL XIBI XIBI

El crecimiento de los cursos de agua impacta con mayor fuerza en la Puna, la Quebrada y sectores del Ramal, con presencia de personal vial en zonas críticas.

Badén del Xibi Xibi y cortes urbanos

Badén del río Xibi Xibi: corte total , debido a que el agua cruza sobre la calzada.

, debido a que el agua cruza sobre la calzada. Avenida Savio sentido norte-sur: corte total momentáneo, por acumulación de agua, con desvío hacia avenida Río Bamba.

Estos puntos registran mayor riesgo por el caudal y la continuidad de las lluvias desde ayer.

Rutas nacionales intransitables por crecida de ríos

Ruta Nacional 40, altura San Juan de Oro: intransitable por crecida de río.

por crecida de río. Ruta Nacional 40, entre El Cañadón y Paicone: intransitable por crecida de río.

En estos sectores no existe paso habilitado y se mantiene la interrupción total del tránsito.

Rutas provinciales intransitables

Ruta Provincial 79, altura Abralaite: intransitable por crecida de río.

La situación se mantiene sin cambios debido al aumento del caudal en la zona.

Rutas transitables con precaución

Ruta Provincial 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

Ruta Nacional 52, km 185, por acumulación de arena sobre la calzada.

Ruta Provincial 83, entre Pampichuela y Valle Grande.

Ruta Provincial 73, en Palca de Aparzo.

Ruta Provincial 73, entre Valle Colorado y Santa Ana.

Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta Ruta 70.

Ruta Provincial 79, desde El Moreno hasta Ruta 51.

Ruta Provincial 78, desde El Moreno hasta Laguna Colorada.

Camino vecinal desde Santa Catalina hasta El Angosto.

Ruta Nacional 40, desde Susques hasta Puesto Sey.

Ruta Nacional 40, Ciénaga de Paicone.

Ruta 13, altura Iturbe.

Ruta Nacional 40, altura arroyo Las Peras.

Ruta 70, desde Ruta 52 hasta Ruta 51.

Ruta 70B, desde Ruta 52 hasta Ruta 51.

Ruta Provincial 119, altura Normenta.

En todos los casos se solicita circular a baja velocidad por presencia de agua, barro o sedimentos.

Desvíos y restricciones en la Ruta Nacional 34

RN 34, acceso norte a San Pedro de Jujuy: desvío de tránsito por obras.

por obras. RN 34, entre RP 43 y RP 61, a la altura de Manantiales: desvío de tránsito .

. RN 34, km 1180,62 al km 1182,60: desvío permanente por la construcción de la nueva autopista. Sentido sur-norte: desvío por rama derecha. Sentido norte-sur: desvío por rama izquierda.

por la construcción de la nueva autopista.

Otros puntos con circulación restringida