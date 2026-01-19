lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 09:39
Lluvias.

Cortaron el badén del Xibi Xibi por la crecida del río

Las precipitaciones no dan tregua desde ayer en Jujuy. El crecimiento del río Xibi Xibi provocó el corte del Badén en el sector sur de la ciudad.

Ramiro Menacho
Corte en el badén del Xibi Xibi.

Uno de los puntos urbanos más afectados es el badén del río Xibi Xibi, donde el agua cruza sobre la calle y obliga a interrumpir el tránsito. A esta situación se suman cortes totales, desvíos permanentes y tramos habilitados solo con extrema precaución en rutas nacionales y provinciales.

Embed - CORTE TOTAL EN EL BADÉN DEL XIBI XIBI

El crecimiento de los cursos de agua impacta con mayor fuerza en la Puna, la Quebrada y sectores del Ramal, con presencia de personal vial en zonas críticas.

Badén del Xibi Xibi y cortes urbanos

  • Badén del río Xibi Xibi: corte total, debido a que el agua cruza sobre la calzada.
  • Avenida Savio sentido norte-sur: corte total momentáneo, por acumulación de agua, con desvío hacia avenida Río Bamba.

Estos puntos registran mayor riesgo por el caudal y la continuidad de las lluvias desde ayer.

Rutas nacionales intransitables por crecida de ríos

  • Ruta Nacional 40, altura San Juan de Oro: intransitable por crecida de río.
  • Ruta Nacional 40, entre El Cañadón y Paicone: intransitable por crecida de río.

En estos sectores no existe paso habilitado y se mantiene la interrupción total del tránsito.

Rutas provinciales intransitables

  • Ruta Provincial 79, altura Abralaite: intransitable por crecida de río.

La situación se mantiene sin cambios debido al aumento del caudal en la zona.

Rutas transitables con precaución

  • Ruta Provincial 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.
  • Ruta Nacional 52, km 185, por acumulación de arena sobre la calzada.
  • Ruta Provincial 83, entre Pampichuela y Valle Grande.
  • Ruta Provincial 73, en Palca de Aparzo.
  • Ruta Provincial 73, entre Valle Colorado y Santa Ana.
  • Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta Ruta 70.
  • Ruta Provincial 79, desde El Moreno hasta Ruta 51.
  • Ruta Provincial 78, desde El Moreno hasta Laguna Colorada.
  • Camino vecinal desde Santa Catalina hasta El Angosto.
  • Ruta Nacional 40, desde Susques hasta Puesto Sey.
  • Ruta Nacional 40, Ciénaga de Paicone.
  • Ruta 13, altura Iturbe.
  • Ruta Nacional 40, altura arroyo Las Peras.
  • Ruta 70, desde Ruta 52 hasta Ruta 51.
  • Ruta 70B, desde Ruta 52 hasta Ruta 51.
  • Ruta Provincial 119, altura Normenta.

En todos los casos se solicita circular a baja velocidad por presencia de agua, barro o sedimentos.

Desvíos y restricciones en la Ruta Nacional 34

  • RN 34, acceso norte a San Pedro de Jujuy: desvío de tránsito por obras.
  • RN 34, entre RP 43 y RP 61, a la altura de Manantiales: desvío de tránsito.
  • RN 34, km 1180,62 al km 1182,60: desvío permanente por la construcción de la nueva autopista.
    • Sentido sur-norte: desvío por rama derecha.
    • Sentido norte-sur: desvío por rama izquierda.

Otros puntos con circulación restringida

  • Ruta Nacional 9, tramo Tumbaya–Chañarito, sentido norte-sur:

    • transitable con extrema precaución por sedimentos y piedras.
    • corte total momentáneo durante tareas de limpieza.
  • Ruta Nacional 52, km 158, 165 y 178, altura paraje Callejón: transitable con precaución por deslizamiento de lodo.
  • Ruta Nacional 34, altura puente Los Berros, sentido norte-sur: media calzada, tras un hecho vial.

