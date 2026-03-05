"Corremos por un corazón sano": organizan una corre-caminata en el Xibi Xibi por el 8 de marzo

En el marco del Día Internacional de la Mujer , este 8 de marzo se realizará en Jujuy la corre-caminata “Corremos por un corazón sano ” , una propuesta que busca promover la actividad física y generar conciencia sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Salud Qué es la dieta portfolio y cómo ayuda a proteger el corazón y reducir el colesterol

La actividad se llevará a cabo en el Parque Xibi Xibi, con punto de partida y llegada en el Anfiteatro Las Lavanderas, y contará con dos modalidades: una caminata o corrida de 5 kilómetros y un circuito más largo de casi 10 kilómetros.

Mercedes Garzón, profesora de Educación Física y una de las organizadoras de la jornada, destacó que la convocatoria tuvo una gran respuesta por parte de la comunidad. “Ayer tuvimos que poner el cartel de agotado el cupo porque hay 350 personas inscriptas para este evento” , comentó.

Si bien la propuesta surge en el marco del 8 de marzo, la invitación estuvo abierta a toda la comunidad. “Celebramos nuestro día, pero la propuesta estaba abierta para varones, mujeres, niños y personas adultas”, explicó Garzón.

La iniciativa fue impulsada junto a la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) Jujuy, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del ejercicio físico y los controles médicos para prevenir enfermedades como infartos o accidentes cerebrovasculares. “La idea es concientizar sobre la importancia de realizar actividad física y hacerse controles para prevenir infartos o ACV”, señaló Garzón.

Día Mundial del Corazón "Corremos por un corazón sano" - Foto de archivo

Dos circuitos para correr o caminar

La corre-caminata propone diferentes recorridos para adaptarse a cada participante. El circuito de 5 kilómetros consiste en una vuelta completa al Parque Lineal Xibi Xibi, mientras que el recorrido más largo, de casi 10 kilómetros, se extiende por la ciclovía hasta el monumento Arias, para luego regresar al punto de partida.

“La idea era sumar a la familia: papás, mamás, abuelos, tíos y niños, para promover la actividad física y el cuidado del corazón”, indicó la Garzón.

Charlas de salud y prevención

Además de la actividad deportiva, la jornada incluirá espacios de concientización y prevención vinculados al cuidado de la salud.

Durante el evento habrá charlas sobre:

prevención de ACV

alimentación saludable

salud mental y actividad física

salud cardiovascular en la mujer

capacitación en RCP

Estas actividades estarán a cargo de profesionales de la salud, entre ellos nutricionistas y especialistas en cardiología. “Van a haber nutricionistas, un psicólogo que hablará de salud mental y espacios para aprender sobre RCP y prevención”, adelantó Garzón.

Las inscripciones para participar se realizaron de manera gratuita a través de la plataforma sportmetric.net, y la convocatoria logró completar rápidamente el cupo disponible.