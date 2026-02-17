De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

El 16 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Logística, una fecha que pone en primer plano una tarea que casi nadie ve, pero que sostiene la vida cuando todo se desordena. En medio de conflictos, epidemias y catástrofes, la logística se vuelve el puente entre la urgencia y la posibilidad real de atender.

Desde San Salvador de Jujuy hasta escenarios donde reina el caos, la historia de Agustina Jorge resume ese trabajo silencioso. Arquitecta jujeña, integra desde 2016 los equipos de Médicos Sin Fronteras como logista en construcción y participa en misiones humanitarias en distintos puntos del planeta.

Agustina lo dice sin vueltas: “Cuando pienso en lo que significa la logística humanitaria, no imagino una oficina ni un plano”. En su memoria aparece una imagen concreta: su primera misión con MSF en la República Democrática del Congo, en la región de Kivu del Sur.

Allí construían una casa de tránsito para mujeres próximas a dar a luz. El objetivo era tan simple como urgente: acercarlas a un centro de salud en una zona donde el camino puede ser una amenaza. “Muchas mujeres embarazadas, cuando llegan a término, deben caminar kilómetros, a cualquier hora del día o de la noche, atravesando caminos inseguros y expuestas a todo tipo de violencias, solo para llegar a un centro de salud”, relata.

Ese espacio, insiste, iba más allá de lo material: “No era solo una construcción: era la única posibilidad que tenían esas mujeres de planificar su traslado, descansar, ser monitoreadas por un equipo de salud y parir con atención médica”.

“Hacer llegar cosas es apenas el comienzo”

En emergencias, la logística suele asociarse a camiones, cajas o aviones. Pero para ella es otra cosa. “Cuando se habla de logística en emergencias humanitarias, muchas veces se piensa solo en ‘hacer llegar cosas’. Y sí, hacerlas llegar es parte del trabajo. Pero es apenas el comienzo. Lo fundamental es ponerlas en funcionamiento”, explica.

Y ahí aparece el equipo invisible: “Una vez que los materiales, equipos e insumos llegan al terreno, entran en juego equipos enteros de logistas: mecánicos, especialistas en agua y saneamiento, constructores, responsables de energía, transporte y almacenamiento”.

Todo debe coordinarse con precisión y velocidad, porque el contexto puede cambiar de un momento a otro. “Todo debe coordinarse con precisión, optimizando recursos y tiempo, en contextos altamente volátiles, tanto por razones de seguridad como por la magnitud de las necesidades”, señala.

medicos sin fronteras Foto ilustrativa.

“Cuando la logística funciona, casi nadie lo nota”

La frase resume el impacto real de su trabajo: “En todos los casos, la logística es lo que permite que la atención médica sea posible”. Y agrega una idea que golpea: “Cuando la logística funciona, casi nadie lo nota. Cuando no funciona, simplemente no hay condiciones mínimas para hacer nada: ni atender pacientes ni proteger la seguridad de quienes reciben y brindan atención”.

En la práctica, la logística gestiona desde el aprovisionamiento de medicamentos hasta el armado de estructuras médicas. “Desde logística se gestiona el aprovisionamiento de medicamentos, la instalación de estructuras médicas, los espacios donde vive el personal durante la emergencia y parte de la gestión de seguridad para pacientes y equipos. Sin esto, MSF no podría operar”, afirma.

“Pasamos días enteros trasladando combustible en moto por la selva”

Los desafíos varían, pero uno se repite: llegar. “A lo largo de distintas misiones en lugares como Camerún, Irak o Bangladesh, los desafíos fueron muchos, pero hay uno que se repite: la accesibilidad”, cuenta.

En Kigulube, también en República Democrática del Congo, el acceso era casi imposible. “El acceso era solo en moto y, excepcionalmente, en helicóptero”, recuerda. Y describe una escena que parece de otro siglo, pero ocurrió en plena misión humanitaria: “Pasamos días enteros trasladando combustible en moto a través de la selva para alimentar los generadores de un hospital”.

En otra oportunidad, el desafío fue mover un generador entero: “Tuvimos que mover un generador completo: bajarlo desde la cima de un cerro donde había aterrizado el helicóptero y llevarlo hasta el hospital, montándolo sobre troncos para hacerlo rodar cuesta abajo”. Lo define con una frase perfecta para entender la logística: “Fue un trabajo colosal y, al mismo tiempo, minucioso. De esos que no se ven, pero sin los cuales nada funciona”.

image Médicos Sin Fronteras (foto ilustrativa)

“Detrás de cada acto médico hay equipos que trabajan para que eso sea posible”

Con los años, aprendió que la logística es una cadena de cientos de engranajes. “Es una cadena formada por cientos de engranajes que deben coordinarse para que un medicamento llegue a un paciente en tiempo y forma”, dice.

Y aunque reconoce que es agotador, explica por qué vale la pena: “Cuando ves que un concentrador de oxígeno está funcionando en una pediatría en el medio de la selva y que un niño vive gracias a eso, todo cobra sentido”. También menciona algo igual de vital: “O cuando una paciente víctima de violencia puede descansar en un espacio seguro y recibir atención médica después de una situación traumática”.

En el Día Mundial de la Logística, su mensaje busca ponerle nombre a lo invisible: “Detrás de cada acto médico en una emergencia hay equipos que trabajan para que eso sea posible. Personas que, muchas veces en silencio, sostienen las condiciones básicas para cuidar la vida. Esa logística no siempre se ve, pero está ahí, haciendo posible lo esencial”.

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional sin fines de lucro que brinda atención a personas afectadas por conflictos armados, distintos tipos de violencia, catástrofes, brotes epidémicos y desplazamientos forzados, guiándose por principios de independencia, neutralidad e imparcialidad.