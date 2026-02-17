martes 17 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de febrero de 2026 - 13:58
Historias.

De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

Arquitecta de San Salvador de Jujuy, trabaja desde 2016 en Médicos Sin Fronteras y relata el “trabajo invisible” que hace posible la atención médica.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Agustina y su trabajo en Médicos Sin Fronteras.

Agustina y su trabajo en Médicos Sin Fronteras.

Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Agustina Jorge, de Jujuy a recorrer el mundo a través de misiones humanitarias.

Agustina Jorge, de Jujuy a recorrer el mundo a través de misiones humanitarias.

Médicos Sin Fronteras (foto ilustrativa)

Médicos Sin Fronteras (foto ilustrativa)

Lee además
Fernando Grioni.
Superación.

Perdió la vista, fue trasplantado y volvió a competir: la historia de Fernando, el deportista que renació en Jujuy
El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza.
Turismo.

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

Desde San Salvador de Jujuy hasta escenarios donde reina el caos, la historia de Agustina Jorge resume ese trabajo silencioso. Arquitecta jujeña, integra desde 2016 los equipos de Médicos Sin Fronteras como logista en construcción y participa en misiones humanitarias en distintos puntos del planeta.

“Cuando pienso en logística humanitaria, no imagino una oficina”

Agustina Jorge, de Jujuy a recorrer el mundo a través de misiones humanitarias.
Agustina Jorge, de Jujuy a recorrer el mundo a través de misiones humanitarias.

Agustina Jorge, de Jujuy a recorrer el mundo a través de misiones humanitarias.

Agustina lo dice sin vueltas: “Cuando pienso en lo que significa la logística humanitaria, no imagino una oficina ni un plano”. En su memoria aparece una imagen concreta: su primera misión con MSF en la República Democrática del Congo, en la región de Kivu del Sur.

Allí construían una casa de tránsito para mujeres próximas a dar a luz. El objetivo era tan simple como urgente: acercarlas a un centro de salud en una zona donde el camino puede ser una amenaza. “Muchas mujeres embarazadas, cuando llegan a término, deben caminar kilómetros, a cualquier hora del día o de la noche, atravesando caminos inseguros y expuestas a todo tipo de violencias, solo para llegar a un centro de salud”, relata.

Ese espacio, insiste, iba más allá de lo material: “No era solo una construcción: era la única posibilidad que tenían esas mujeres de planificar su traslado, descansar, ser monitoreadas por un equipo de salud y parir con atención médica”.

“Hacer llegar cosas es apenas el comienzo”

En emergencias, la logística suele asociarse a camiones, cajas o aviones. Pero para ella es otra cosa. “Cuando se habla de logística en emergencias humanitarias, muchas veces se piensa solo en ‘hacer llegar cosas’. Y sí, hacerlas llegar es parte del trabajo. Pero es apenas el comienzo. Lo fundamental es ponerlas en funcionamiento”, explica.

Y ahí aparece el equipo invisible: “Una vez que los materiales, equipos e insumos llegan al terreno, entran en juego equipos enteros de logistas: mecánicos, especialistas en agua y saneamiento, constructores, responsables de energía, transporte y almacenamiento”.

Todo debe coordinarse con precisión y velocidad, porque el contexto puede cambiar de un momento a otro. “Todo debe coordinarse con precisión, optimizando recursos y tiempo, en contextos altamente volátiles, tanto por razones de seguridad como por la magnitud de las necesidades”, señala.

medicos sin fronteras
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

“Cuando la logística funciona, casi nadie lo nota”

La frase resume el impacto real de su trabajo: “En todos los casos, la logística es lo que permite que la atención médica sea posible”. Y agrega una idea que golpea: “Cuando la logística funciona, casi nadie lo nota. Cuando no funciona, simplemente no hay condiciones mínimas para hacer nada: ni atender pacientes ni proteger la seguridad de quienes reciben y brindan atención”.

En la práctica, la logística gestiona desde el aprovisionamiento de medicamentos hasta el armado de estructuras médicas. “Desde logística se gestiona el aprovisionamiento de medicamentos, la instalación de estructuras médicas, los espacios donde vive el personal durante la emergencia y parte de la gestión de seguridad para pacientes y equipos. Sin esto, MSF no podría operar”, afirma.

“Pasamos días enteros trasladando combustible en moto por la selva”

Los desafíos varían, pero uno se repite: llegar. “A lo largo de distintas misiones en lugares como Camerún, Irak o Bangladesh, los desafíos fueron muchos, pero hay uno que se repite: la accesibilidad”, cuenta.

En Kigulube, también en República Democrática del Congo, el acceso era casi imposible. “El acceso era solo en moto y, excepcionalmente, en helicóptero”, recuerda. Y describe una escena que parece de otro siglo, pero ocurrió en plena misión humanitaria: “Pasamos días enteros trasladando combustible en moto a través de la selva para alimentar los generadores de un hospital”.

En otra oportunidad, el desafío fue mover un generador entero: “Tuvimos que mover un generador completo: bajarlo desde la cima de un cerro donde había aterrizado el helicóptero y llevarlo hasta el hospital, montándolo sobre troncos para hacerlo rodar cuesta abajo”. Lo define con una frase perfecta para entender la logística: “Fue un trabajo colosal y, al mismo tiempo, minucioso. De esos que no se ven, pero sin los cuales nada funciona”.

image
Médicos Sin Fronteras (foto ilustrativa)

Médicos Sin Fronteras (foto ilustrativa)

“Detrás de cada acto médico hay equipos que trabajan para que eso sea posible”

Con los años, aprendió que la logística es una cadena de cientos de engranajes. “Es una cadena formada por cientos de engranajes que deben coordinarse para que un medicamento llegue a un paciente en tiempo y forma”, dice.

Y aunque reconoce que es agotador, explica por qué vale la pena: “Cuando ves que un concentrador de oxígeno está funcionando en una pediatría en el medio de la selva y que un niño vive gracias a eso, todo cobra sentido”. También menciona algo igual de vital: “O cuando una paciente víctima de violencia puede descansar en un espacio seguro y recibir atención médica después de una situación traumática”.

En el Día Mundial de la Logística, su mensaje busca ponerle nombre a lo invisible: “Detrás de cada acto médico en una emergencia hay equipos que trabajan para que eso sea posible. Personas que, muchas veces en silencio, sostienen las condiciones básicas para cuidar la vida. Esa logística no siempre se ve, pero está ahí, haciendo posible lo esencial”.

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional sin fines de lucro que brinda atención a personas afectadas por conflictos armados, distintos tipos de violencia, catástrofes, brotes epidémicos y desplazamientos forzados, guiándose por principios de independencia, neutralidad e imparcialidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Perdió la vista, fue trasplantado y volvió a competir: la historia de Fernando, el deportista que renació en Jujuy

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con 56 años de historia

Adoptó un perro sordo y le enseñó lenguaje de señas: la historia de amor 

Martes de Chaya en Jujuy: la Vieja Terminal concentra las compras de último momento

Lo que se lee ahora
Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy
Servicio.

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos
Clima.

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Luciana Pedraza y Robert Duvall.
Espectáculos.

Nacida en Salta y criada en Jujuy: quién es Luciana Pedraza, la viuda de Robert Duvall

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque
Policiales.

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque

Gimnasia de Jujuy vs Midland. video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 1 a Midland en el 23 de Agosto

Carnaval: celebración del Martes de Chaya. video
Carnaval

El martes de Chaya en Jujuy, un momento para agradecer lo recibido de la Pachamama

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel