viernes 06 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de febrero de 2026 - 18:36
Turismo.

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

Situadas al pie de la imponente cordillera de los Andes, estas ruinas del siglo XVII guardan historia, mitos y leyendas en un paisaje único.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza.

El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza.

Argentina está llena de rincones antiguos cargados de historia, algunos muy conocidos y otros casi secretos. Para quienes disfrutan de los relatos del pasado, los mitos y las leyendas, Mendoza guarda un pueblo fantasma repleto de atractivos, perfecto para descubrir durante unas escapadas en este inicio de 2026.

Lee además
Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja.
Turismo.

Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja lleno de naturaleza que parece detenido en el tiempo
Dónde queda Coronel Moldes, pueblo de Salta.
Turismo.

Salta: el pueblo lleno de naturaleza para hacer rafting, kayak y canotaje

Hablamos de Paramillos de Uspallata, las ruinas de un antiguo asentamiento minero situadas al pie de la cordillera de los Andes, en el departamento de Las Heras. Fundado en el siglo XVII por españoles y jesuitas en busca de minerales, el lugar recibió su nombre a partir del diminutivo castellano de “páramo”, haciendo alusión a su condición de territorio desolado.

Dónde queda Paramillos de Uspallata.

El lugar está envuelto en leyendas locales sobre mineros y antiguos pobladores que, según cuentan, aún recorren sus ruinas. En Paramillos de Uspallata, los restos históricos, los yacimientos paleontológicos y la riqueza de la flora y fauna cordillerana se combinan para ofrecer un destino único y fascinante.

Cómo llegar a Paramillos de Uspallata

Este pueblo fantasma se encuentra a unos 25 kilómetros al noreste de Uspallata, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Está a aproximadamente 80 kilómetros al noroeste de la capital provincial y cerca de 1.200 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Paramillos de Uspallata.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Paramillos de Uspallata?

El recorrido turístico de Paramillos de Uspallata permite explorar las antiguas minas a pie a través de excursiones guiadas pensadas para toda la familia. Durante el paseo, los visitantes pueden adentrarse en las galerías subterráneas mientras los guías relatan historias y leyendas vinculadas al lugar.

A pocos pasos del geoparque minero se encuentra la Cruz de Paramillos, un crucifijo que recuerda al gaucho Juan Francisco Cubillos, asesinado por la policía y venerado como santo popular. Además, el sitio cuenta con un mirador que invita a disfrutar del entorno cordillerano, su rica flora y fauna, donde es posible observar guanacos, zorros, choiques y cóndores.

El pueblo minero abandonado que atrae al turismo en Mendoza.

Cómo llegar a Paramillos de Uspallata

Si se viaja en auto desde la ciudad de Mendoza, el acceso a Paramillos de Uspallata se realiza por la Ruta Provincial 52 en dirección norte, pasando junto al histórico Gran Hotel Villavicencio y sus conocidas termas. El trayecto, de unos 80 kilómetros, se completa en aproximadamente dos horas y media debido a las numerosas curvas y contracurvas del camino.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja lleno de naturaleza que parece detenido en el tiempo

Salta: el pueblo lleno de naturaleza para hacer rafting, kayak y canotaje

Catamarca turística: así es el pueblo con historia, sabores y tradiciones para disfrutar en familia

Escapadas por el norte: así es el pueblo escondido en las sierras que invita a desconectarse

El pueblo jujeño que la ONU ubicó entre los mejores del planeta

Lo que se lee ahora
El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen. video
Seguridad.

El Carmen: llevaba casi 20 kilos de cocaína y los detuvieron

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados
Policiales.

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy video
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel