Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza.

Argentina está llena de rincones antiguos cargados de historia, algunos muy conocidos y otros casi secretos. Para quienes disfrutan de los relatos del pasado, los mitos y las leyendas, Mendoza guarda un pueblo fantasma repleto de atractivos, perfecto para descubrir durante unas escapadas en este inicio de 2026.

Hablamos de Paramillos de Uspallata, las ruinas de un antiguo asentamiento minero situadas al pie de la cordillera de los Andes, en el departamento de Las Heras. Fundado en el siglo XVII por españoles y jesuitas en busca de minerales, el lugar recibió su nombre a partir del diminutivo castellano de “páramo”, haciendo alusión a su condición de territorio desolado.

Dónde queda Paramillos de Uspallata. El lugar está envuelto en leyendas locales sobre mineros y antiguos pobladores que, según cuentan, aún recorren sus ruinas. En Paramillos de Uspallata, los restos históricos, los yacimientos paleontológicos y la riqueza de la flora y fauna cordillerana se combinan para ofrecer un destino único y fascinante.

Cómo llegar a Paramillos de Uspallata Este pueblo fantasma se encuentra a unos 25 kilómetros al noreste de Uspallata, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Está a aproximadamente 80 kilómetros al noroeste de la capital provincial y cerca de 1.200 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Paramillos de Uspallata. Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Paramillos de Uspallata? El recorrido turístico de Paramillos de Uspallata permite explorar las antiguas minas a pie a través de excursiones guiadas pensadas para toda la familia. Durante el paseo, los visitantes pueden adentrarse en las galerías subterráneas mientras los guías relatan historias y leyendas vinculadas al lugar. A pocos pasos del geoparque minero se encuentra la Cruz de Paramillos, un crucifijo que recuerda al gaucho Juan Francisco Cubillos, asesinado por la policía y venerado como santo popular. Además, el sitio cuenta con un mirador que invita a disfrutar del entorno cordillerano, su rica flora y fauna, donde es posible observar guanacos, zorros, choiques y cóndores. El pueblo minero abandonado que atrae al turismo en Mendoza. Cómo llegar a Paramillos de Uspallata Si se viaja en auto desde la ciudad de Mendoza, el acceso a Paramillos de Uspallata se realiza por la Ruta Provincial 52 en dirección norte, pasando junto al histórico Gran Hotel Villavicencio y sus conocidas termas. El trayecto, de unos 80 kilómetros, se completa en aproximadamente dos horas y media debido a las numerosas curvas y contracurvas del camino. Embed

