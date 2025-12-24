miércoles 24 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de diciembre de 2025 - 07:12
Turismo.

El maravilloso pueblo que es ideal para festejar Navidad con los más chicos

En el territorio argentino hay una localidad que recuerda a un paisaje polar, ideal para disfrutar de unas escapadas familiares en medio de la época navideña.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Escapadas: el pintoresco pueblo que es el más navideño de la Argentina, ideal para ir con los más chicos.

Escapadas: el pintoresco pueblo que es el más navideño de la Argentina, ideal para ir con los más chicos.

Cuesta creerlo, pero la temporada navideña ya se acerca. Para quienes disfrutan de estas fiestas y quieren vivirlas al máximo, hay un rincón de Argentina que cada año sobresale por su ambiente festivo. Hablamos de Capioví, un pueblo que se transforma por completo con los colores tradicionales de la Navidad. Agendalo para tus próximas escapadas.

Lee además
El pueblo del norte que tiene paisajes soñados y nadie conoce.
Turismo.

El pueblo del norte con nombre europeo que tiene paisajes soñados y sorprende al mundo
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.
Turismo.

El pueblo del norte con paisajes imponentes y un patrimonio cultural único que sorprende a todos

El lugar llena sus calles y barrios de espíritu navideño, convirtiéndolo en un destino perfecto para una escapada familiar. Tal es la magnitud de la celebración que esta localidad misionera extiende las festividades navideñas durante todo diciembre, con actividades especiales cada fin de semana.

En Argentina existe un pueblo que parece salido del Polo Norte.

La navidad en Capioví, el momento para mostrar el amor por el pueblo

Según la web oficial de turismo del lugar: “El evento comienza el primer domingo de Adviento, cuatro domingos antes de Navidad, culminando a fines de enero”.

Pero, ¿qué hace que la Navidad en Capioví sea tan única? En su portal lo describen así: “Navidad en Capioví es una actividad que se viene realizando de forma ininterrumpida con el esfuerzo de muchas personas que voluntariamente donan su tiempo y conocimientos, reflejando el sentido de pertenencia, compromiso, respeto mutuo y por sobre todo el amor por su pueblo”.

Capiovi, Misiones.
Capiovi, Misiones.

Capiovi, Misiones.

La historia de la Navidad en Capioví, un pueblo ideal para tus escapadas

La relevancia de la Navidad en Capioví tiene sus raíces en 2009. Según la sección de turismo del municipio, “En el 2009 se inició como un proyecto de un grupo de Catequesis Familiar de la Parroquia San Luis Gonzaga con el objetivo de decorar la Iglesia y sus alrededores. Tomaron como ejemplo, fotografías de actividades similares realizadas en Brasil, donde a partir de botellas descartables se elaboran objetos navideños”.

En cuanto al significado de esta propuesta, detallan que representó una forma de enseñar a los niños otra manera de aportar a la comunidad mediante el trabajo colectivo, al mismo tiempo que fomentaba la conciencia ambiental, reutilizando envases desechables con un objetivo sustentable.

Capiovi, Misiones.
Capiovi, Misiones.

Capiovi, Misiones.

En sus comienzos, señalan, la decoración se instaló dentro de la Parroquia San Luis Gonzaga y en sus alrededores; gracias al trabajo voluntario de unas 50 personas, entre padres e hijos, y financiada íntegramente por los propios vecinos, este proyecto se hizo realidad reutilizando cerca de 3.000 botellas de plástico.

Con el paso del tiempo, el espíritu navideño en Capioví fue creciendo. Tanto es así que en 2010, ante la gran acogida y entusiasmo de la comunidad, se incorporaron más vecinos, formando un grupo más numeroso con la meta principal de embellecer toda la localidad durante la temporada navideña.

Embed

"Los adornos abarcaron toda la Avenida San Luis Gonzaga y se agregó un Árbol Navideño de aproximadamente 10m de altura en la Plaza Los Pioneros. Se reutilizaron aproximadamente 9.000 botellas plásticas con un grupo aproximado de 80 voluntarios. Ese mismo año, en diciembre, la banda del pueblo entonó melodías navideñas junto a vecinos del lugar y en apoyo a dicha actividad", concluyen.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo del norte con nombre europeo que tiene paisajes soñados y sorprende al mundo

El pueblo del norte con paisajes imponentes y un patrimonio cultural único que sorprende a todos

El pueblo con raíces indígenas ideal para hacer trekking, cabalgatas y tener vistas únicas

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

El pueblo de Tucumán con túneles y cascadas que enamoran a los turistas

Lo que se lee ahora
El INDEC informó las subas en los salarios de octubre (Foto ilustrativa)
Informe.

El INDEC informó que los salarios crecieron 2,5% en octubre

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Se podrá viajar con mascotas en trenes y micros de larga distancia.  
Política.

Estará permitido viajar con mascotas en colectivos de larga distancia: todos los requisitos

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Cambios.

Cómo funcionan los servicios municipales el 24, 25 y 26 de diciembre

Hernán Aoki asumió en la Vta Brigada de Montaña.
Ejército.

Hernán Aoki asumió la 5ta Brigada de Montaña con jurisdicción en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel