El maravilloso pueblo que es ideal para festejar Navidad con los más chicos

Escapadas: el pintoresco pueblo que es el más navideño de la Argentina, ideal para ir con los más chicos.

Cuesta creerlo, pero la temporada navideña ya se acerca. Para quienes disfrutan de estas fiestas y quieren vivirlas al máximo, hay un rincón de Argentina que cada año sobresale por su ambiente festivo . Hablamos de Capioví , un pueblo que se transforma por completo con los colores tradicionales de la Navidad. Agendalo para tus próximas escapadas.

El lugar llena sus calles y barrios de espíritu navideño , convirtiéndolo en un destino perfecto para una escapada familiar . Tal es la magnitud de la celebración que esta localidad misionera extiende las festividades navideñas durante todo diciembre, con actividades especiales cada fin de semana .

Según la web oficial de turismo del lugar: “El evento comienza el primer domingo de Adviento , cuatro domingos antes de Navidad, culminando a fines de enero ”.

Pero, ¿qué hace que la Navidad en Capioví sea tan única ? En su portal lo describen así: “ Navidad en Capioví es una actividad que se viene realizando de forma ininterrumpida con el esfuerzo de muchas personas que voluntariamente donan su tiempo y conocimientos , reflejando el sentido de pertenencia , compromiso , respeto mutuo y por sobre todo el amor por su pueblo ”.

La historia de la Navidad en Capioví, un pueblo ideal para tus escapadas

La relevancia de la Navidad en Capioví tiene sus raíces en 2009. Según la sección de turismo del municipio, “En el 2009 se inició como un proyecto de un grupo de Catequesis Familiar de la Parroquia San Luis Gonzaga con el objetivo de decorar la Iglesia y sus alrededores. Tomaron como ejemplo, fotografías de actividades similares realizadas en Brasil, donde a partir de botellas descartables se elaboran objetos navideños”.

En cuanto al significado de esta propuesta, detallan que representó una forma de enseñar a los niños otra manera de aportar a la comunidad mediante el trabajo colectivo, al mismo tiempo que fomentaba la conciencia ambiental, reutilizando envases desechables con un objetivo sustentable.

En sus comienzos, señalan, la decoración se instaló dentro de la Parroquia San Luis Gonzaga y en sus alrededores; gracias al trabajo voluntario de unas 50 personas, entre padres e hijos, y financiada íntegramente por los propios vecinos, este proyecto se hizo realidad reutilizando cerca de 3.000 botellas de plástico.

Con el paso del tiempo, el espíritu navideño en Capioví fue creciendo. Tanto es así que en 2010, ante la gran acogida y entusiasmo de la comunidad, se incorporaron más vecinos, formando un grupo más numeroso con la meta principal de embellecer toda la localidad durante la temporada navideña.

"Los adornos abarcaron toda la Avenida San Luis Gonzaga y se agregó un Árbol Navideño de aproximadamente 10m de altura en la Plaza Los Pioneros. Se reutilizaron aproximadamente 9.000 botellas plásticas con un grupo aproximado de 80 voluntarios. Ese mismo año, en diciembre, la banda del pueblo entonó melodías navideñas junto a vecinos del lugar y en apoyo a dicha actividad", concluyen.