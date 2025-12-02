El pueblo con raíces indígenas ideal para hacer trekking, cabalgatas y tener vistas únicas

Para salir del estrés diario , muchos eligen distintos destinos dentro del país. Entre las opciones más atractivas se encuentran parques, lagunas, reservas naturales y rincones con vistas y propuestas gastronómicas imperdibles. A continuación te ofrecemos un pueblo que es ideal para una de tus escapadas en familia.

En pleno Valle de Lerma , el pueblo de Chicoana se destaca como un lugar ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad y volver a lo esencial: disfrutar de buena comida, respirar aire puro y sumergirse en un entorno cargado de tradición y cultura .

Este pueblito recibió el reconocimiento de “Lugar Mágico” por parte de la provincia de Salta, y no es casualidad. Al recorrerlo, se percibe una tranquilidad casi atemporal : sus calles están bordeadas de casas antiguas centenarias , las plazas se llenan de árboles nativos , y la música folklórica acompaña cada fiesta y encuentro.

Además, el lugar conserva una identidad muy definida , con raíces indígenas, espíritu gaucho y una fuerte tradición religiosa .

Chicoana se ubica a solo 40 kilómetros de la ciudad de Salta.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Chicoana?

En los alrededores del pueblo es posible disfrutar de caminatas de trekking, paseos a caballo, excursiones a fincas y recorridos por miradores que ofrecen panorámicas impresionantes. A corta distancia, la Cuesta del Obispo y la Quebrada de Escoipe se presentan como auténticas joyas de la naturaleza, ideales para quienes aman la montaña y la observación de aves.

El pueblo también es famoso por ser la sede del Festival del Tamal, que se celebra cada julio junto con el Encuentro Nacional de Doma.

En este evento, las cocineras locales comparten su saber ancestral, ofreciendo una experiencia que combina cultura, tradición y sabores auténticos: el tamal, elaborado con maíz, carne, huevo y especias según recetas que se transmiten de generación en generación, es el verdadero protagonista gastronómico de Chicoana.

A lo largo del año, la localidad se llena además de misachicos, ferias artesanales y festivales folklóricos, donde más de 300 músicos y bailarines locales mantienen viva la identidad y las tradiciones de la comunidad.

Dónde queda Chicoana

Chicoana se encuentra a apenas 40 kilómetros de la ciudad de Salta, en el corazón del Valle de Lerma. Su historia se remonta a la época colonial y tuvo un papel relevante durante la Guerra Gaucha. En el centro histórico, sobresale la Iglesia San Pablo, con su estilo hispano, y la plaza Martín Miguel de Güemes, reconocida como Lugar Histórico Nacional.

Calles como España, Libertad o 25 de Mayo mantienen la disposición original del pueblo, con edificaciones populares del siglo XIX y un ambiente que invita a recorrerlo pausadamente, como si se transitara una historia viva.

Cómo llegar a Chicoana

Desde Salta capital, se puede llegar a Chicoana tomando la Ruta Nacional 68, en un recorrido de aproximadamente 40 minutos en auto, remis o colectivo. También es accesible a través de excursiones por el Valle de Lerma, que incluyen paradas en fincas tradicionales y reservas naturales de la zona.

Chicoana es uno de esos lugares donde el tiempo parece ralentizarse, y donde cada experiencia, desde disfrutar una empanada casera hasta escuchar un canto en una peña, refleja la riqueza de una cultura viva. Un destino imprescindible para quienes quieren adentrarse en el alma del norte argentino.