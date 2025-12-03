Este miércoles juran los nuevos diputados nacionales

Este miércoles 3 de diciembre se realizará la sesión preparatoria en Diputados con la jura de 132 legisladores y la elección de las autoridades de la Cámara. Los nuevos diputados fueron electos en las elecciones del 26 de octubre.

Política. Diputados: el PRO se divide en dos tras la salida de los legisladores de Patricia Bullrich

La ceremonia fue convocada para las 13 horas . En la sesión se elegirán las autoridades que conducirán el cuerpo durante el próximo período legislativo, es decir los cargos de presidencia y vicepresidencias, y se fijará el calendario de sesiones ordinarias para 2026.

Si bien en las elecciones se renovaron 127 bancas, jurarán 132 porque se incluyen suplentes y reemplazos de diputados que dejan su banca antes de tiempo para asumir otros cargos o por renuncias, lo que implica una renovación del 50% de la Cámara.

Cómo será la jura

Los diputados deberán optar por una de las cuatro fórmulas reglamentarias: por la Constitución, por la Patria, por Dios y la Patria o por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, aunque muchos legisladores suelen sumar invocaciones propias, personales o partidarias.

Los tres diputados de Jujuy

Alfredo Gonzáles (La Libertad Avanza), María Inés Zigarán (Jujuy Crece), y Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza), son los tres diputados por Jujuy que asumirán. De esta manera, habrá seis legisladores por nuestra provincia sumando a Manuel Quintar (La Libertad Avanza); Jorge Rizzotti (UCR) y Guillermo Snopek (Unión por la Patria).

congreso de la nacion

Los números de la nueva Cámara de Diputados

Tres diputados que responden al gobernador peronista Raúl Jalil presentaron la confirmación de que integrarán un bloque propio, separado de Unión por la Patria, lo que indica que La Libertad Avanza queda con la misma cantidad de legisladores: 94.

Los diputados Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, firmaron la carta enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Sebastián Nóblega asumirá la presidencia de esa nueva bancada.

Claudia Palladino también fue electa por el peronismo de Catamarca, pero decidió mantenerse en Unión por la Patria. Jalil había expresado sus diferencias con la conducción del bloque que preside Germán Martínez y en votaciones clave, el mandatario decidió apoyar las posiciones del gobierno de Javier Milei.

Así La Libertad Avanza llegó a los 94 escaños con la salida de dos legisladores que integraban el PRO, Alejandro Bongiovanni y la suplente de Silvia Lospennato y una ex integrante del partido amarillo, Verónica Razzini, que se pintaron de violeta.

Cuándo asumen

Si bien la jura se concretará este miércoles, tanto los nuevos diputados como los senadores que ya tomaron juramento el 28 de noviembre asumirán formalmente sus bancas el 10 de diciembre, en línea con el calendario histórico de recambios parlamentarios.

A partir de esa fecha quedará en funciones la nueva composición de la Cámara baja, que será la encargada de tratar el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Ejecutivo anticipó en materia laboral y tributaria.