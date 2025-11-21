viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 14:29
País.

Congreso de la Nación: fechas confirmadas para la jura de los nuevos Diputados y Senadores

El Senado tomará juramento a 24 miembros el 28 de noviembre y Diputados hará lo propio con 132 legisladores el 3 de diciembre, en sesión preparatoria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
congreso de la nacion

El recambio legislativo en el Congreso de la Nación ya tiene fecha definida. La Cámara de Diputados convocó a la sesión preparatoria para el miércoles 3 de diciembre, a las 13, ocasión en la que 132 legisladores electos prestarán juramento y se elegirán las nuevas autoridades de la Cámara baja. La decisión fue formalizada por la Presidencia del cuerpo y comunicada por la Secretaría Parlamentaria, en cumplimiento del Reglamento interno.

En paralelo, el Senado de la Nación realizará su propia sesión preparatoria el viernes 28 de noviembre, a las 11, para tomar juramento a los 24 senadores electos en los comicios de octubre. Así lo anunció la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta. Aunque la jura se hará en noviembre, tanto senadores como diputados asumirán formalmente sus bancas el 10 de diciembre, en línea con el calendario histórico que rige los recambios parlamentarios.

El 3 de diciembre de 2025 será la Sesión Preparatoria. El acto incluirá la toma de juramento a los representantes de todo el país y la elección de autoridades parlamentarias para el nuevo período legislativo.

The 3 de diciembre de 2025 será la Sesión Preparatoria. El acto incluirá la toma de juramento a los representantes de todo el país y la elección de autoridades parlamentarias para el nuevo período legislativo.

La pelea por la primera minoría en Diputados

La sesión del 3 de diciembre estará atravesada por una fuerte disputa política en Diputados. La Libertad Avanza (LLA) llega al recambio con un bloque de 91 diputados, tras sumar en los últimos días a tres radicales disidentes que se integraron a la bancada oficialista. Del otro lado, el peronismo de Unión por la Patria pasó de 98 a 96 bancas por la salida de dos legisladores, lo que achicó la brecha entre ambos espacios y dejó abierta la pelea por la primera minoría.

El oficialismo nacional trabaja para consolidar ese crecimiento a través de una estrategia que tiene como protagonistas a los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, viene desplegando una agenda de reuniones con mandatarios del norte y otras regiones, con especial foco en figuras como Gerardo Zamora y Raúl Jalil, que controlan bloques propios en ambas cámaras. Cada movimiento puede modificar el equilibrio interno y definir si LLA logra o no superar al peronismo en cantidad de bancas en Diputados.

Congreso de la Nación luego del 10 de diciembre

El nuevo Congreso se perfila como un escenario fragmentado, sin una fuerza con mayoría propia. Esto obligará a tejer acuerdos puntuales para aprobar leyes clave, entre ellas el Presupuesto 2026 y los paquetes de reformas que el Gobierno busca tratar en sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada ya analizan un desdoblamiento del cronograma de extraordinarias, con una primera etapa concentrada en diciembre y la posibilidad de retomar la actividad entre febrero y marzo, mientras enero quedaría como mes de receso.

congreso de la nacion
Congreso de la Nación con fechas confirmadas

Congreso de la Nación con fechas confirmadas

Qué pasará en las reuniones preparatorias

En ese contexto, las sesiones preparatorias del 28 de noviembre en el Senado y del 3 de diciembre en Diputados serán algo más que un acto protocolar: marcarán el punto de partida de la nueva correlación de fuerzas. Allí se definirá la presidencia de la Cámara baja, las vicepresidencias y los principales cargos de conducción, así como la jefatura del bloque oficialista en el Senado, que quedará en manos de Patricia Bullrich. Todo esto delineará la arquitectura política que ordenará el debate parlamentario en los próximos años.

La Cámara de Diputados confirmó que el 3 de diciembre de 2025 desde las 13hs será la Sesión Preparatoria, una instancia que formaliza el recambio parlamentario y ordena el inicio del período legislativo.

El acto incluirá la toma de juramento a los representantes de todo el país y la elección de autoridades parlamentarias para el nuevo período legislativo.

Mientras tanto, en la Cámara alta, los 24 senadores electos en octubre jurarán el 28 de noviembre a las 11hs, aunque sus bancas se harán efectivas recién el 10 de diciembre, en simultáneo con la renovación de la Cámara baja.

Cada Sesión Preparatoria define las autoridades del cuerpo; presidencia, las vicepresidencias, las secretarías y otros cargos estratégicos que ordenan el funcionamiento interno durante los siguientes dos años.

