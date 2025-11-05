miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 16:57
Justicia.

Jujuy es sede del Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo: qué temas trata

Más de 400 profesionales de todo el país participan del encuentro que reúne a jueces, abogados y especialistas del ámbito laboral.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
a un mes de la cena blanca en san salvador de jujuy: los detalles
Promo 2025.

A un mes de la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy: los detalles
Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades
Festividad.

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

En diálogo con Canal 4, la presidenta de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, Dra. María Elena López, destacó la magnitud y el espíritu federal del encuentro: “Este congreso se realiza anualmente en distintas provincias del interior. Reúne a jueces y abogados de distintos sectores y se caracteriza por ser un espacio de gran apertura, donde se escuchan todas las voces. Tenemos más de 400 personas inscriptas, así que como todos los años, es el evento que reúne a los laboralistas del país”, afirmó.

López señaló que el contexto actual, atravesado por el debate sobre una posible reforma laboral, genera un marco de especial interés: “Acaba de conocerse el proyecto que está dando vueltas. Suponemos que será base de las discusiones que se den acá, lo que enriquecerá mucho el debate con la presencia de expositores de todo el país”, agregó.

Por su parte, el Dr. Julio Grisolía, vicepresidente de la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA) y de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, remarcó la necesidad de una actualización de la normativa:

“En realidad, lo que debe hacerse es una modernización de la legislación laboral. Es necesaria después de mucho tiempo, y los actores sociales deben consensuar lo mejor para trabajadores y empleadores”, señaló.

image

El especialista sostuvo que el objetivo de cualquier cambio debe ser generar empleo decente y protección laboral, al tiempo que las empresas puedan contratar con reglas claras: “Una reforma debe ser un sistema ganar-ganar. No tiene que haber perdedores, sino un equilibrio que favorezca el empleo registrado y reduzca la informalidad”, expresó.

Grisolía también subrayó que el diálogo social y los convenios colectivos serán fundamentales en esta etapa: “Los convenios deben tratar las temáticas específicas de cada actividad y mantenerse actualizados. El derecho laboral tiene que adaptarse a las nuevas realidades productivas y sociales”, indicó.

El congreso, que se desarrolla durante varios días en la provincia, cuenta con la participación de académicos, magistrados, abogados y representantes sindicales de todo el país. Los ejes centrales giran en torno a la modernización del trabajo, los desafíos de la informalidad y la sostenibilidad del sistema laboral argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A un mes de la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy: los detalles

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

Este miércoles realizan jornada institucional y no hay clases en Jujuy

Varios barrios de San Salvador de Jujuy estuvieron sin luz: qué pasó

Este martes en Sin Límites estarán Gabriela Burgos y Stella Maris Martínez

Lo que se lee ahora
Puente Tucumán - Imagen ilustrativa  video
Precaución.

Accidente en el Puente Tucumán: hay mucha congestión en el ingreso al centro

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel