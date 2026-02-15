Detuvieron al acusado de lanzar una bomba molotov en los incidentes frente al Congreso

De acuerdo con lo informado, la identificación surgió del análisis de imágenes y registros en video que lo ubican en el momento de los ataques contra las fuerzas de seguridad.
Detención en Avellaneda y el allanamiento en Caballito
Infobae señaló que la captura se concretó a la salida de un torneo amateur de boxeo, y que luego se avanzó con un procedimiento en su vivienda del barrio porteño de Caballito, sobre avenida Directorio al 600, por orden judicial.
En el allanamiento, las fuerzas secuestraron ropa similar a la usada durante los incidentes, además de bidones con combustible, otro con alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista, según los reportes oficiales citados por ambos medios.
Qué investiga la Justicia y el antecedente de otros detenidos
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad, a cargo del juez Gonzalo Rua, según se informó en el marco del procedimiento.
En ese contexto, Infobae recordó que ya había dos detenidos en CABA: Néstor Gabriel Barrera (31) y Matías Enzo Roldán (alias “Tucumano”), en el marco de una investigación que comenzó tras los episodios violentos ocurridos durante la protesta.
Además, el Ministerio de Seguridad Nacional había informado una nómina inicial de 17 sospechosos. Según menciona un medio nacional (TN), durante los incidentes, tres policías resultaron heridos y uno sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, con traslado al Hospital Italiano.