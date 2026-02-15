domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 13:02
Tránsito.

Detuvieron al acusado de lanzar una bomba molotov en los incidentes frente al Congreso

La Policía Federal detuvo en Avellaneda a Milton Tolomeo, acusado de lanzar una bomba molotov en los incidentes frente al Congreso.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Catedral (2) (4)
Varios manifestantes lanzaron bombas molotov a la Policía desplegada frente al Congreso. (Foto: captura de TN.)

Varios manifestantes lanzaron bombas molotov a la Policía desplegada frente al Congreso. (Foto: captura de TN.)

Congreso  Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille

Congreso

 Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille

image
image
De acuerdo con lo informado, la identificación surgió del análisis de imágenes y registros en video que lo ubican en el momento de los ataques contra las fuerzas de seguridad.

image

Detención en Avellaneda y el allanamiento en Caballito

Infobae señaló que la captura se concretó a la salida de un torneo amateur de boxeo, y que luego se avanzó con un procedimiento en su vivienda del barrio porteño de Caballito, sobre avenida Directorio al 600, por orden judicial.

En el allanamiento, las fuerzas secuestraron ropa similar a la usada durante los incidentes, además de bidones con combustible, otro con alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista, según los reportes oficiales citados por ambos medios.

Congreso
Congreso Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille

Congreso

Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille

Qué investiga la Justicia y el antecedente de otros detenidos

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad, a cargo del juez Gonzalo Rua, según se informó en el marco del procedimiento.

En ese contexto, Infobae recordó que ya había dos detenidos en CABA: Néstor Gabriel Barrera (31) y Matías Enzo Roldán (alias “Tucumano”), en el marco de una investigación que comenzó tras los episodios violentos ocurridos durante la protesta.

Además, el Ministerio de Seguridad Nacional había informado una nómina inicial de 17 sospechosos. Según menciona un medio nacional (TN), durante los incidentes, tres policías resultaron heridos y uno sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, con traslado al Hospital Italiano.

frente al Congreso.
Varios manifestantes lanzaron bombas molotov a la Policía desplegada frente al Congreso. (Foto: captura de TN.)

Varios manifestantes lanzaron bombas molotov a la Policía desplegada frente al Congreso. (Foto: captura de TN.)

