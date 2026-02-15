Detuvieron al acusado de lanzar una bomba molotov en los incidentes frente al Congreso

Varios manifestantes lanzaron bombas molotov a la Policía desplegada frente al Congreso. (Foto: captura de TN.) Congreso Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille

La Policía Federal detuvo este domingo 15 de febrero a Milton I. Tolomeo (39), señalado como el acusado de lanzar una bomba molotov durante los incidentes frente al Congreso de la Nación, en el marco de la marcha contra la reforma laboral. El operativo se realizó en Avellaneda y, según fuentes oficiales, se trata del tercer detenido por los disturbios.

De acuerdo con lo informado, la identificación surgió del análisis de imágenes y registros en video que lo ubican en el momento de los ataques contra las fuerzas de seguridad.

image Detención en Avellaneda y el allanamiento en Caballito Infobae señaló que la captura se concretó a la salida de un torneo amateur de boxeo, y que luego se avanzó con un procedimiento en su vivienda del barrio porteño de Caballito, sobre avenida Directorio al 600, por orden judicial.

En el allanamiento, las fuerzas secuestraron ropa similar a la usada durante los incidentes, además de bidones con combustible, otro con alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista, según los reportes oficiales citados por ambos medios.

Congreso Congreso Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille Qué investiga la Justicia y el antecedente de otros detenidos La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad, a cargo del juez Gonzalo Rua, según se informó en el marco del procedimiento. En ese contexto, Infobae recordó que ya había dos detenidos en CABA: Néstor Gabriel Barrera (31) y Matías Enzo Roldán (alias “Tucumano”), en el marco de una investigación que comenzó tras los episodios violentos ocurridos durante la protesta. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional había informado una nómina inicial de 17 sospechosos. Según menciona un medio nacional (TN), durante los incidentes, tres policías resultaron heridos y uno sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, con traslado al Hospital Italiano. frente al Congreso. Varios manifestantes lanzaron bombas molotov a la Policía desplegada frente al Congreso. (Foto: captura de TN.)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.