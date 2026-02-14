Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con 56 años de historia

Carnaval en Maimará: Casastchok la comparsa con56 años de historia

Con 56 años de historia, Casastchok volvió a ser protagonista en Maimará: este sábado 14 de febrero de 2026, la comparsa salió con toda su mística y encendió la noche. En el Carnaval en la Quebrada de Humahuaca, el festejo se vivió con música en vivo, color y una multitud que no paró de bailar.

Casastchok nació en 1970 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las comparsas más queridas del pueblo. Su presencia no es solo "salir a bailar": es sostener una tradición que se transmite entre generaciones, con familias completas acompañando el recorrido y visitantes que se suman para vivir el pulso real del Carnaval quebradeño.

Carnaval en Maimará: talco, música y fiesta a pleno La escena de la noche fue clara desde el arranque: mucha gente entalcada, risas, espuma, abrazos y baile sin pausa. Las bandas en vivo marcaron el ritmo y el sonido se sintió fuerte en cada cuadra, con seguidores que se acoplaron al paso de la comparsa y armaron una pista colectiva al aire libre.

En Maimará, la fiesta se vive metiéndose adentro. No hay distancia entre público y comparsa: la gente acompaña, canta, chaya, sigue el paso y se deja llevar por la música. Esa cercanía —tan propia de la Quebrada— hace que el Carnaval no sea un espectáculo para mirar, sino una experiencia para participar.

Mientras avanzaba la noche, el color se multiplicó: disfraces, gorros de colores, talco en el aire y la energía típica del sábado carnavalero. Entre vecinos y turistas, la sensación fue la misma: en la Quebrada, cuando el Carnaval arranca de verdad, el cuerpo acompaña solo. Para seguir la cobertura durante todo el fin de semana, también podés entrar a todas las noticias del Carnaval en Jujuy, con agenda, videos y lo más fuerte de cada localidad.

