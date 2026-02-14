sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 14:51
Precios.

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

En Tilcara, una vendedora detalló precios para el Carnaval: sombreros desde $7 mil, máscaras $20 mil y tulmas $4 mil; el kit completo ronda $50 mil.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Embed

Tilcara: cuánto cuesta el kit de Carnaval

Una vendedora de la zona le contó a TodoJujuy.com que este año la tendencia es armarse “por partes”: la gente pregunta, camina, compara y vuelve por lo que realmente necesita. En vez de llevar el combo completo, muchos eligen una o dos piezas. Según estimó, el kit entero ronda los $50.000, aunque el gasto final depende de lo que cada uno sume para la chaya.

Entre los precios que más se consultan aparecen:

  • Sombreros de varios colores: $10.000

  • Sombreros lisos (un solo color): $7.000

  • Vincha con cuernito: $10.000

  • Gorrito con cascabel: $10.000

  • Máscaras: $20.000

  • Tulmas: $4.000 cada una

  • Talco y nieve (por unidad): alrededor de $7.000

No compran todo”, explicó la comerciante. Dijo que la mayoría opta por “una o dos cosas” y que no hay una gran venta porque muchos buscan precios en toda la Quebrada. En ese recorrido, lo que más sale son los cuernos con cascabeles y los sombreros: por un lado suman al look carnavalero, y por otro sirven para el sol fuerte del mediodía.

Antes de pagar, recomiendan mirar detalles simples que hacen diferencia: costuras firmes en los sombreros, elástico cómodo en las vinchas y buen agarre en los cuernos para que no se caigan con el baile. Y como los precios pueden variar según el punto de venta y la demanda de cada fin de semana, varios compradores se toman un rato para comparar en Tilcara, Maimará y Purmamarca antes de cerrar la compra.

Quebrada: compras por unidad y búsqueda de precios

En ferias y locales, turistas y vecinos priorizan lo básico para chayar: algún sombrero, una vincha o un gorrito y, si el bolsillo da, una máscara para completar el disfraz. En ese esquema, el talco y la nieve (claves para la chaya) también pesan en el presupuesto, porque suelen sumarse a último momento.

Si vas a viajar, revisá también El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy para organizarte y comprar con margen. Un consejo que repiten en Tilcara: definir primero “qué te falta” (protección para el sol, un detalle para la comparsa o algo para la chaya) y recién después salir a comparar.

Más allá de los números, la fiesta se vive igual: la clave es cuidar el presupuesto, elegir piezas que puedas reutilizar y apostar por algo cómodo para caminar, bailar y celebrar en Jujuy.

