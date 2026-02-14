sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 21:29
Estafa.

Carnaval: detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar viajes rumbo a Jujuy

Carnaval de Jujuy: cayó en Córdoba un hombre acusado de vender por redes viajes truchos a la Quebrada. Estafó a 20 personas y secuestraron $500 mil.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
Carnaval: así descubrieron la estafa

De acuerdo a lo informado por medios cordobeses, el sospechoso ofrecía por redes sociales un “pack de viaje” al norte del país con destino a la Quebrada de Humahuaca. Las víctimas dijeron que pagaron la tarifa y se presentaron para salir, pero notaron irregularidades en la documentación y en el servicio de transporte. Con esas señales, dieron aviso a la Policía y se activó el operativo.

Córdoba: dónde lo detuvieron y qué secuestraron

El procedimiento se concretó en la intersección de Duarte Quirós y Ayacucho, en la zona de barrio Alberdi, cerca de Plaza de la Intendencia. Luego, en el marco de la causa, secuestraron más de $500.000 en efectivo y un teléfono celular, que ahora queda a peritaje para avanzar con la investigación y establecer si hubo más damnificados o personas involucradas.

Consejos para viajar al Carnaval sin caer en engaños

Para evitar estafas en Turismo, sumá estos cuidados básicos antes de pagar:

  • Verificá datos del vendedor (razón social, CUIT, domicilio y canales oficiales).

  • Pedí comprobantes claros (itinerario, hospedaje, transporte y condiciones).

  • Elegí medios de pago con posibilidad de reclamo y guardá comprobantes/capturas.

  • Desconfiá de transferencias a cuentas personales o precios “demasiado bajos”.

Si detectás una maniobra parecida, denunciá de inmediato: una alerta a tiempo puede evitar que otras personas pierdan plata y se queden sin su Carnaval.

