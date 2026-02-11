Carnaval 2026: horarios de bailes e ingreso de menores

En Uquía, la Bajada de los Diablos se realizará a las 16 al pie del Cerro Blanco, dando inicio formal al carnaval en la localidad.
En Purmamarca, las actividades se concentrarán el sábado 14 de febrero. A las 15, la comparsa Los Chanca Chanca realizará su desentierro al pie del Cerro de los Siete Colores, con la participación de Corazones Alegres y la Agrupación Social Cultural y Deportiva Chanca Chanca. Más tarde, la comparsa La Salamanca llevará adelante su desentierro en El Chapacal, frente al club Santa Rosa.
Tilcara tendrá una agenda repartida entre el 14 y el 15 de febrero. El sábado, a las 11:30, se realizará el desentierro fortinero en el Mojón del Matadero. Desde las 14 comenzarán los desentierros de las distintas comparsas y mojones de la localidad. La jornada cerrará a las 22 con un baile público en los salones.
El domingo, desde las 14, las comparsas recorrerán las calles del pueblo, en uno de los momentos más concurridos del carnaval tilcareño.
En Tumbaya, los desentierros comenzarán a partir de las 14: la comparsa Los Alegres lo hará en el cerro Pilacunca; Corazones Alegres en la Quebrada de Horno Huaico; y Los Cachafaces en Tumbaya Grande. A las 15 está previsto el topamiento de comparsas en el ingreso al pueblo y, a las 16:30, el Fortín Carnavalero.
En Maimará, las comparsas realizarán sus desentierros el 14 de febrero, mientras que el tradicional Cerro Negro tendrá su jornada central el 15 de febrero por la tarde, con actividades que convocan a toda la comunidad.