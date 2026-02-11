miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 15:42
Se viene.

Carnaval 2026: horarios de bailes e ingreso de menores

Falta muy poco para los bailes centrales del Carnaval 2026 y los jujeños se preparar para disfrutar al máximo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Horarios habilitados para bailes

Los eventos y bailes de carnaval se desarrollarán dentro de las siguientes franjas horarias:

  • Eventos vespertinos: de 15:00 a 02:00 del día siguiente.

  • Eventos nocturnos: de 22:00 a 05:30 del día siguiente.

Ingreso de menores y consumo de alcohol

En el marco del operativo de control para el Carnaval 2026, se establecieron pautas claras:

  • En eventos vespertinos, los menores de entre 13 y 18 años podrán ingresar solo acompañados por padres o tutores.

  • En eventos nocturnos, el ingreso está permitido únicamente para mayores de 18 años.

  • Se encuentra expresamente prohibida la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada

Carnaval 2026: requisitos para las comparsas en Humahuaca (Archivo)
Carnaval (Archivo).

Carnaval (Archivo).

En Humahuaca, los desentierros comenzarán luego de la misa de las 10 de la mañana, con la invitación formal a comparsas y abanderados. Las actividades continuarán durante toda la tarde con recorridos por los mojones tradicionales. El cierre de la jornada llegará cerca de las 19 con el tradicional Topamiento de los Cholos, uno de los momentos más convocantes del carnaval local.

En Uquía, la Bajada de los Diablos se realizará a las 16 al pie del Cerro Blanco, dando inicio formal al carnaval en la localidad.

En Purmamarca, las actividades se concentrarán el sábado 14 de febrero. A las 15, la comparsa Los Chanca Chanca realizará su desentierro al pie del Cerro de los Siete Colores, con la participación de Corazones Alegres y la Agrupación Social Cultural y Deportiva Chanca Chanca. Más tarde, la comparsa La Salamanca llevará adelante su desentierro en El Chapacal, frente al club Santa Rosa.

Tilcara tendrá una agenda repartida entre el 14 y el 15 de febrero. El sábado, a las 11:30, se realizará el desentierro fortinero en el Mojón del Matadero. Desde las 14 comenzarán los desentierros de las distintas comparsas y mojones de la localidad. La jornada cerrará a las 22 con un baile público en los salones.

El domingo, desde las 14, las comparsas recorrerán las calles del pueblo, en uno de los momentos más concurridos del carnaval tilcareño.

En Tumbaya, los desentierros comenzarán a partir de las 14: la comparsa Los Alegres lo hará en el cerro Pilacunca; Corazones Alegres en la Quebrada de Horno Huaico; y Los Cachafaces en Tumbaya Grande. A las 15 está previsto el topamiento de comparsas en el ingreso al pueblo y, a las 16:30, el Fortín Carnavalero.

En Maimará, las comparsas realizarán sus desentierros el 14 de febrero, mientras que el tradicional Cerro Negro tendrá su jornada central el 15 de febrero por la tarde, con actividades que convocan a toda la comunidad.

