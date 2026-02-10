Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Este jueves 10 de febrero , el Mercado Central “6 de Agosto” será escenario de una de las celebraciones más esperadas del calendario de Carnaval: el Jueves de Comadres , con una jornada abierta a toda la comunidad desde las 11 horas , con entrada libre y gratuita .

La propuesta forma parte de la agenda del Carnaval 2026 y convoca a familias, amigas y vecinos a compartir un día de encuentro, alegría y tradición en el tradicional mercado ubicado en Alvear esquina Balcarce , en el centro de San Salvador de Jujuy.

Durante la jornada habrá espectáculos en vivo con la actuación de Cele Rodríguez y Jasy Memby, la musicalización de DJ Sonus y el despliegue artístico del Ballet Esperanza Jujeña. Además, se sumarán los tradicionales diablos de carnaval, los sonidos de las coplas y la presencia de los Pecha Pecha de Tilcara, aportando todo el color y la energía propia de esta época del año.

Como parte central de la celebración, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con platos típicos de la región, entre ellos:

Picante de pollo

Picante de lengua

Empanadas

Tamales

Humitas

Desde la administración del Mercado informaron que no está permitido el ingreso con bebidas, ya que en el lugar habrá puestos habilitados para el consumo durante la jornada.