martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 17:58
Carnaval.

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

El Mercado 6 de Agosto invita a celebrar el Jueves de Comadres con música, baile, sabores regionales y entrada gratuita desde las 11.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto archivo).

Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto archivo).

Este jueves 10 de febrero, el Mercado Central “6 de Agosto” será escenario de una de las celebraciones más esperadas del calendario de Carnaval: el Jueves de Comadres, con una jornada abierta a toda la comunidad desde las 11 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de la agenda del Carnaval 2026 y convoca a familias, amigas y vecinos a compartir un día de encuentro, alegría y tradición en el tradicional mercado ubicado en Alvear esquina Balcarce, en el centro de San Salvador de Jujuy.

Música en vivo, danzas y comparsas

WhatsApp Image 2025-02-27 at 14.16.09.jpeg
Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto ilustrativa).

Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto ilustrativa).

Durante la jornada habrá espectáculos en vivo con la actuación de Cele Rodríguez y Jasy Memby, la musicalización de DJ Sonus y el despliegue artístico del Ballet Esperanza Jujeña. Además, se sumarán los tradicionales diablos de carnaval, los sonidos de las coplas y la presencia de los Pecha Pecha de Tilcara, aportando todo el color y la energía propia de esta época del año.

Como parte central de la celebración, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con platos típicos de la región, entre ellos:

  • Picante de pollo

  • Picante de lengua

  • Empanadas

  • Tamales

  • Humitas

Desde la administración del Mercado informaron que no está permitido el ingreso con bebidas, ya que en el lugar habrá puestos habilitados para el consumo durante la jornada.

