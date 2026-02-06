viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 11:16
Celebraciones.

¿Cuándo es el Jueves de Comadres 2026?

En las provincias del norte argentino, la festividad tiene un fuerte valor simbólico y marca el inicio de los festejos centrales del Carnaval.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Jueves de Comadres es una jornada tradicional en la que las mujeres se reúnen para celebrar la amistad y la solidaridad femenina. Esta festividad popular forma parte de las celebraciones previas al Carnaval y, este año, se celebrará el jueves 12 de febrero.

El Jueves de Comadres es una jornada tradicional en la que las mujeres se reúnen para celebrar la amistad y la solidaridad femenina.

Se trata de una festividad donde amigas, familiares y vecinas comparten comidas típicas, juegos y actividades culturales. Su origen se remonta a antiguas tradiciones vinculadas a la preparación de la comunidad para los festejos de carnaval, y hoy mantiene un fuerte arraigo en distintas provincias del país.

Durante esta jornada, es habitual que se realicen encuentros informales, almuerzos y actividades recreativas, además de expresar gestos de amistad y apoyo entre mujeres de todas las edades. Los especialistas en cultura popular destacan que estas celebraciones fortalecen los lazos sociales y permiten mantener vivas las costumbres locales.

Esta festividad popular forma parte de las celebraciones previas al Carnaval y, este año, se celebrará el jueves 12 de febrero.

Con la llegada del Jueves de Comadres 2026, se espera que miles de mujeres se sumen a los festejos el próximo jueves 12 de febrero, manteniendo viva una tradición que combina diversión, identidad cultural y la celebración de la amistad femenina.

Durante esta jornada, es habitual que se realicen encuentros informales, almuerzos y actividades recreativas.

El Jueves de Compadres fue este jueves 5 de febrero

El Jueves de Compadres tiene lugar el jueves que precede al Jueves de Comadres, aproximadamente dos semanas antes del Domingo de Carnaval, y simboliza el inicio de una serie de celebraciones populares que se prolongan durante varias semanas.

El Jueves de Compadres tiene un rol clave en el Carnaval Jujeño.

Esta jornada se centra en reforzar los lazos entre los padres y los padrinos de los niños. Durante el día, los hombres se reúnen en peñas, casas, bares o espacios abiertos para compartir platos tradicionales, bebidas, música, bailes y coplas, anticipando el ambiente festivo que caracteriza al carnaval.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
