Turistas chinos pensaron que era un recibimiento en Ushuaia y bailaron en una protesta

Una protesta gremial en el Puerto de Ushuaia derivó en una escena inesperada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un grupo de turistas chinos , que había llegado a la ciudad a bordo de un crucero, se encontró con una manifestación impulsada por la CGT y otros gremios portuarios, pero interpretó el clima como una celebración y se sumó bailando al ritmo de los bombos.

El episodio ocurrió en el Puerto de Ushuaia , en un contexto de fuerte tensión por la intervención federal dispuesta por el Gobierno Nacional . Mientras los trabajadores manifestaban su rechazo a la medida y expresaban preocupación por el futuro laboral y económico del sector, los visitantes recién desembarcados sonreían, grababan con sus teléfonos y se movían al compás de la música sindical.

Las imágenes circularon con rapidez en redes sociales y fueron reproducidas por medios y periodistas locales, generando comentarios y distintas lecturas sobre la convivencia cotidiana entre la actividad portuaria, los conflictos gremiales y el turismo internacional que caracteriza a Ushuaia .

La manifestación se enmarca en la intervención federal del Puerto de Ushuaia, oficializada mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida establece que la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto quedará bajo control estatal por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga.

Según lo informado por el Ejecutivo, la decisión se tomó tras detectarse fallas estructurales, desvío de fondos y deficiencias operativas. Entre los principales puntos señalados en el informe se mencionan el deterioro de la infraestructura del muelle, carencias en los sistemas de seguridad y mantenimiento, rezago tecnológico y deficiencias en la gestión ambiental.

Además, se indicó que solo el 1,3% de los recursos se destinaba a inversiones en infraestructura, mientras que la mayor parte se utilizaba para salarios y préstamos. También se advirtió la falta de protocolos para operaciones simultáneas de carga y pasajeros y la ausencia de auditorías y estándares mínimos en tecnología y seguridad de la información.

Reclamos gremiales y continuidad operativa

Los gremios portuarios expresaron su preocupación por el impacto de la intervención en la autonomía del puerto y en la economía local, fuertemente vinculada tanto a la actividad portuaria como al turismo. También cuestionaron la aplicación de la Ley Provincial N° 1596, que prevé financiar la Obra Social del Estado Fueguino con recursos generados por el puerto.

Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación aclararon que la intervención no modifica las relaciones laborales ni implica traslados de personal, y que se designó una Unidad Ejecutora para garantizar la continuidad de los servicios portuarios y coordinar con organismos nacionales y provinciales.