Diez turistas quedaron atrapados por la crecida del río Zapla

Diez turistas, una crecida repentina del río, un camino rural de difícil acceso, personal de rescate y una rápida intervención oficial. Ese fue el escenario que se vivió el domingo a las 17 horas en la zona de Baden, sobre el camino que conduce a las Serranías de Zapla , en la provincia de Jujuy.

El alerta ingresó por comunicación radial y advertía que varias personas quedaron aisladas por el aumento del caudal del río. El hecho ocurrió durante la tarde, afectó a un grupo de motoqueros y motivó un despliegue inmediato de la División Rescate y Salvamento junto a bomberos voluntarios.

Según la información recabada en el lugar, las intensas lluvias en la región provocaron una crecida que impidió el cruce normal del río. Diez personas quedaron atrapadas en uno de los márgenes, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder por sus propios medios.

El grupo estaba integrado por motoqueros que circulaban en caravana y provenían de distintos puntos de la provincia, entre ellos San Pedro y Perico. El agua avanzó con fuerza y cubrió el paso habitual, lo que generó una situación de riesgo.

rescate (1)

Intervención de Rescate y bomberos voluntarios

Al arribar al sector de Baden, el personal de la División Rescate y Salvamento confirmó la emergencia y activó el protocolo correspondiente. De inmediato se convocó a bomberos voluntarios, quienes acudieron con una unidad móvil y dos efectivos especializados.

El operativo se centró en el cruce seguro hacia el margen contrario del río. Mediante el uso de cuerdas y maniobras de aseguramiento, los rescatistas lograron guiar a las diez personas hasta una zona segura, sin que se registraran heridos.

Motovehículos varados y traslado posterior

Durante el procedimiento, cinco motovehículos permanecieron en el sector afectado por la crecida. Una vez rescatadas las personas, el personal de la División Rescate y Salvamento se encargó del traslado de las motos, evitando pérdidas materiales mayores y liberando el área.

Las tareas se extendieron durante casi tres horas. El operativo finalizó cerca de las 19.50, cuando el último vehículo fue retirado y la zona quedó despejada.

Zona de Baden y riesgos por lluvias de verano

El camino a las Serranías de Zapla suele recibir visitantes durante los fines de semana, en especial grupos de motociclistas y turistas locales. Sin embargo, en temporada de lluvias, los ríos y arroyos de la zona presentan crecidas rápidas que transforman pasos habituales en puntos críticos.

Desde los equipos de emergencia remarcan la importancia de extremar precauciones al circular por caminos rurales y zonas serranas, donde las condiciones climáticas cambian en pocos minutos.