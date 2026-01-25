Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

La Dirección de Seguridad Vial dio a conocer este domingo 25 de enero el parte oficial sobre el estado de las rutas en la provincia de Jujuy , en un contexto marcado por las condiciones climáticas adversas de los últimos días. Según el informe, ocho rutas permanecen intransitables , mientras que otros tramos se encuentran habilitados pero con circulación restringida y extrema precaución , además de sectores con desvíos obligatorios por obras viales .

En cuanto al Paso de Jama , se mantiene el corte total dispuesto desde días atrás, aunque las autoridades estiman que la medida podría levantarse este lunes 26 de enero , si las condiciones lo permiten. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo un nuevo alerta , que ya no abarca el área cordillerana, lo que genera expectativa entre los cientos de viajeros que permanecen varados en la frontera argentino-chilena a la espera de la reapertura del paso internacional.

RN 52 a la altura del Paso fronterizo de Jama, desde las horas del jueves 22/01/2026 hasta las 00 horas del lunes 26/01/2026 se encuentra cerrada.

La ruta 27 de Chile, desde el km 43 hasta el Complejo Fronterizo Paso de Jama, permanece intransitable debido a condiciones climáticas que impiden su transitabilidad.

Rutas Intransitables

RN 40 a la altura del Río San Juan de Oro, por crecida del río.

RN 40 entre El Cañadón y Paicone, por crecida del río.

RP 79 a la altura de Abralaite, por crecida del río.

RP 83 hacia San Francisco, por desmoronamiento.

RP 70 desde RN 52 hasta RN 51–Salta (km 34, km 38 y km 40).

RP 70B desde RN 52 hasta RN 51–Salta (km 15 y km 53).

Ruta Provincial 83 y caminos colindantes comprendidos entre Valle Colorado y Valle Grande; San Francisco a Ledesma a la altura de Pircas Viejas; Valle Grande y San Francisco a la altura de Aguas Hediondas; Santa Ana y Valle Colorado a la altura de La Puerta; y de Abra Honda–San Francisco a Libertador General San Martín.

Transitables con precaución

RP 35 a la altura del complejo Los Tucanes, por desmoronamiento de la calzada.

Ruta Provincial 20 en el tramo comprendido entre la localidad Los Blancos y La Escalera, por crecida de río. El ingreso a la localidad de Los Blancos es solo por Ruta Provincial 20B.

RP 29 a la altura del río Tesorero, por crecida de río.

RP 7 entre la localidad Casa Colorada y la localidad de San Juan de Misa Rumi.

RN 52 en el km 185, por acumulación de arena sobre la calzada.

RP 83 en el tramo Pampichuela y Valle Grande.

RP 73 a la altura de la localidad Palca de Aparzo.

RP 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana.

RN 34 en el km 1159, a la altura del acceso norte a la localidad de San Pedro, con desvío de tránsito transitorio por obra de duplicación de calzada.

RN 34 entre RP 43 y RP 61, a la altura de la localidad Manantiales, con desvío de tránsito. Circular con máxima precaución.

RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, con presencia de baches por tramos.

RP 79 desde la localidad El Moreno hasta RN 51–Salta.

RP 78 desde la localidad El Moreno hasta Laguna Colorada, con cortes en diferentes sectores.

Camino vecinal desde Santa Catalina hasta la localidad El Angosto.

RN 40 desde la localidad de Susques hasta la localidad Puesto Sey.

RN 40 a la altura de la localidad Ciénega de Paicone, departamento Santa Catalina.

RP 78 desde El Colorado hasta el paraje Tuska.

RP 13 a la altura de la localidad de Iturbe.

RP 4 a la altura del puente Arroyo Las Peras.

RP 19 a la altura de Normenta, departamento Ledesma.

Paso de Jama - filas

Desvíos por trabajos

RN 52 KM 50 ALT. Paraje Ronqui Angosto – reparación de calzada

Fue habilitado un desvío permanente del tránsito, para todo tipo de vehículos, en Ruta Nacional 52, km 50, paraje Ronqui Angosto.

Se solicita circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 - San Pedro De Jujuy (obra autopista)

Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro De Jujuy

Desvío de transito permanente

- Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

RN 34 Altura San Pedro de Jujuy

Desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

RN 34 KM 1161

Se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1161, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte como los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.