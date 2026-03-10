martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 13:18
Negociación.

Conflicto salarial policial: "Queremos que ese acuerdo, que fue verbal, se concrete", aseguró un vocero

Daniel Romero, vocero de uno de los sectores de las fuerza de seguridad de la provincia, dialogó con TodoJujuy tras la última reunión de negociación de este martes al mediodía.

Tras el encuentro con autoridades del Gobierno de Jujuy, Daniel Romero como vocero de uno de los sectores explicó cuál fue el ofrecimiento y dio detalles del encuentro.

Romero hizo referencia al petitorio presentado esta mañana en Casa de Gobierno. En el mismo reconoció un acercamiento “verbal” de mejora salarial.

El vocero detalló: “Lo que hoy cobra un agente es 900 mil pesos y se incrementaría a $1.400.000”. Asimismo, sostuvo que “queremos que ese acuerdo, que fue verbal únicamente, se concrete. Fue la propuesta verbal que se hizo desde Casa de Gobierno, estamos de acuerdo pero queremos que sea por escrito”.

Embed - DANIEL ROMERO - COMISARIO RETIRADO - Presentaron un nuevo petitorio al Gobierno de Jujuy

“Se está pidiendo que el aumento se concrete ya desde el próximo mes”, dijo Romero y anticipó que “si el petitorio se entrega de forma escrita y la respuesta es positiva nos vamos. En caso que sea negativa, la policía se va a mantener en el lugar, ya lo habíamos hablado y se instalarán carpas en Casa de Gobierno”

En relación a la propuesta salarial dada a conocer ayer por la comisión que se reunió con los funcionarios, el vocero sostuvo que “no hubo una comunicación con el resto del personal policial y tuvimos que formar otro grupo de personas para que dialoguen con el Ministro”.

El planteo que había impulsado ayer dicha comisión, apuntaba a un incremento del 50%. “Es del 50%, 30% al básico y 20% en los otros ítems”, puntualizó.

