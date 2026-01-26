lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 10:44
Situación crítica.

La crecida del río Bermejo obligó a evacuar vecinos en Rivadavia Banda Sur

El avance del agua golpeó con fuerza al paraje El Totoral, donde el nivel superó el metro y forzó a familias a abandonar sus casas en medio del caos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por la crecida del río Bermejo, evacuaron a familias en Rivadavia Banda Sur.

Por la crecida del río Bermejo, evacuaron a familias en Rivadavia Banda Sur.

La crecida repentina del caudal del río Bermejo generó en las últimas horas una situación crítica en el departamento Rivadavia Banda Sur. El agua salió de su curso, forzó el traslado de familias completas, inundó casas y dejó incomunicados a numerosos sectores rurales, con mayor impacto en los parajes próximos a La Unión.

Lee además
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río Bermejo.
País.

Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación
Este pueblo ubicado en San Juan destaca por sus paisajes cordilleranos.
Turismo.

Descubrí este rincón secreto del norte con vistas increíbles y un río para disfrutar del verano

Por la crecida del río Bermejo, evacuaron a familias en Rivadavia Banda Sur.

Uno de los lugares que sufrió con mayor intensidad el impacto de la crecida es el paraje El Totoral, donde el nivel del agua superó el metro y dejó postales de enorme angustia. Numerosos grupos familiares se vieron obligados a salir de sus casas de urgencia, llevando apenas algunas pertenencias y trasladando a sus animales en botes armados de manera precaria.

El panorama no es menos preocupante en zonas rurales como Finca Puesto El Medio. Allí, el avance del río inundó vastas superficies productivas y dejó a varias viviendas totalmente incomunicadas. Habitantes del lugar aseguraron que prácticamente toda la franja baja quedó sumergida, con daños materiales que todavía no pudieron ser evaluados en su totalidad.

Actualmente se necesitan alimentos no perecederos, agua potable, plásticos y nylons, colchones, ropa, y manos solidarias para colaborar.

Evacuaciones y asistencia en marcha tras la crecida del río Bermejo

De acuerdo con los relatos de quienes estuvieron en la zona, los operativos de evacuación se llevaron adelante con el apoyo de Aguas de Salta, la Municipalidad de La Unión y habitantes de la comunidad, que se coordinaron para brindar auxilio a los afectados. Las tareas comprendieron el rescate y traslado de adultos mayores, menores y animales, en un contexto muy dificultoso por la intensidad del caudal y el deterioro de los accesos viales.

Registros tomados el domingo 25 de enero evidencian que amplias zonas del paraje El Totoral siguen anegadas. Aunque en ciertos puntos el caudal comenzó a bajar levemente en las últimas horas, las autoridades remarcan que la situación aún es delicada y se mantiene una vigilancia constante.

La crecida del río Bermejo provocó en las últimas horas una grave emergencia en el departamento Rivadavia Banda Sur.

Desde los organismos oficiales informaron que ya se pusieron en marcha operativos de apoyo tanto municipales como provinciales, con la entrega de asistencia básica y el seguimiento de las familias que debieron dejar sus hogares. Aun así, el escenario continúa siendo crítico y la demanda de ayuda es elevada.

Llamado a la solidaridad

De acuerdo a lo informado por El Tribuno, los habitantes del lugar remarcaron que no están pidiendo aportes económicos, sino gestos de ayuda concreta para atravesar la situación crítica.

Uno de los puntos más afectados es el paraje El Totoral, donde el agua superó el metro de altura.

En este momento hacen falta provisiones básicas como alimentos no perecederos, agua segura, plásticos y nylon, colchones, prendas de vestir, además de voluntarios dispuestos a asistir en la evacuación de bienes y en el salvataje de animales.

El agua ya supera el metro de altura y todavía hay familias que necesitan ayuda para salir”, relataron desde la zona, y solicitaron acompañamiento solidario y oraciones para que el río deje de crecer.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras la crecida del río Bermejo, se cerró el Puerto Chalanas en Salta y se prohibió la circulación

Descubrí este rincón secreto del norte con vistas increíbles y un río para disfrutar del verano

Crecida del río en Yala: riesgos y recomendaciones para evitar tragedias

Tensión entre Salta y Bolivia: multan a argentinos por cruzar la frontera sin migración

Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia: hasta cuándo y preocupación por la falta de controles

Lo que se lee ahora
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel