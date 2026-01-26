La crecida del río Bermejo obligó a evacuar vecinos en Rivadavia Banda Sur

Por la crecida del río Bermejo, evacuaron a familias en Rivadavia Banda Sur.

La crecida repentina del caudal del río Bermejo generó en las últimas horas una situación crítica en el departamento Rivadavia Banda Sur . El agua salió de su curso, forzó el traslado de familias completas , inundó casas y dejó incomunicados a numerosos sectores rurales , con mayor impacto en los parajes próximos a La Unión .

Uno de los lugares que sufrió con mayor intensidad el impacto de la crecida es el paraje El Totoral , donde el nivel del agua superó el metro y dejó postales de enorme angustia . Numerosos grupos familiares se vieron obligados a salir de sus casas de urgencia , llevando apenas algunas pertenencias y trasladando a sus animales en botes armados de manera precaria .

El panorama no es menos preocupante en zonas rurales como Finca Puesto El Medio . Allí, el avance del río inundó vastas superficies productivas y dejó a varias viviendas totalmente incomunicadas . Habitantes del lugar aseguraron que prácticamente toda la franja baja quedó sumergida , con daños materiales que todavía no pudieron ser evaluados en su totalidad.

De acuerdo con los relatos de quienes estuvieron en la zona, los operativos de evacuación se llevaron adelante con el apoyo de Aguas de Salta , la Municipalidad de La Unión y habitantes de la comunidad , que se coordinaron para brindar auxilio a los afectados. Las tareas comprendieron el rescate y traslado de adultos mayores , menores y animales , en un contexto muy dificultoso por la intensidad del caudal y el deterioro de los accesos viales .

Actualmente se necesitan alimentos no perecederos, agua potable, plásticos y nylons, colchones, ropa, y manos solidarias para colaborar.

Registros tomados el domingo 25 de enero evidencian que amplias zonas del paraje El Totoral siguen anegadas. Aunque en ciertos puntos el caudal comenzó a bajar levemente en las últimas horas, las autoridades remarcan que la situación aún es delicada y se mantiene una vigilancia constante.

Desde los organismos oficiales informaron que ya se pusieron en marcha operativos de apoyo tanto municipales como provinciales, con la entrega de asistencia básica y el seguimiento de las familias que debieron dejar sus hogares. Aun así, el escenario continúa siendo crítico y la demanda de ayuda es elevada.

Llamado a la solidaridad

De acuerdo a lo informado por El Tribuno, los habitantes del lugar remarcaron que no están pidiendo aportes económicos, sino gestos de ayuda concreta para atravesar la situación crítica.

En este momento hacen falta provisiones básicas como alimentos no perecederos, agua segura, plásticos y nylon, colchones, prendas de vestir, además de voluntarios dispuestos a asistir en la evacuación de bienes y en el salvataje de animales.

“El agua ya supera el metro de altura y todavía hay familias que necesitan ayuda para salir”, relataron desde la zona, y solicitaron acompañamiento solidario y oraciones para que el río deje de crecer.