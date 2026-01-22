jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 17:28
Turismo.

Descubrí este rincón secreto del norte con vistas increíbles y un río para disfrutar del verano

Este destino cordillerano ofrece vistas únicas de las montañas más altas de Sudamérica y actividades que van desde la astronomía hasta deportes de aventura.

viajes Todo Jujuy
Este pueblo ubicado en San Juan destaca por sus paisajes cordilleranos.

Este pueblo ubicado en San Juan destaca por sus paisajes cordilleranos.

Barreal es un rincón del norte que el país guarda fuera del circuito turístico habitual. Este pequeño enclave sanjuanino sobresale por su imponente marco de montañas y su naturaleza intacta, un combo que cautiva a quienes lo visitan y, a la vez, ofrece múltiples propuestas para tus escapadas: actividad física, la cocina regional y las caminatas.

Aunque suele quedar a la sombra de destinos más difundidos como el Parque Provincial Ischigualasto, con su icónico Valle de la Luna, o Rodeo y el popular Dique Cuesta del Viento, Barreal alberga el mirador más impactante de San Juan.

Dónde queda Barreal.

Se trata del Mirador del Cóndor Andino, un balcón natural situado junto al río de los Patos desde el cual se obtiene una vista panorámica de la Cordillera de los Andes, similar a una imagen abierta de 180 grados. El imponente cerro Mercedario, con sus 6.720 metros de altura, domina el paisaje, y en días despejados también es posible distinguir la silueta lejana del Aconcagua.

A unos 30 kilómetros hacia el sur de Barreal se concentran varios de los puntos de interés más visitados de la zona. Allí se extiende la Pampa del Leoncito, conocida popularmente como Barreal Blanco: una vasta superficie de suelo cuarteado que en el pasado fue un espejo de agua. Si bien es famosa por funcionar como escenario para el carrovelismo, también se presta para recorridas a pie, con la Cordillera como telón de fondo.

Barreal.

Enfrente de este paraje se encuentra el camino de acceso al Parque Nacional El Leoncito, que puede visitarse sin costo y ofrece distintas alternativas para disfrutar de la naturaleza. A esto se suman otros atractivos del lugar, como capillas históricas y bodegas, que terminan de enriquecer la propuesta turística del pueblo.

Escapadas: ¿Dónde queda Barreal?

Barreal se sitúa en el departamento Calingasta, dentro de la provincia de San Juan, en pleno territorio cuyano. Está emplazado a aproximadamente 210 kilómetros hacia el oeste de la capital provincial y rodeado por un imponente entorno de montaña, lo que lo ubica entre los tres polos turísticos más destacados de San Juan, junto al Parque Provincial Ischigualasto y la localidad de Rodeo.

Barreal aparece como uno de esos lugares que Argentina tiene para ofrecer más allá de los destinos tradicionales.

El lugar privilegiado junto al Río de los Patos le regala postales abiertas de la Cordillera de los Andes y, al mismo tiempo, lo conecta con un hito histórico clave: la zona desde la cual el general José de San Martín inició la travesía andina rumbo a Chile, un antecedente que refuerza su relevancia cultural y patrimonial.

Qué puedo hacer en Barreal, un rincón escondido del norte argentino

La propuesta turística de este rincón de San Juan ofrece una amplia variedad de opciones y puntos de interés para quienes lo visitan:

Recorrer el Mirador del Cóndor Andino, uno de los balcones naturales más destacados de San Juan, desde donde se obtiene una vista abierta de 180 grados de la Cordillera de los Andes, con el imponente Cerro Mercedario, de 6.720 metros, como figura central.

Este pueblo ubicado en San Juan destaca por sus paisajes cordilleranos.
  • Observar a la distancia el Aconcagua desde distintos puntos de observación emplazados junto al Río de los Patos.
  • Conocer la Pampa del Leoncito —también llamada Barreal Blanco—, una extensa superficie de suelo cuarteado que en el pasado fue una laguna y hoy se utiliza como escenario para diversas actividades al aire libre.
  • Experimentar el carrovelismo, una de las prácticas más representativas del lugar, que aprovecha el viento y las condiciones naturales únicas de la Pampa del Leoncito.
  • Recorrer el Parque Nacional El Leoncito, con ingreso libre y una variada oferta de actividades al aire libre en pleno paisaje cordillerano.
  • Descubrir los dos observatorios astronómicos que funcionan dentro del área protegida, donde se organizan visitas nocturnas para contemplar el cielo a través de telescopios.
Este pueblo ubicado en San Juan destaca por sus paisajes cordilleranos.
  • Realizar caminatas y circuitos de trekking entre cerros, disfrutando de la vegetación y la fauna autóctona del lugar.
  • Contemplar las singulares formaciones geológicas de la región, entre ellas las del Cerro Alcázar, que regalan amplias vistas panorámicas.
  • Participar de experiencias de cata en bodegas de la zona, como Entre Tapias, para conocer la producción vitivinícola local.
  • Acercarse a sitios de valor histórico y cultural, como la Iglesia de Jesús de la Buena Esperanza.
Embed

Cómo llegar a Barreal

Para llegar a Barreal, el primer paso es arribar a la ciudad de San Juan. Desde Buenos Aires salen vuelos directos a la capital sanjuanina con un tiempo de viaje cercano a dos horas. Una vez allí, el recorrido continúa por tierra: se debe tomar la Ruta Nacional 40 en dirección norte hasta alcanzar la localidad de Talacasto.

Desde ese punto, el camino prosigue por la Ruta Provincial 149, que conduce directamente a Barreal tras completar unos 179 kilómetros desde la ciudad de San Juan. En total, el pueblo se ubica a aproximadamente 210 kilómetros al oeste de la capital provincial, en un trayecto que atraviesa escenarios naturales que anticipan los imponentes paisajes de la Cordillera de los Andes en el departamento de Calingasta.

