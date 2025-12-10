miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 18:00
Turismo.

El pueblo de Jujuy ubicado en la Puna a 4.000 metros de altura ideal para unas escapadas

Este rincón del noroeste argentino cautiva con escenarios que parecen de otro mundo, una calma total y tradiciones culturales que perduran intactas.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura.

El pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura.

Jujuy figura entre los lugares preferidos del Norte argentino gracias a sus paisajes llenos de colores, su arraigo cultural y un pasado ancestral. Sin embargo, además de los circuitos clásicos, dentro de la provincia también hay rincones casi inadvertidos que logran cautivar incluso a quienes ya recorrieron mucho. Agenda este lugar para tus próximas escapadas.

Lee además
El acceso más directo es por la Ruta Nacional 68 desde la ciudad de Salta.
Turismo.

El pueblo del norte que sorprende a los turistas por su estilo colonial y su naturaleza
El pueblo de Salta que sorprende por su nombre y ofrece una cascada imponente.
Turismo.

El pueblo de Salta que sorprende por su nombre y ofrece una cascada imponente

Entre esos tesoros ocultos destaca una diminuta localidad que deslumbra por sus tonos casi fantásticos, su quietud absoluta y un ambiente árido que evoca escenarios marcianos.

Dónde queda Cusi Cusi.

Con una población que no llega a las 300 personas, apenas un par de calles y una calma total, este punto de Jujuy se convirtió en un refugio ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, las experiencias al aire libre y las fotos de paisaje.

El carácter seco del lugar, la imponencia de sus estructuras minerales y la mezcla de colores rojizos y ocres convierten a este sector en uno de los escenarios más impactantes de toda la Puna. Es una opción perfecta para viajeros que desean vivencias fuera de lo común, contacto con una naturaleza intensa y fotografías que podrían pertenecer a un mundo ajeno al nuestro.

El pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Cusi Cusi?

Lo primero que sorprende al arribar a Cusi Cusi es su escenario casi extraterrestre. Las laderas, las hondonadas y el terreno exhiben una gama cromática que va desde tonos arcillosos hasta matices ocres, generando una imagen que remite directamente al planeta rojo. Por esta combinación única, se transformó en uno de los puntos más buscados por quienes aman capturar paisajes en Jujuy.

A apenas cinco kilómetros aparece el reconocido Valle de la Luna, un paisaje geológico singular donde se mezclan matices verdosos, plateados, anaranjados, rosados y rojizos que conforman una escena casi lunar imposible de replicar. Es uno de los puntos predilectos de quienes viajan hasta Cusi Cusi y una escala imprescindible para los fanáticos de las experiencias al aire libre.

Esta joya oculta del norte argentino sorprende por sus paisajes que parecen de otro planeta.

Otro atractivo imperdible es la cascada Pajchela, una caída de agua de unos 30 metros que irrumpe como un pequeño oasis en plena aridez. Se encuentra a unos nueve kilómetros y brinda sensaciones muy diferentes según la estación: en los meses invernales, el chorro puede llegar a solidificarse y convertir el entorno en una escena completamente distinta.

Dónde queda Cusi Cusi, pueblo de Jujuy

Cusi Cusi se localiza en el extremo noroeste jujeño, a pocos kilómetros del límite con Bolivia y aproximadamente a 100 kilómetros de La Quiaca, una de las ciudades más al norte de la Argentina. Su denominación original fue Puca Ukúqai, un término quechua que se traduce como “Valle Colorado”, aludiendo a los tonos rojizos que predominan en toda la zona.

Jujuy 2026.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, el recorrido habitual sigue la Ruta Nacional 9 y luego enlaza con la Ruta Nacional 40. Son unos 350 kilómetros de viaje, que en auto suelen demandar cerca de seis horas y media.

El trayecto, flanqueado por cordones montañosos, quebradas y áreas áridas, se convierte en parte del atractivo: es una oportunidad para apreciar la amplitud y la geografía imponente de la Puna jujeña.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo del norte que sorprende a los turistas por su estilo colonial y su naturaleza

El pueblo de Salta que sorprende por su nombre y ofrece una cascada imponente

El pueblo del norte con actividades de aventura y lleno de belleza que fascina a los turistas

Secuestran 15 animales y demoran a dos hombres por documentación falsa en Jujuy

Este miércoles será el último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año

Lo que se lee ahora
Voucher educativo diciembre 2025.
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Voucher educativo diciembre 2025.
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Foto ilustrativa.
Legislatura.

Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel