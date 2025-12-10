El pueblo de Jujuy ubicado en la Puna a 4.000 metros de altura ideal para unas escapadas

Jujuy figura entre los lugares preferidos del Norte argentino gracias a sus paisajes llenos de colores , su arraigo cultural y un pasado ancestral . Sin embargo, además de los circuitos clásicos , dentro de la provincia también hay rincones casi inadvertidos que logran cautivar incluso a quienes ya recorrieron mucho . Agenda este lugar para tus próximas escapadas.

Entre esos tesoros ocultos destaca una diminuta localidad que deslumbra por sus tonos casi fantásticos , su quietud absoluta y un ambiente árido que evoca escenarios marcianos .

Con una población que no llega a las 300 personas , apenas un par de calles y una calma total , este punto de Jujuy se convirtió en un refugio ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza , las experiencias al aire libre y las fotos de paisaje .

El carácter seco del lugar, la imponencia de sus estructuras minerales y la mezcla de colores rojizos y ocres convierten a este sector en uno de los escenarios más impactantes de toda la Puna . Es una opción perfecta para viajeros que desean vivencias fuera de lo común , contacto con una naturaleza intensa y fotografías que podrían pertenecer a un mundo ajeno al nuestro .

El pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Cusi Cusi?

Lo primero que sorprende al arribar a Cusi Cusi es su escenario casi extraterrestre. Las laderas, las hondonadas y el terreno exhiben una gama cromática que va desde tonos arcillosos hasta matices ocres, generando una imagen que remite directamente al planeta rojo. Por esta combinación única, se transformó en uno de los puntos más buscados por quienes aman capturar paisajes en Jujuy.

A apenas cinco kilómetros aparece el reconocido Valle de la Luna, un paisaje geológico singular donde se mezclan matices verdosos, plateados, anaranjados, rosados y rojizos que conforman una escena casi lunar imposible de replicar. Es uno de los puntos predilectos de quienes viajan hasta Cusi Cusi y una escala imprescindible para los fanáticos de las experiencias al aire libre.

Esta joya oculta del norte argentino sorprende por sus paisajes que parecen de otro planeta.

Otro atractivo imperdible es la cascada Pajchela, una caída de agua de unos 30 metros que irrumpe como un pequeño oasis en plena aridez. Se encuentra a unos nueve kilómetros y brinda sensaciones muy diferentes según la estación: en los meses invernales, el chorro puede llegar a solidificarse y convertir el entorno en una escena completamente distinta.

Dónde queda Cusi Cusi, pueblo de Jujuy

Cusi Cusi se localiza en el extremo noroeste jujeño, a pocos kilómetros del límite con Bolivia y aproximadamente a 100 kilómetros de La Quiaca, una de las ciudades más al norte de la Argentina. Su denominación original fue Puca Ukúqai, un término quechua que se traduce como “Valle Colorado”, aludiendo a los tonos rojizos que predominan en toda la zona.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, el recorrido habitual sigue la Ruta Nacional 9 y luego enlaza con la Ruta Nacional 40. Son unos 350 kilómetros de viaje, que en auto suelen demandar cerca de seis horas y media.

El trayecto, flanqueado por cordones montañosos, quebradas y áreas áridas, se convierte en parte del atractivo: es una oportunidad para apreciar la amplitud y la geografía imponente de la Puna jujeña.