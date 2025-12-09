El pueblo del norte con actividades de aventura y lleno de belleza que fascina a los turistas

Qué hacer en Salvador Mazza, la ciudad más al norte del país.

Para alejarse de la rutina muchos habitantes del país eligen destinos locales donde puedan desconectar por completo . Entre las escapadas más atractivas aparecen parques , espejos de agua , áreas protegidas y propuestas gastronómicas que vale la pena descubrir . En ese sentido, encontramos este pueblo del norte ideal para huir del ruido.

Para quienes desean alejarse del ruido y del ritmo vertiginoso de las ciudades, las vacaciones en sitios serenos del norte resultan la mejor elección. En ese plan, el pueblo de Salvador Mazza se presenta como una opción perfecta para una escapada en busca de calma .

La ciudad se ubica dentro de un circuito caracterizado por un movimiento comercial constante , popularmente llamado ramal salteño . Entre sus mayores puntos de interés sobresalen sus escenarios naturales de aspecto “ encerrado ”, áreas donde aún se conservan importantes porciones de selva .

El pueblo al limite de Bolivia, con mucha belleza y actividades de aventura.

Allí se encuentran parques nacionales como El Rey y Baritú , además de la Reserva Provincial de Acambuco , todos reconocidos por su abundante flora , fauna y diversidad ecológica .

Quienes buscan conectar con las tradiciones y la vida cotidiana del lugar pueden visitar espacios emblemáticos como la Plaza 9 de Julio, el Pórtico de la Patria y las cascadas de La Toma.

Si tu objetivo es sumergirte en la cultura local, se pueden recorrer lugares como la Plaza 9 de Julio, el Pórtico de la Patria y las cascadas de La Toma.

La localidad también ofrece alternativas para descansar y pasar el día al aire libre, entre ellas la Plaza Paseo Güemes, el Camping La Foca y el Dique Itiyuro, lugares elegidos tanto por vecinos como por visitantes.

Además, todos los años en mayo, la comunidad se reúne para conmemorar a la Virgen de Luján, protectora del pueblo y figura central de su templo principal, en una celebración tradicional que convoca a fieles de la zona.

Dónde queda Salvador Mazza

Salvador Mazza, conocida popularmente como Pocitos, se encuentra en el norte extremo de Argentina, dentro de la provincia de Salta. Está situada aproximadamente a 400 kilómetros al norte de la ciudad capital y a 55 kilómetros de Tartagal, sobre la Ruta Nacional 34. Forma parte del departamento General José de San Martín y comparte frontera directa con Bolivia.

Cómo llegar a Salvador Mazza

Si viajas desde Buenos Aires en auto, esta es la ruta recomendada:

Salí de Buenos Aires : Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte.

: Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte. Continuá por la Ruta Nacional 9 : Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9.

: Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9. Tomá la Ruta Nacional 34 : Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

: Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Llegá a Salvador Mazza: Continuá por la RN 34 hasta llegar a Salvador Mazza, que se encuentra en el límite con Bolivia.

La ruta total cubre aproximadamente 1.770 kilómetros, y se estima que el trayecto puede demandar entre 20 y 22 horas, dependiendo del tráfico y de las condiciones del camino.