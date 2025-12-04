jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 17:59
Turismo.

El pueblo repleto de montañas y selva de yungas ideal para conocer y caminar en familia

Es un lugar único donde los cerros se combinan con la frondosidad de las Yungas, creando uno de los paisajes más impresionantes y contrastantes de Argentina.

Por  viajes Todo Jujuy
Este pueblo, situado en un territorio elevado y rodeado por montañas imponentes, es una opción única para los que anhelan escapadas de aventura, y contacto con la naturaleza. Con senderos que se entrelazan entre las nubes, climas variables y paisajes que parecen sacados de una postal, se ubica como uno de los tesoros del norte.

Se trata de un rincón único donde la montaña se mezcla con la selva de Yungas.

Los caminos que atraviesan el territorio permiten recorrer ecosistemas únicos, pasando en minutos de la Quebrada a la vegetación abundante de las Yungas, una experiencia que resulta singular en todo el país.

Además, el pueblo se distingue por preservar tradiciones ancestrales, evidentes en sus artesanías, su cocina regional y la relación íntima de la comunidad con el entorno natural. Esta autenticidad convierte cada visita en una vivencia cultural tan significativa como los paisajes que la rodean.

Qué se puede hacer en Santa Ana del Valle Grande.

Qué se puede hacer en Santa Ana del Valle Grande

Santa Ana del Valle Grande brinda una experiencia sumamente variada en el norte de Argentina. Situada de manera privilegiada entre la Quebrada de Humahuaca y las Yungas, sus senderos permiten recorrer paisajes que cambian de forma impactante, transitando desde la sequedad de la altura hasta la vegetación densa y húmeda de zonas bajas.

Recorrer sus caminos invita a disfrutar de vistas panorámicas inigualables, con montañas majestuosas, nubes que rozan los cerros y un ambiente en el que la naturaleza se impone en cada rincón.

Los recorridos de trekking, pensados para quienes buscan conexión directa con el entorno, permiten acceder a miradores naturales, quebradas profundas y espacios donde la biodiversidad se hace evidente.

Santa Ana.

Uno de los principales tesoros de la región es el Qhapaq Ñan, reconocido igualmente como el Camino del Inca y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En este recorrido se preservan restos arqueológicos que ofrecen una visión clara de los desplazamientos y estrategias de transporte de las civilizaciones antiguas, así como de la influencia que ese legado sigue ejerciendo en la vida cotidiana de la comunidad. Es, sin duda, un destino histórico fundamental para quienes buscan experiencias de turismo cultural.

La herencia cultural se refleja tanto en la cocina local como en las artesanías tradicionales. En Santa Ana del Valle Grande, los visitantes pueden descubrir tejidos artesanales, tallados en madera y otros objetos realizados mediante técnicas ancestrales transmitidas de padres a hijos.

Cómo llegar a Santa Ana del Valle Grande.

Además, la experiencia incluye probar platos regionales que resaltan los productos autóctonos andinos y conocer el uso de plantas medicinales, parte de la sabiduría milenaria que aún se conserva en la comunidad.

Escapadas por el norte: ¿Dónde queda Santa Ana del Valle Grande?

Santa Ana del Valle Grande está situada en el departamento de Valle Grande, dentro de la provincia de Jujuy. Se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros de Humahuaca, a más de 3.400 metros de altitud, en una región destacada por sus montañas imponentes, panoramas abiertos y un patrimonio cultural notable.

Gracias a esta ubicación estratégica, el pueblo se convierte en un punto de referencia para comprender la transición entre distintos ecosistemas del norte argentino. Su entorno natural preservado y la fuerza de su identidad comunitaria hacen de este destino una opción ideal para quienes buscan vivir una experiencia genuina, alejada de los recorridos turísticos convencionales.

La Ruta Natural en las Yungas jujeñas.

Cómo llegar a Santa Ana del Valle Grande

Para acceder a Santa Ana del Valle Grande, lo habitual es iniciar el recorrido desde San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 34. Este primer trayecto atraviesa zonas montañosas donde los panoramas se transforman constantemente, regalando escenarios visuales que acompañan a los viajeros durante todo el camino.

Posteriormente, se continúa por la Ruta Provincial 83, reconocida como una de las más impresionantes de la provincia. Esta carretera conduce hasta el Abra del Zenta, un mirador situado a 4.376 metros sobre el nivel del mar, dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas. Desde este punto, las vistas panorámicas son realmente espectaculares, ofreciendo una apreciación completa de la magnitud y diversidad del paisaje jujeño.

Embed

El recorrido completo en vehículo suele extenderse algo más de seis horas, aunque la duración puede variar según las condiciones climáticas y el estado de las rutas.

A pesar de tratarse de un viaje exigente por la altura, el destino final ofrece una experiencia incomparable, rodeada de paisajes naturales, vestigios históricos y costumbres ancestrales que se mantienen prácticamente sin alteraciones.

