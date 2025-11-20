viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 18:43
Turismo.

El pueblo del centro del país que sorprende a los turistas con su estilo colonial

El territorio argentino está lleno de localidades y villas con valor histórico que aportan al patrimonio cultural y dinamizan el turismo en el país.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Villa Tulumba, un pequeño pero antiguo pueblo ubicado al norte de Córdoba.

"Villa Tulumba", un pequeño pero antiguo pueblo ubicado al norte de Córdoba.

A fines de noviembre todavía se presentan findes largos y fechas especiales perfectas para planear unas escapadas y conocer lugares. Además, el cierre de año se acerca, ofreciendo la oportunidad ideal para recorrer distintas regiones del país y disfrutar del turismo local. En este caso, te detallamos cómo es un pueblo de Córdoba que fascina a todos los turistas.

Lee además
Las casas de algunas de las familias que viven en la localidad de la Puna jujeña.
Turismo.

El pueblo que fascina a los amantes de la naturaleza y es ideal para ir este fin de semana largo
Este rincón poco conocido de San Luis deja impactados a sus visitantes por su imponente belleza.
Turismo.

El pueblo del norte de Argentina que deslumbra a todos con su belleza natural

Para quienes disfrutan de la historia y la riqueza cultural de la Argentina colonial, no puede dejarse pasar la oportunidad de conocer Villa Tulumba, un pueblo pequeño y antiguo ubicado en el norte de Córdoba, con calles empedradas cargadas de historia y un entorno tranquilo y pintoresco que invita a relajarse y explorar.

Dónde se ubica Villa Tulumba.

Dónde se ubica Villa Tulumba

Villa Tulumba está situada en la región centro-norte de Córdoba y funciona como la cabecera del departamento Tulumba, a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

Este pueblo histórico se caracteriza por su profundo legado colonial y, desde 2022, ha sido declarado Poblado Histórico Nacional. Su centro histórico mantiene intactas las calles empedradas y edificaciones que datan de los siglos XVIII y XIX, conservando el encanto de épocas pasadas.

Cómo ir hasta Villa Tulumba.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Villa Tulumba?

Villa Tulumba se presenta como un destino que mezcla patrimonio histórico, arquitectura colonial y paisajes naturales. Su centro histórico, reconocido como Poblado Histórico Nacional, conserva calles empedradas y edificaciones de los siglos XVIII y XIX, permitiendo a los visitantes realizar un viaje por la historia de la región.

Entre sus lugares más representativos se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, un templo con gran valor cultural y patrimonial, construido en 1882. También sobresale la Casa de los Reynafé, relacionada con una de las familias más influyentes del siglo XIX, y la Plazoleta Granadero José Márquez, un espacio dedicado a honrar a los héroes de la independencia argentina.

Cómo es el pueblo más antiguo de Córdoba.

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, Villa Tulumba brinda escenarios rurales y montañosos perfectos para paseos a pie o recorridos en bicicleta. La región cuenta con miradores panorámicos que ofrecen vistas impresionantes de las sierras y el paisaje circundante.

Además, el pueblo se ubica sobre el histórico Camino Real, una antigua vía que, durante la época colonial, conectaba distintas localidades y facilitaba el intercambio comercial.

La cocina regional se presenta como otro de los grandes atractivos de Villa Tulumba. Los viajeros pueden deleitarse con preparaciones típicas, como las empanadas de hojaldre, el chivito asado y las colaciones caseras, que reflejan la tradición gastronómica local.

El tesoro escondido del turismo nacional que enamora con su encanto colonial.

Además, el pueblo organiza festividades y actividades culturales que destacan su herencia histórica, incluyendo ferias de artesanías y espectáculos folclóricos que enriquecen la visita y permiten sumergirse en la identidad del lugar.

Embed

Cómo ir hasta Villa Tulumba

Para llegar a Villa Tulumba desde Buenos Aires en auto, la ruta más eficiente es la siguiente:

  • Salida de Buenos Aires: Tomá la Autopista Panamericana (RN 9) en dirección a Rosario.
  • Paso por Rosario: Continuá por la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) hasta llegar a la ciudad de Córdoba.
  • Circunvalación de Córdoba: Tomá la Avenida de Circunvalación Agustín Tosco (RN A019) y luego la Ruta Nacional 9 en dirección a Jesús María.
  • Desvío hacia Villa Tulumba: Desde Jesús María, tomá la Ruta Provincial 16 hasta Villa Tulumba.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo que fascina a los amantes de la naturaleza y es ideal para ir este fin de semana largo

El pueblo del norte de Argentina que deslumbra a todos con su belleza natural

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

El pueblo del norte con meteoritos diseminados de hace 4000 años que cautiva a los turistas

El pueblo de Salta lleno de naturaleza, historia y tradición que sorprende a todos

Lo que se lee ahora
Osvaldo Jaldo.
País.

Bono de fin de año en Tucumán: la respuesta del gobernador Osvaldo Jaldo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Alejado de lo tradicional, este pueblo único ubicado en Jujuy tiene una experiencia distinta para el turismo. video
Turismo.

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel