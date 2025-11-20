El pueblo del centro del país que sorprende a los turistas con su estilo colonial

A fines de noviembre todavía se presentan findes largos y fechas especiales perfectas para planear unas escapadas y conocer lugares. Además, el cierre de año se acerca, ofreciendo la oportunidad ideal para recorrer distintas regiones del país y disfrutar del turismo local . En este caso, te detallamos cómo es un pueblo de Córdoba que fascina a todos los turistas.

Para quienes disfrutan de la historia y la riqueza cultural de la Argentina colonial , no puede dejarse pasar la oportunidad de conocer Villa Tulumba , un pueblo pequeño y antiguo ubicado en el norte de Córdoba, con calles empedradas cargadas de historia y un entorno tranquilo y pintoresco que invita a relajarse y explorar.

Villa Tulumba está situada en la región centro-norte de Córdoba y funciona como la cabecera del departamento Tulumba , a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba .

Este pueblo histórico se caracteriza por su profundo legado colonial y, desde 2022, ha sido declarado Poblado Histórico Nacional . Su centro histórico mantiene intactas las calles empedradas y edificaciones que datan de los siglos XVIII y XIX, conservando el encanto de épocas pasadas.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Villa Tulumba?

Villa Tulumba se presenta como un destino que mezcla patrimonio histórico, arquitectura colonial y paisajes naturales. Su centro histórico, reconocido como Poblado Histórico Nacional, conserva calles empedradas y edificaciones de los siglos XVIII y XIX, permitiendo a los visitantes realizar un viaje por la historia de la región.

Entre sus lugares más representativos se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, un templo con gran valor cultural y patrimonial, construido en 1882. También sobresale la Casa de los Reynafé, relacionada con una de las familias más influyentes del siglo XIX, y la Plazoleta Granadero José Márquez, un espacio dedicado a honrar a los héroes de la independencia argentina.

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, Villa Tulumba brinda escenarios rurales y montañosos perfectos para paseos a pie o recorridos en bicicleta. La región cuenta con miradores panorámicos que ofrecen vistas impresionantes de las sierras y el paisaje circundante.

Además, el pueblo se ubica sobre el histórico Camino Real, una antigua vía que, durante la época colonial, conectaba distintas localidades y facilitaba el intercambio comercial.

La cocina regional se presenta como otro de los grandes atractivos de Villa Tulumba. Los viajeros pueden deleitarse con preparaciones típicas, como las empanadas de hojaldre, el chivito asado y las colaciones caseras, que reflejan la tradición gastronómica local.

Además, el pueblo organiza festividades y actividades culturales que destacan su herencia histórica, incluyendo ferias de artesanías y espectáculos folclóricos que enriquecen la visita y permiten sumergirse en la identidad del lugar.

Cómo ir hasta Villa Tulumba

Para llegar a Villa Tulumba desde Buenos Aires en auto, la ruta más eficiente es la siguiente: