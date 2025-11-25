Así es el pueblo del norte que ofrece aventura, geología y senderos imperdibles

El norte de Argentina ofrece lugares que llaman la atención tanto por su singularidad como por su legado histórico , con escenarios que integran tradición , montañas y formaciones naturales únicas. En ese panorama surge un pueblo poco conocido que atrae a quienes buscan escapadas diferentes sin alejarse demasiado de los recorridos más habituales .

Turismo. El pueblo del centro del país que sorprende a los turistas con su estilo colonial

Turismo. El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Este espacio , cargado de historias locales y matices de colores vibrantes , mezcla un entorno natural intacto con un ambiente casi escondido . Su particular belleza lo transforma en una escala perfecta para quienes quieren experimentar paisajes poco convencionales y conectar con la naturaleza de manera única .

El Puente del Diablo se encuentra en La Poma , un diminuto poblado de Salta situado a lo largo de la Ruta Nacional 40 . Su emplazamiento, entre Cachi y San Antonio de los Cobres , lo rodea de montañas escarpadas , zonas de pre-puna y panorámicas impresionantes del Nevado de Acay .

A pesar de su reducido tamaño , la localidad sobresale por la riqueza de su entorno natural y patrimonial. Iglesias antiguas , formaciones volcánicas , cuevas y restos arqueológicos transforman este lugar en una parada destacada para quienes exploran los Valles Calchaquíes .

El Puente del Diablo está en La Poma, un pequeño poblado salteño sobre la Ruta Nacional 40.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en El puente del Diablo?

La travesía inicia con un descenso rumbo al lecho del río Calchaquí. Al continuar, se encuentra un túnel natural formado en roca basáltica, adornado con minerales que penden del techo y se elevan desde el suelo.

Qué se puede hacer en El puente del Diablo.

Los rayos de luz que se cuelan por ciertas grietas, junto con el murmullo del agua, crean una atmósfera singular. Numerosos viajeros se acercan para contemplar este espectáculo geológico y aprovechar el entorno como un escenario ideal para la fotografía.

Otra opción muy común entre los visitantes es la espeleología. Con la compañía de guías certificados, es posible adentrarse en los recovecos del túnel, tomando siempre precauciones debido a la humedad y a las superficies irregulares.

Los amantes de la aventura suelen complementar la experiencia con caminatas por los senderos próximos y exploraciones de otras estructuras volcánicas de la región. En conjunto, conforma un itinerario diverso ideal para disfrutar de una jornada completa.

El rincón escondido del norte argentino que parece irreal por su impactante belleza.

Cómo ir hasta El puente del Diablo

Partiendo desde la ciudad de Salta, la ruta continúa por la emblemática Ruta Nacional 40 rumbo a Cachi, para luego ascender hacia La Poma. El trayecto combina tramos de ripio, zonas montañosas y curvas pronunciadas, por lo que recorrerlo puede llevar varias horas.

Embed

Una opción popular son las excursiones organizadas que incluyen traslado y guía, aunque también es posible llegar por cuenta propia en auto. Antes de emprender el viaje, es recomendable consultar las condiciones climáticas, el estado del camino y los horarios de ingreso al destino.