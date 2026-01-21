Catamarca y un pueblo que deslumbra con su naturaleza y tranquilidad a los turistas

Hualfín se ha consolidado como un destino de escapadas ideal en Argentina , gracias a su armonioso balance entre paisajes naturales y patrimonio cultural . Este pueblo secreto de Catamarca deslumbra con sus montañas de colores intensos y su atmósfera serena, perfecta para alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad.

Entre sus atracciones más destacadas , sobresale el Pozo Verde , una formación natural excepcional que revela lagunas de tonalidades esmeralda enmarcadas por un paisaje de múltiples colores, ideal para compartir con amigos o en familia.

Además, el lugar ofrece un recorrido visual único con la Capilla de Nuestra Señora del Rosario , un histórico monumento nacional construido en 1770 que combina historia y belleza en un mismo escenario.

Este paraíso escondido en el oeste de Catamarca combina la calma de un destino apacible con un entorno natural único , donde quienes lo visitan pueden participar en actividades al aire libre, sumergirse en aguas termales con beneficios terapéuticos o simplemente descansar y desconectarse, rodeados de paisajes imponentes y auténticos .

Cómo llegar a Hualfín.

Escapadas: ¿Dónde queda Hualfín?

Hualfín se sitúa en el sector occidental de Catamarca, a unos 63 kilómetros al norte de la ciudad de Belén, a lo largo de la icónica Ruta Nacional 40. Este encantador poblado se encuentra rodeado de montañas multicolores, que generan un microclima particular y un ambiente de calma total.

Su ubicación privilegiada lo transforma en un lugar ideal para quienes desean escapar del bullicio urbano y sumergirse en una experiencia auténtica en plena naturaleza, convirtiendo a este rincón catamarqueño en un destino perfecto para relajarse y desconectarse.

El pueblo de Catamarca con impactantes paisajes.

Qué puedo hacer en Hualfín, pueblo de Catamarca

La localidad propone una amplia variedad de experiencias aptas para todos los intereses, asegurando diversión y momentos agradables para gran parte de los integrantes de la familia.

Recorrer la Capilla de Nuestra Señora del Rosario , edificada en 1770 y reconocida como Monumento Histórico Nacional , por su relevancia dentro del patrimonio religioso de Argentina.

, edificada en 1770 y reconocida como , por su relevancia dentro del patrimonio religioso de Argentina. Admirar el Pozo Verde , un escenario natural donde lagunas de intenso verde esmeralda se integran con un entorno montañoso de colores vibrantes.

, un escenario natural donde lagunas de intenso se integran con un entorno montañoso de colores vibrantes. Pasar una jornada de campamento en los sectores habilitados, equipados con mesas y parrillas para disfrutar al aire libre.

en los sectores habilitados, equipados con mesas y parrillas para disfrutar al aire libre. Sumergirse en las aguas termales de la Quebrada de Hualfín, que mantienen una temperatura cercana a los 32°C y son valoradas por sus beneficios terapéuticos y relajantes .

de la Quebrada de Hualfín, que mantienen una temperatura cercana a los y son valoradas por sus . Vivir la serenidad de un pueblo apartado del bullicio de la ciudad, ideal para quienes desean calma, desconexión y contacto directo con el entorno natural.

Este rincón mágico del oeste catamarqueño mezcla la experiencia de un destino tranquilo con un entorno natural muy particular.

Para arribar a Hualfín partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, primero se toma la Ruta Nacional 38 hasta la localidad de Chumbicha. A partir de allí, se continúa por la Ruta Nacional 60, atravesando la Cuesta de La Cébila y pasando por los pueblos de Mazán y Aimogasta, completando así el trayecto hacia este pintoresco destino.

Al incorporarse a la Ruta Nacional 40, se continúa rumbo al norte, atravesando la localidad de Londres hasta alcanzar Belén. Desde allí, recorriendo apenas 63 kilómetros más por la misma vía, se llega a este encantador pueblo de Catamarca.

Todo el trayecto se transforma en un recorrido visualmente impresionante, gracias a la variedad de paisajes y tonalidades que se van revelando a medida que se avanza.