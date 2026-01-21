miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 17:28
Catamarca y un pueblo que deslumbra con su naturaleza y tranquilidad a los turistas

Se pueden explorar paisajes espectaculares, aprovechar aguas termales con propiedades terapéuticas o relajarse rodeados de espacios verdes y tranquilidad.

El pueblo de Catamarca con impactantes paisajes.

Hualfín se ha consolidado como un destino de escapadas ideal en Argentina, gracias a su armonioso balance entre paisajes naturales y patrimonio cultural. Este pueblo secreto de Catamarca deslumbra con sus montañas de colores intensos y su atmósfera serena, perfecta para alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad.

Entre sus atracciones más destacadas, sobresale el Pozo Verde, una formación natural excepcional que revela lagunas de tonalidades esmeralda enmarcadas por un paisaje de múltiples colores, ideal para compartir con amigos o en familia.

Dónde queda Hualfín.

Además, el lugar ofrece un recorrido visual único con la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, un histórico monumento nacional construido en 1770 que combina historia y belleza en un mismo escenario.

Este paraíso escondido en el oeste de Catamarca combina la calma de un destino apacible con un entorno natural único, donde quienes lo visitan pueden participar en actividades al aire libre, sumergirse en aguas termales con beneficios terapéuticos o simplemente descansar y desconectarse, rodeados de paisajes imponentes y auténticos.

Cómo llegar a Hualfín.

Escapadas: ¿Dónde queda Hualfín?

Hualfín se sitúa en el sector occidental de Catamarca, a unos 63 kilómetros al norte de la ciudad de Belén, a lo largo de la icónica Ruta Nacional 40. Este encantador poblado se encuentra rodeado de montañas multicolores, que generan un microclima particular y un ambiente de calma total.

Su ubicación privilegiada lo transforma en un lugar ideal para quienes desean escapar del bullicio urbano y sumergirse en una experiencia auténtica en plena naturaleza, convirtiendo a este rincón catamarqueño en un destino perfecto para relajarse y desconectarse.

Qué puedo hacer en Hualfín, pueblo de Catamarca

La localidad propone una amplia variedad de experiencias aptas para todos los intereses, asegurando diversión y momentos agradables para gran parte de los integrantes de la familia.

  • Recorrer la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, edificada en 1770 y reconocida como Monumento Histórico Nacional, por su relevancia dentro del patrimonio religioso de Argentina.
  • Admirar el Pozo Verde, un escenario natural donde lagunas de intenso verde esmeralda se integran con un entorno montañoso de colores vibrantes.
  • Pasar una jornada de campamento en los sectores habilitados, equipados con mesas y parrillas para disfrutar al aire libre.
  • Sumergirse en las aguas termales de la Quebrada de Hualfín, que mantienen una temperatura cercana a los 32°C y son valoradas por sus beneficios terapéuticos y relajantes.
  • Vivir la serenidad de un pueblo apartado del bullicio de la ciudad, ideal para quienes desean calma, desconexión y contacto directo con el entorno natural.
Este rincón mágico del oeste catamarqueño mezcla la experiencia de un destino tranquilo con un entorno natural muy particular.

Cómo llegar a Hualfín

Para arribar a Hualfín partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, primero se toma la Ruta Nacional 38 hasta la localidad de Chumbicha. A partir de allí, se continúa por la Ruta Nacional 60, atravesando la Cuesta de La Cébila y pasando por los pueblos de Mazán y Aimogasta, completando así el trayecto hacia este pintoresco destino.

Al incorporarse a la Ruta Nacional 40, se continúa rumbo al norte, atravesando la localidad de Londres hasta alcanzar Belén. Desde allí, recorriendo apenas 63 kilómetros más por la misma vía, se llega a este encantador pueblo de Catamarca.

Todo el trayecto se transforma en un recorrido visualmente impresionante, gracias a la variedad de paisajes y tonalidades que se van revelando a medida que se avanza.

