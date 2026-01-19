Se derrumbaron caminos y hay varios pueblos de Jujuy incomunicados

Distintas rutas de Jujuy quedaron totalmente intransitable tras derrumbes registrado en las últimas horas en varios cerros. No hay paso por la Ruta Provincial 83, la Ruta Provincial 29 y la Ruta Provincial 35.

Uno de los cortes se da la altura de la localidad de San Francisco. El colapso afectó un tramo clave del corredor que conecta Valle Colorado con Valle Grande y cortó la única vía de acceso a varias comunidades del interior jujeño.

El desprendimiento del cerro arrastró una parte significativa de la calzada y dejó el camino inutilizable. La situación se originó por las lluvias constantes que se mantienen desde ayer en la región y que generan inestabilidad en laderas y cerros.

Por otro lado, hay cortes totales por desmoronamientos en las rutas provinciales 29 y 35, que conectan con las localidades de Ocloyas, Tiraxi, Tilquiza, Tesorero y zonas aledañas.

Los cortes totales de las rutas impactan de manera directa en la circulación, el abastecimiento y la conectividad de pueblos que dependen de este trazado para su vínculo con otras zonas de la provincia.

Colapso total en la Ruta Provincial 83

El derrumbe se produjo sobre la Ruta Provincial 83, a la altura de San Francisco, donde el cerro cedió y se llevó gran parte de la estructura vial. El estado de transitabilidad se declaró intransitable, sin posibilidad de paso para vehículos de ningún porte.

La magnitud del daño impide la circulación y descarta, por el momento, la habilitación de un desvío provisorio. El terreno permanece inestable por la continuidad de las precipitaciones, lo que mantiene el riesgo de nuevos desmoronamientos.

Pueblos incomunicados por el corte de la única vía

Como consecuencia del derrumbe, quedaron incomunicadas las localidades de Santa Ana, Caspalá, Valle Grande, San Francisco y zonas aledañas. La Ruta Provincial 83 funciona como el único acceso terrestre regular a estos pueblos, por lo que el corte genera un aislamiento total.

El impacto alcanza tanto al tránsito de vecinos como al traslado de alimentos, insumos y servicios esenciales. La geografía del lugar y la falta de caminos alternativos profundizan la situación.

Derrumbes y caída de árboles en el Parque Nacional Calilegua

El Parque Nacional Calilegua informó además la caída de árboles y derrumbes dentro de su jurisdicción, también sobre la traza de la Ruta Provincial 83. Según se comunicó, solo se permite llegar hasta el sector de Aguas Negras y con suma precaución. Más allá de ese punto, la circulación resulta riesgosa por el estado del terreno.

Desde el parque se indicó que no se aconseja la visita al área protegida debido a las condiciones actuales de la ruta y al riesgo que representan los desprendimientos.

Comunicado del Parque Nacional Calilegua.

Cortes en la zona de Ocloyas y Tiraxi

Además del corte en la Ruta Provincial 83, se sumaron nuevas interrupciones viales por el temporal que afecta a distintos puntos de la provincia. La Ruta Provincial 35, a la altura del Complejo Los Tucanes, quedó intransitable por el desmoronamiento de la calzada, lo que obligó a suspender por completo la circulación.

En la misma situación se encuentra la Ruta Provincial 29, en el sector del río Tesorero, donde la crecida del cauce provocó el corte total del tránsito. Ambos tramos permanecen cerrados y sin paso habilitado.