El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.

En Santiago del Estero , justo donde su territorio se entrelaza con Salta , hay un pueblo que provoca curiosidad y simpatía con solo pronunciar su nombre . Allí, la vida transcurre con tranquilidad , el aire es más puro y las tradiciones campesinas se mantienen intactas . Aunque es casi desconocido, su singularidad lo transforma en un lugar ideal para tus escapadas .

Los senderos de tierra , la proximidad al río Salado y la rutina del campo son parte habitual de la vida local . Numerosas familias dependen de labores temporales y se trasladan a otras provincias según la época de las cosechas .

Algunos viajan a La Rioja para participar en la recolección de aceitunas , otros se desplazan hacia Río Negro durante la temporada de manzanas , mientras que un sector colabora en la colonia menonita de Monte Verde , situada en la frontera con Salta .

Este peculiar poblado lleva por nombre Ahí veremos , un apelativo que no deja de sorprender tanto a locales como a visitantes . La comunidad cuenta con unas 3.000 personas distribuidas en un territorio mayoritariamente rural . La existencia cotidiana gira en torno a la simplicidad y la vida en conjunto , con la escuela , los destacamentos de seguridad , dos capillas y una posta sanitaria como los elementos fundamentales que sostienen la rutina diaria .

Dónde queda Ahí veremos.

Este pueblo se ubica en la zona más septentrional de Santiago del Estero, muy próximo a la frontera con Salta. A apenas nueve kilómetros del río Salado, el entorno favorece actividades tradicionales como la pesca artesanal. Junto a pequeñas localidades cercanas, como Algarrobal Viejo, forma parte de un conjunto de comunidades que mantienen un vínculo fuerte con la vida rural.

Aunque es una localidad pequeña, Ahí veremos no se encuentra totalmente aislada. Algunos lugares estratégicos —la escuela, la comuna y la comisaría— cuentan con acceso a Internet, pero fuera de esos espacios públicos, la conectividad sigue siendo limitada, y apenas una vivienda particular dispone de Wi-Fi.

Qué puedo hacer en Ahí veremos.

El origen del curioso nombre sigue generando comentarios entre los habitantes. Según relatan algunos vecinos, todo se remonta a Ángel de Jesús Saltos, un hombre dedicado a fundar poblados a lo largo del norte y sur de la región. Al preguntarle cómo se llamaría la próxima localidad que iba a crear, su respuesta, espontánea e improvisada, fue: “Ahí veremos”. Y de esa manera quedó registrado para siempre.

Más allá de su nombre peculiar, este poblado representa una auténtica imagen de la vida rural argentina. Sus calles silenciosas invitan a recorrerlas, dialogar con los habitantes y descubrir las tradiciones que aún se conservan. El lugar transmite calma, permite la contemplación y ofrece un acercamiento a un estilo de vida muy distinto al urbano.

Quienes lo visitan suelen resaltar la cordialidad de sus habitantes y la tranquilidad que domina el entorno. La proximidad al río brinda la oportunidad de realizar actividades sencillas como la pesca o paseos por la vegetación autóctona. La vida comunitaria se percibe en cada esquina: desde la escuela hasta las capillas, donde todavía se celebran festividades típicas que mantienen viva la cultura local.

Uno de los logros más destacados por quienes habitan Ahí veremos es la sustitución de las antiguas casas precarias por viviendas sólidas y más resistentes. Aunque el progreso se percibe de manera pausada, cada avance es recibido con satisfacción y orgullo por la comunidad.

Cómo llegar a Ahí veremos

La manera más accesible de alcanzar el poblado es primero arribar a Monte Quemado o a Nueva Esperanza, dos localidades de referencia en el norte de Santiago del Estero.

Desde allí, el recorrido continúa por caminos rurales que atraviesan áreas de monte bajo hasta llegar al destino. También es posible acceder desde la provincia de Salta, aunque depende del estado de las rutas y senderos.

La oferta de transporte colectivo en la zona es reducida, por lo que se recomienda desplazarse en auto propio o acordar previamente algún traslado con operadores locales. Aunque las rutas son sencillas y de tierra, el recorrido brinda la oportunidad de contemplar los paisajes característicos del noroeste argentino y de atravesar otros pequeños poblados en el camino.