Crecida del río en Yala: riesgos y recomendaciones para evitar tragedias

Piden no ingresar al río de Yala por la crecida.

El verano en Jujuy tuvo como protagonista fuertes lluvias en diferentes sectores de la provincia y la zona de Yala vivió este viernes una tormenta que asustó a los vecinos por la fuerza con la que caía en combinación con una neblina que dificultaba la visión en el pueblo.

José Luis Tolaba, encargado de uno de los camping de los Nogales en Yala, relató la intensidad de la tormenta del viernes que azotó la zona. "Era una tormenta que no se veía nada, impresionante la lluvia que ha caído ayer", comentó sorprendido.

Crecida del río Yala El río aumentó su caudal de forma repentina, afectando el camino principal. "Se han tenido que retirar porque el río ya venía allá un poco más fuerte. Este camino principal también ya estaba crecido", explicó Tolaba, quien enfatizó el trabajo constante para proteger a los visitantes: "Estamos trabajando, estamos tratando de preservar a la gente que no entra al río".

A pesar del riesgo, la afluencia de turistas continúa. "Está viniendo gente, como vino ayer", señaló, destacando la necesidad de vigilancia extrema: "Tenemos que tener acá 10 ojos para que no entren los chicos al río". El objetivo principal es concientizar a los visitantes y tener sumo cuidado en el lugar para "evitar que no pase ninguna desgracia".

Recomendaciones provinciales por crecidas en ríos jujeños Organismos provinciales insisten en precaución durante actividades al aire libre en zonas de montaña como Yala. Las lluvias repentinas provocan crecidas súbitas, incluso sin precipitaciones locales. Consultar el clima antes de salir : Verificar pronósticos y evitar ríos durante alertas o lluvias. Retirarse ante cambios en caudal, color o velocidad del agua.

Ropa y calzado adecuados : Usar zapatillas antideslizantes, ropa liviana de colores claros, campera, muda extra, gorra, gafas, protector solar y repelente.

Mochila con elementos básicos: Llevar agua potable, frutas para hidratarse. Optar por guías turísticos habilitados y circuitos autorizados. Líneas de emergencia en Jujuy Ante riesgos en ríos o crecidas: Emergencias: 911

Defensa Civil: 103

Bomberos: 100

SAME: 107

