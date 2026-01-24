sábado 24 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de enero de 2026 - 20:11
Fuertes lluvias.

Crecida del río en Yala: riesgos y recomendaciones para evitar tragedias

Tras una fuerte tormenta el viernes en la zona de Yala, el río creció peligrosamente, obligando a evacuaciones y mayor vigilancia.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Piden no ingresar al río de Yala por la crecida.

Piden no ingresar al río de Yala por la crecida.

Lee además
Crecida de ríos - Imagen de archivo
Cuidados.

Personas rescatadas y autos arrastrados por el río: recomendaciones por crecidas repentinas
Gente bañandose en ríos (Archivo)
Alerta.

Recomendaciones por la crecida repentina de ríos en Jujuy

Embed - Crecida del río en Yala: riesgos y recomendaciones para evitar tragedias

José Luis Tolaba, encargado de uno de los camping de los Nogales en Yala, relató la intensidad de la tormenta del viernes que azotó la zona. "Era una tormenta que no se veía nada, impresionante la lluvia que ha caído ayer", comentó sorprendido.

Crecida del río Yala

El río aumentó su caudal de forma repentina, afectando el camino principal. "Se han tenido que retirar porque el río ya venía allá un poco más fuerte. Este camino principal también ya estaba crecido", explicó Tolaba, quien enfatizó el trabajo constante para proteger a los visitantes: "Estamos trabajando, estamos tratando de preservar a la gente que no entra al río".

A pesar del riesgo, la afluencia de turistas continúa. "Está viniendo gente, como vino ayer", señaló, destacando la necesidad de vigilancia extrema: "Tenemos que tener acá 10 ojos para que no entren los chicos al río". El objetivo principal es concientizar a los visitantes y tener sumo cuidado en el lugar para "evitar que no pase ninguna desgracia".

Embed

Recomendaciones provinciales por crecidas en ríos jujeños

Organismos provinciales insisten en precaución durante actividades al aire libre en zonas de montaña como Yala. Las lluvias repentinas provocan crecidas súbitas, incluso sin precipitaciones locales.

  • Consultar el clima antes de salir: Verificar pronósticos y evitar ríos durante alertas o lluvias. Retirarse ante cambios en caudal, color o velocidad del agua.

  • Ropa y calzado adecuados: Usar zapatillas antideslizantes, ropa liviana de colores claros, campera, muda extra, gorra, gafas, protector solar y repelente.

  • Mochila con elementos básicos: Llevar agua potable, frutas para hidratarse. Optar por guías turísticos habilitados y circuitos autorizados.

Líneas de emergencia en Jujuy

Ante riesgos en ríos o crecidas:

  • Emergencias: 911

  • Defensa Civil: 103

  • Bomberos: 100

  • SAME: 107

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Personas rescatadas y autos arrastrados por el río: recomendaciones por crecidas repentinas

Recomendaciones por la crecida repentina de ríos en Jujuy

Cómo encarar la tesis y no abandonar: recomendaciones desde Salta para estudiantes del NOA

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Declaración del Secretario de Energía de la provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro

Lo que se lee ahora
Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
Atención.

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Anuncias tormentas para hoy.
Lluvias.

Gran parte de Jujuy está bajo alerta por tormentas: en qué zonas y hasta cuándo

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
Atención.

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas 
Indignación.

Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

Tres recetas con choclo imperdibles para este verano
Cocina.

Las 3 mejores recetas con choclo para aprovechar su buen precio en verano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel