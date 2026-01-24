Embed - Crecida del río en Yala: riesgos y recomendaciones para evitar tragedias
José Luis Tolaba, encargado de uno de los camping de los Nogales en Yala, relató la intensidad de la tormenta del viernes que azotó la zona. "Era una tormenta que no se veía nada, impresionante la lluvia que ha caído ayer", comentó sorprendido.
El río aumentó su caudal de forma repentina, afectando el camino principal. "Se han tenido que retirar porque el río ya venía allá un poco más fuerte. Este camino principal también ya estaba crecido", explicó Tolaba, quien enfatizó el trabajo constante para proteger a los visitantes: "Estamos trabajando, estamos tratando de preservar a la gente que no entra al río".
A pesar del riesgo, la afluencia de turistas continúa. "Está viniendo gente, como vino ayer", señaló, destacando la necesidad de vigilancia extrema: "Tenemos que tener acá 10 ojos para que no entren los chicos al río". El objetivo principal es concientizar a los visitantes y tener sumo cuidado en el lugar para "evitar que no pase ninguna desgracia".