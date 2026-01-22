Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Con la llegada de la temporada de verano, caracterizada por altas temperaturas y lluvias intensas , es fundamental extremar los cuidados al momento de visitar ríos, cascadas y espacios naturales en la provincia de Jujuy. Tanto turistas como residentes son invitados a disfrutar del paisaje con responsabilidad, cumpliendo una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y situaciones de riesgo .

Alarma. Preocupación de vecinos de Chijra por la crecida del Río Grande tras las fuertes tormentas

Lluvias. Cortaron el badén del Xibi Xibi por la crecida del río

Desde los organismos provinciales se solicita a quienes elijan realizar actividades al aire libre que tomen las medidas pertinentes y respeten las indicaciones de seguridad. Las lluvias repentinas pueden provocar crecidas súbitas de ríos y arroyos , incluso cuando no llueve en el lugar, lo que representa un riesgo para quienes se encuentran en zonas de montaña.

Una de las principales recomendaciones es consultar el pronóstico del tiempo antes de planificar cualquier actividad. Durante el verano, las precipitaciones pueden ser abundantes, por lo que se aconseja evitar transitar por ríos y cauces durante lluvias o alertas meteorológicas .

Además, se sugiere observar el entorno y retirarse inmediatamente ante cambios repentinos en el caudal, el color del agua o la velocidad de la corriente.

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Utilizar ropa y calzado adecuados

Para una caminata segura, se recomienda usar zapatillas antideslizantes y ropa cómoda, liviana y de colores claros. Es importante llevar siempre una campera o abrigo, ya que el clima puede cambiar de manera brusca, y contar con una muda de ropa extra ante cualquier eventualidad. Todos los elementos deben ser livianos para no dificultar el desplazamiento.

Mochila, hidratación y elementos básicos

Durante el recorrido es fundamental mantenerse hidratado, por lo que se aconseja llevar agua potable y alguna fruta. También es clave protegerse del sol con gorra, gafas de sol y protector solar, además de repelente de mosquitos.

Se recuerda que existen prestadores de servicios turísticos habilitados, como guías profesionales y circuitos autorizados, que cuentan con el conocimiento necesario para garantizar un recorrido seguro y enriquecedor.

Líneas de asistencia ante emergencias

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se encuentran disponibles las siguientes líneas de contacto:

Emergencias: 911

Defensa Civil: 103

Bomberos: 100

SAME: 107

Seguir estas recomendaciones permite evitar imprevistos y accidentes, y disfrutar de manera segura de los paisajes naturales que ofrece Jujuy durante la temporada estival.