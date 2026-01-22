jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 10:32
Precaución.

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

En esta época es muy habitual que muchos elijan los ríos de montaña para refrescarse. Pero no hay que olvidar los peligros que esto puede traer.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Con la llegada de la temporada de verano, caracterizada por altas temperaturas y lluvias intensas, es fundamental extremar los cuidados al momento de visitar ríos, cascadas y espacios naturales en la provincia de Jujuy. Tanto turistas como residentes son invitados a disfrutar del paisaje con responsabilidad, cumpliendo una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y situaciones de riesgo.

Lee además
Corte en el badén del Xibi Xibi.
Lluvias.

Cortaron el badén del Xibi Xibi por la crecida del río
preocupacion de vecinos de chijra por la crecida del rio grande tras las fuertes tormentas
Alarma.

Preocupación de vecinos de Chijra por la crecida del Río Grande tras las fuertes tormentas

Ríos de montaña en Jujuy
Ríos de montaña en Jujuy

Ríos de montaña en Jujuy

Precaución y responsabilidad en contacto con la naturaleza

Desde los organismos provinciales se solicita a quienes elijan realizar actividades al aire libre que tomen las medidas pertinentes y respeten las indicaciones de seguridad. Las lluvias repentinas pueden provocar crecidas súbitas de ríos y arroyos, incluso cuando no llueve en el lugar, lo que representa un riesgo para quienes se encuentran en zonas de montaña.

Consultar el clima antes de salir

Una de las principales recomendaciones es consultar el pronóstico del tiempo antes de planificar cualquier actividad. Durante el verano, las precipitaciones pueden ser abundantes, por lo que se aconseja evitar transitar por ríos y cauces durante lluvias o alertas meteorológicas.

Además, se sugiere observar el entorno y retirarse inmediatamente ante cambios repentinos en el caudal, el color del agua o la velocidad de la corriente.

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad
Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Utilizar ropa y calzado adecuados

Para una caminata segura, se recomienda usar zapatillas antideslizantes y ropa cómoda, liviana y de colores claros. Es importante llevar siempre una campera o abrigo, ya que el clima puede cambiar de manera brusca, y contar con una muda de ropa extra ante cualquier eventualidad. Todos los elementos deben ser livianos para no dificultar el desplazamiento.

Mochila, hidratación y elementos básicos

Durante el recorrido es fundamental mantenerse hidratado, por lo que se aconseja llevar agua potable y alguna fruta. También es clave protegerse del sol con gorra, gafas de sol y protector solar, además de repelente de mosquitos.

Se recuerda que existen prestadores de servicios turísticos habilitados, como guías profesionales y circuitos autorizados, que cuentan con el conocimiento necesario para garantizar un recorrido seguro y enriquecedor.

Líneas de asistencia ante emergencias

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se encuentran disponibles las siguientes líneas de contacto:

  • Emergencias: 911

  • Defensa Civil: 103

  • Bomberos: 100

  • SAME: 107

Seguir estas recomendaciones permite evitar imprevistos y accidentes, y disfrutar de manera segura de los paisajes naturales que ofrece Jujuy durante la temporada estival.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortaron el badén del Xibi Xibi por la crecida del río

Preocupación de vecinos de Chijra por la crecida del Río Grande tras las fuertes tormentas

San Pedro de Jujuy: un hombre fue arrastrado por la crecida del Río Grande

Encuentran sin vida al hombre que intentó salvar a sus hijos tras la crecida del Río Salí

Rescataron a senderistas, bañistas y pescadores en Salta por la crecida de ríos

Lo que se lee ahora
cierran el paso de jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel