jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 08:49
Advertencia.

Alerta vigente por tormentas fuertes: los horarios de lluvia y las zonas alcanzadas

El SMN actualizó la alerta amarilla por dos días para distintas zonas de Jujuy. Mirá en qué horarios lloverá y cómo avanzan las precipitaciones en las próximas 24 horas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
GIF TORMENTA RADAR

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la provincia de Jujuy seguirá bajo alerta amarilla por fuertes tormentas durante dos jornadas consecutivas. Tanto este jueves como el viernes se prevé un escenario marcado por inestabilidad, con tormentas de variada intensidad que podrían incluir abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Desde el organismo meteorológico indicaron que a lo largo de ambos días podrían registrarse lluvias intensas en distintos puntos del territorio provincial. La advertencia también advierte sobre la posible formación de tormentas localmente fuertes, capaces de generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta amarilla

Advertencia para jueves 22 de enero

Para este jueves, el SMN anticipa que desde la mañana y durante toda la tarde-noche estarán bajo alerta amarilla las siguientes áreas: Zona montañosa de Dr Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya; Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; y Puna de Susques.

tormentas lluvias

En estos sectores se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, actividad eléctrica intensa y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superar esas cifras de manera puntual.

El viernes 23 continúa la alerta amarilla

La inestabilidad persistirá el viernes, especialmente en: Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.

Durante la tarde-noche podrían desarrollarse tormentas fuertes con acumulados de lluvia estimados entre 20 y 40 mm, manteniendo condiciones de riesgo moderado para la región.

lluvias tormentas.jpg

El avance de la tormenta desde el jueves hasta el viernes

Mediante windy.com se puede hacer un seguimiento de cómo avanzará la tormenta en Jujuy a partir de este jueves, y en el transcurso de todo el viernes 23 de enero.

avance de la tormenta en Jujuy

