21 de enero de 2026 - 11:14
Tucumán.

Encuentran sin vida al hombre que intentó salvar a sus hijos tras la crecida del Río Salí

Tras casi 48 horas de intensa búsqueda, hallaron sin vida al hombre que había desaparecido en el río Salí cuando se arrojó para rescatar a sus hijos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tragedia en el río Salí

Los dos adolescentes lograron ser rescatados con vida, mientras que de inmediato se activó un operativo de búsqueda para dar con el padre. En el rastrillaje participaron efectivos policiales, equipos de rescate y personal especializado, que trabajaron sin descanso durante dos días.

Tragedia en el río Salí

Los dos adolescentes lograron ser rescatados con vida, mientras que de inmediato se activó un operativo de búsqueda para dar con el padre. En el rastrillaje participaron efectivos policiales, equipos de rescate y personal especializado, que trabajaron sin descanso durante dos días.

El trágico desenlace se produjo luego de que Cruz, que se encontraba pescando con sus dos hijos adolescentes en la zona de la Ruta Provincial 321, jurisdicción de García Fernández, se arrojara al agua para intentar auxiliarlos cuando una fuerte crecida del río sorprendió al grupo.

Tragedia en el río Salí
Tragedia en el río Salí

Los dos adolescentes lograron ser rescatados con vida, mientras que de inmediato se activó un operativo de búsqueda para dar con el padre. En el rastrillaje participaron efectivos policiales, equipos de rescate y personal especializado, que trabajaron sin descanso durante dos días.

Cómo fue la tragedia en el río Salí

Las intensas precipitaciones que afectaron a la provincia de Tucumán provocaron un repentino aumento en el caudal del río Salí, poniendo en riesgo a quienes se encontraban cerca del cauce. El lunes por la mañana, los dos hijos de Cruz —de 17 y 14 años— quedaron aislados en un islote, sin posibilidad de regresar a la orilla debido a la fuerza del agua.

Las autoridades desplegaron un operativo de rescate de alta complejidad, con participación de la Policía Lacustre, bomberos y efectivos especializados, quienes lograron trasladar a salvo a los adolescentes a bordo de embarcaciones tras asegurar su integridad con chalecos salvavidas.

Desafortunadamente, Cruz fue arrastrado por la corriente cuando intentó auxiliar a sus hijos. Tras casi dos días de rastrillaje en la zona de La Junta, Bella Vista, los equipos localizaron su cuerpo sin vida este martes alrededor de las 18:30.

La policía y la Justicia intervinieron para realizar las diligencias correspondientes, mientras familiares y vecinos lamentan la pérdida del hombre que dio la vida intentando proteger a sus hijos.

