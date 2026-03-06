sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 19:20
Colombia.

Un enjambre de abejas atacó a un hombre de 80 años y murió tras sufrir más de 500 picaduras

El ataque del enjambre de abejas ocurrió en una zona rural de Colombia y quedó registrado en video. El hombre murió camino al hospital

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un enjambre de abejas atacó a un hombre de 80 años y murió tras sufrir más de 500 picaduras

Un enjambre de abejas atacó a un hombre de 80 años y murió tras sufrir más de 500 picaduras

Una tragedia conmocionó a una comunidad rural de Colombia luego de que un adulto mayor muriera tras ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba tareas en el campo. El dramático momento quedó registrado en video y muestra los desesperados intentos de policías y vecinos por rescatarlo en medio del ataque de los insectos.

La víctima fue identificada como José Vicente Hernández Torres, de 80 años, quien se encontraba trabajando en una zona agrícola de la vereda Las Margaritas, en el sector conocido como Las Peñas, en el departamento de Caldas.

Cómo fue el ataque del enjambre de abejas

Según informaron medios locales, el hombre realizaba labores en el campo cuando fue sorprendido por un enjambre de abejas que lo atacó de manera repentina. Sin posibilidad de escapar, recibió múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo.

La dramática situación fue advertida por vecinos que dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de rescate para intentar auxiliar al adulto mayor.

El rescate quedó registrado en video

Un video que se difundió posteriormente muestra el tenso momento en el que policías y rescatistas intentan acercarse al lugar mientras las abejas continúan revoloteando alrededor.

En las imágenes se observa cómo los efectivos intentan espantar a los insectos utilizando telas y movimientos rápidos para poder retirar al hombre de la zona y trasladarlo hasta una ambulancia.

Tras lograr sacarlo del lugar, el adulto mayor fue derivado de urgencia a un hospital de la ciudad de Manizales.

Ataque de abejas
Ataque de abejas

Ataque de abejas

Más de 500 picaduras

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el hombre falleció poco después como consecuencia de las graves lesiones provocadas por las picaduras.

De acuerdo con los primeros informes médicos, la víctima habría sufrido más de 500 picaduras, una cantidad que puede provocar una reacción tóxica severa en el organismo, especialmente en personas de edad avanzada.

Especialistas advierten que cuando una persona recibe numerosas picaduras, el veneno acumulado puede desencadenar reacciones graves, como shock anafiláctico o falla multiorgánica.

Preocupación en la zona

El caso generó preocupación entre los habitantes de la región rural, donde la presencia de colmenas puede representar un riesgo para quienes trabajan o transitan por el campo.

Las autoridades recordaron que las abejas suelen atacar cuando perciben una amenaza cerca de su colmena y recomendaron evitar acercarse a enjambres o intentar espantarlos sin protección.

