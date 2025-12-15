lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 08:34
Siniestro.

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Colombia está conmocionada tras la noticia. Un colectivo que transportaba egresados que iban a un campamento desbarrancó dejando un saldo fatal.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Un grave accidente vial conmocionó a Colombia durante la madrugada de este domingo, cuando un micro que transportaba a un grupo de jóvenes egresados cayó por un precipicio en el departamento de Antioquia. Como consecuencia del siniestro, al menos 17 personas murieron —entre ellas el conductor— y unas 20 resultaron heridas.

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos
Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

El accidente ocurrió en una ruta de Antioquia

El hecho se registró en la vía Belén, en el sector conocido como El Chispero, entre las localidades de Remedios y Zaragoza. El colectivo había partido desde la ciudad de Tolú con destino a Medellín y llevaba a un grupo de estudiantes que celebraban el cierre de su etapa escolar con un viaje recreativo.

Un viaje de celebración que terminó en tragedia

A bordo del micro viajaban cerca de 30 estudiantes del Liceo Antioqueño, junto a un guía y dos conductores. Los jóvenes, recientemente egresados, se dirigían hacia una zona de playa para festejar la finalización del colegio cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo se precipitó a un abismo.

Víctimas y heridos: cifras aún no definitivas

Según informó la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Colombia, la mayoría de los heridos tienen entre 16 y 17 años, aunque también se reportó una persona de 27 años entre los lesionados. Las autoridades no brindaron aún datos oficiales sobre la identidad de las personas fallecidas.

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, advirtió que la cifra de muertos no es definitiva, ya que todavía hay personas desaparecidas tras el accidente.

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos
Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

El viaje no había sido organizado por la escuela

El funcionario aclaró además que la excursión no fue organizada por la institución educativa. De acuerdo con lo señalado, la rectora del establecimiento confirmó que entre los pasajeros no viajaban docentes autorizados por la escuela.

“Son muchachos egresados, jóvenes que recibieron su grado hace unos 15 días y que estaban disfrutando de una actividad que programaron de forma personal”, explicó Callejas Arango.

Impactantes imágenes del lugar del siniestro

Tras el accidente, comenzaron a circular en medios locales y redes sociales imágenes y videos que muestran el estado en el que quedó el colectivo y los primeros momentos del operativo de rescate. El micro terminó volcado sobre un costado, con el techo completamente desprendido y la cabina del conductor prácticamente destruida.

En las escenas se observa el interior del vehículo al descubierto, con los asientos visibles, y a numerosas personas alrededor del lugar, algunas sentadas sobre las rocas y otras intentando asistir a los pasajeros, en un contexto de fuerte conmoción.

Investigación en curso

La Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia emitió un comunicado en el que informó que las autoridades competentes avanzan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro y confirmar el número final de víctimas fatales y personas heridas.

Mientras tanto, el país permanece conmocionado por una tragedia que enluta a familias y comunidades enteras, y que vuelve a poner en foco la seguridad vial en las rutas colombianas.

