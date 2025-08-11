Murió el precandidato presidencial en Colombia Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay, de 38 años, permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala.

La mañana de este lunes trajo la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay , senador y precandidato presidencial , quien perdió la vida en la madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá . Su muerte fue consecuencia de las graves secuelas del atentado ocurrido el 7 de junio , mientras participaba en un acto político en la capital.

A los 38 años , Uribe Turbay permaneció más de dos meses en estado crítico tras recibir varios disparos , uno de ellos en la cabeza , mientras saludaba a seguidores durante su campaña . Aunque su condición mostró leves mejoras que permitieron iniciar un proceso de neurorehabilitación , en los últimos días sufrió un marcado empeoramiento por una hemorragia en el sistema nervioso central .

El deceso del legislador se hizo oficial instantes antes de que su esposa, María Claudia Tarazona , difundiera un sentido mensaje en sus redes . Allí acompañó una fotografía junto a él con unas frases que conmovieron profundamente a sus seguidores:

“ Siempre serás el amor de mi vida . Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas , el mejor papá para Alejandro . Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti . Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame , que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El atentado en Bogotá

La agresión contra Uribe Turbay tuvo lugar el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el sector occidental de Bogotá. El legislador participaba en una actividad proselitista y se acercaba al público cuando un joven, oculto entre la concurrencia, abrió fuego a escasa distancia. El parlamentario fue alcanzado por tres proyectiles: uno en una pierna y dos en la cabeza. El ataque ocurrió en medio de un discurso sobre la relevancia de la salud mental.

Las personas en el sitio reaccionaron de forma inmediata. Uribe Turbay fue llevado inicialmente a la Clínica Medicentro y, debido a la gravedad de las lesiones, trasladado después a la Fundación Santa Fe para recibir atención médica urgente.

Reacciones y rechazo a la violencia política

El homicidio de Uribe Turbay provocó una oleada de condenas a nivel nacional y volvió a encender el malestar frente a los actos de violencia en el ámbito político. El domingo 15 de junio, multitudes se movilizaron en diversas urbes, entre ellas Cartagena, realizando marchas silenciosas para exigir justicia y dejar en claro su rechazo.

La parlamentaria María Fernanda Cabal declaró: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida. Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país”.

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez expresó su pesar por lo sucedido: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Perfil: la vida de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay vio la luz en Bogotá el 28 de enero de 1986, en una familia marcada por una profunda tradición en la vida pública. Su abuelo materno, Julio César Turbay, ejerció la presidencia de Colombia, mientras que su abuelo paterno, Rodrigo Uribe Echavarría, estuvo al frente del Partido Liberal. Cuando tenía apenas cinco años, sufrió la pérdida de su madre, la periodista Diana Turbay, quien murió durante un operativo de rescate frustrado tras haber sido secuestrada por orden de Pablo Escobar.

Realizó su educación escolar en el colegio Los Nogales y posteriormente obtuvo el título de abogado en la Universidad de los Andes, donde también completó una maestría en Políticas Públicas. Con 25 años, inició su trayectoria política como concejal de Bogotá, más tarde asumió la Secretaría de Gobierno bajo la administración de Enrique Peñalosa. En los comicios legislativos de 2022, alcanzó la mayor votación a nivel nacional para el Senado, representando al Centro Democrático.

Miguel Uribe Turbay falleció dejando atrás a su esposa, María Claudia Tarazona, y a su hijo, Alejandro. Su trayectoria personal y profesional se vio truncada por un episodio violento, un suceso que reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los dirigentes políticos en Colombia y sobre cómo la violencia continúa representando un riesgo latente para el sistema democrático del país.

Evolución clínica: dos meses de lucha

Por más de sesenta días, los especialistas de salud atendieron a Uribe Turbay en la Unidad de Cuidados Intensivos, siguiendo protocolos rigurosos de atención. El equipo de cirugía llevó a cabo múltiples procedimientos para tratar las lesiones ocasionadas por los disparos, en particular los dos que afectaron su cabeza. En las semanas recientes, los médicos habían iniciado el retiro progresivo de la sedación.

El cuadro clínico se complicó gravemente el fin de semana del 9 de agosto, tras presentarse una intensa hemorragia dentro del cráneo. “En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, reportó en su momento la Fundación Santa Fe. El lunes 11 de agosto su fallecimiento fue informado oficialmente.

Autoridades: investigación y detenciones

Las fuerzas de seguridad respondieron de manera inmediata. Apenas transcurridos unos minutos desde los disparos, un menor de 15 años, identificado como el presunto ejecutor, fue arrestado. En grabaciones difundidas en redes sociales, el joven admitió haber accionado el arma “por dinero” y “por su familia”.

Paralelamente, la Fiscalía implicó a cinco personas adultas más, a quienes investiga por su presunta participación como colaboradores directos o como encubridores. Entre los detenidos figura Elder José Arteaga Hernández, apodado ‘el Costeño’, acusado de ser el posible organizador de la agresión.