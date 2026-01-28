Tragedia en Colombia: un avión se estrelló y hay 15 muertos

Durante la tarde del martes 28 de enero, en el marco de una mesa de crisis instalada en Ocaña, las autoridades confirmaron el hallazgo de la aeronave HK-4709 a unos 30 minutos del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

El avión, que transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, había desaparecido del radar cerca de las 11:54 de la mañana, minutos después de despegar desde Cúcuta con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Desde ese momento, se activó un amplio operativo de búsqueda aérea y terrestre.

Jorge Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, confirmó que el avión fue encontrado completamente destruido tras el impacto.

“La información que nos llega es que la aeronave está totalmente deshecha y, hasta el momento, no se reportan personas con vida”, señaló el funcionario en declaraciones a medios locales.

El lugar del siniestro se encuentra en una zona de difícil acceso, con condiciones geográficas complejas y presencia de grupos armados, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante las tareas de rescate y recuperación de los cuerpos.

image Tragedia en Colombia.

Operativo de rescate y protocolos activados

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos internacionales para accidentes aéreos. En el operativo participan equipos de la Fuerza Aérea, Ejército, Bomberos, Defensa Civil y organismos judiciales, además de cartógrafos y personal especializado.

Las autoridades indicaron que las pericias serán clave para determinar las causas del siniestro. Entre los factores que dificultaron la búsqueda se destacó que la baliza de emergencia de la aeronave no se activó, lo que retrasó su localización.

El comunicado de Satena

La aerolínea estatal Satena confirmó el hallazgo a través de un comunicado oficial y precisó que el reporte inicial fue realizado por un integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica.

La empresa informó además que la aeronave habría agotado su autonomía de vuelo horas después de perder contacto, y que desde el primer momento se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de empresas privadas para el rastreo.

Satena habilitó una línea telefónica especial para brindar asistencia e información a los familiares de las víctimas.

Pasajeros y conmoción nacional

Entre los ocupantes del vuelo se encontraban dirigentes políticos y referentes sociales, lo que generó una fuerte conmoción en la región. Diversas figuras públicas expresaron su pesar y solidaridad con las familias de las víctimas.

Mientras continúan las tareas en el lugar del siniestro, la investigación avanza para esclarecer las circunstancias que derivaron en uno de los accidentes aéreos más trágicos de los últimos años en la región.