Viajar a último momento para Año Nuevo a Jujuy: cuánto cuesta llegar en avión este 30 y 31 de diciembre

Llegar a Jujuy en avión sobre el cierre del año es posible, pero no es barato. A pocas horas de recibir el 2026, los precios de los vuelos desde Buenos Aires y Córdoba reflejan una alta demanda, cupos muy limitados y tarifas elevadas, algo propio de una de las fechas más buscadas.

Los valores corresponden a consultas realizadas al mediodía de este martes 30 de diciembre de 2025, con viajes previstos entre hoy y mañana 31 de diciembre, para llegar a la provincia antes de Año Nuevo y recibir el año en Jujuy.

Para quienes buscan viajar hoy martes 30 de diciembre desde Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas es la única compañía con disponibilidad hacia Jujuy.

Entre las opciones vigentes aparece un vuelo directo desde Aeroparque, con salida a las 17:15 y llegada a Jujuy a las 19:35. El tramo tiene un valor de $689.896 y solo hay disponibilidad de 4 lugares al momento de la consulta de TodoJujuy .

No hay opciones Promo ni Base para esta fecha, lo que confirma que viajar a último momento desde Buenos Aires implica pagar valores significativamente más altos.

Para quienes recién puedan o deseen viajar el miércoles 31 de diciembre, Aerolíneas Argentinas también concentra toda la oferta disponible. Desde Ezeiza hay un vuelo directo que sale a las 08:15 y llega a Jujuy a las 10:35. La tarifa más baja es de "Clase Plus" y se posiciona en los $499.813, mientras que la más elevada es de $689.896. En la mayoria quedan solo dos lugares disponibles.

También aparece un vuelo desde Aeroparque, con salida a las 15:25 y llegada a Jujuy a las 17:45, con valores similares al tramo que sale desde Ezeiza.

Desde Córdoba a Jujuy: una opción directa más económica

En el caso de los vuelos desde Córdoba a Jujuy para hoy martes 30 de diciembre, Aerolíneas Argentinas ofrece una conexión directa de 1 hora y 30 minutos, con tarifas que parten desde $171.014 en clase Base. Las opciones Plus y Flex ascienden a $205.495 y $233.023, respectivamente, con muy poca disponibilidad de asientos al momento de la consulta.

Para el 31 de diciembre, también hay opciones desde Córdoba con una escala en Buenos Aires, con precios que superan los $590.000, según la clase elegida.

Viajar desde Córdoba 31 de diciembre Foto captura de Aerolineas Argentinas Viajar desde Córdoba a Jujuy - Foto: captura de pantalla web Aerolíneas Argentinas

Flybondi no tiene vuelos disponibles a Jujuy para fin de año

En el caso de Flybondi, la aerolínea low cost no registra disponibilidad para vuelos hacia Jujuy ni el 30 ni el 31 de diciembre, tanto desde Buenos Aires como desde Córdoba.