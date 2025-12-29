lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 13:10
Atención.

Cómo funcionarán los colectivos de media distancia en Jujuy para Año Nuevo

Las empresas de colectivos confirmaron los horarios especiales que regirán el 31 de diciembre y el 1 de enero en distintos puntos de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
terminal de omnibus jujuy (5)
Lee además
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Atención.

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo
Aumentos para enero 2026
Economía.

Prepagas, alquileres, nafta y transporte: uno por uno, todos los aumentos de enero 2026

La información oficial detalla cómo será el funcionamiento en los principales corredores provinciales, con el objetivo de que los usuarios puedan organizar traslados familiares, viajes programados o regresos tras las celebraciones de fin de año.

Servicios en la zona del Ramal

En el sector del Ramal, los servicios de transporte mantendrán su funcionamiento habitual durante el 31 de diciembre hasta las 22:10. A partir de ese horario, no se registrarán nuevas salidas hasta el día siguiente.

Para el 1 de enero, los servicios serán intermitentes. Las unidades comenzarán a circular a partir de las 10:00, con destino principal hacia la localidad de Yuto. Desde las empresas recomendaron consultar horarios específicos antes de viajar, ya que pueden registrarse modificaciones durante la jornada.

terminal de omnibus jujuy (6)

Funcionamiento en la zona de los Valles y Diques

En el caso de los servicios que conectan con la zona de los Valles y Diques, el miércoles 31 de diciembre las últimas salidas estarán distribuidas según el destino. Los recorridos hacia El Carmen y Monterrico tendrán su último servicio a las 20:00, mientras que hacia La Mendieta la salida final será a las 17:45.

Para quienes viajen a Aguas Calientes, el último colectivo saldrá a las 18:20, y hacia Perico el servicio culminará a las 20:30. En tanto, el trayecto hacia La Almona tendrá su última frecuencia a las 18:00.

Durante el 1 de enero no habrá servicios disponibles en ninguna de estas líneas, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación.

Frecuencias en la zona de la Quebrada y la Puna

En la región de la Quebrada y la Puna, los servicios del 31 de diciembre se mantendrán activos hasta la noche. Las unidades con destino a Purmamarca Pueblo circularán hasta las 19:45, mientras que los colectivos hacia La Quiaca tendrán su última salida a las 23:15.

Para el 1 de enero, los servicios comenzarán a operar a partir de las 17:00. En cuanto a los recorridos posteriores, las empresas informaron que los horarios quedarán sujetos a confirmación según la demanda y las condiciones operativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los horarios de los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy para Año Nuevo

Prepagas, alquileres, nafta y transporte: uno por uno, todos los aumentos de enero 2026

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Los horarios del transporte de media distancia en Jujuy por Navidad y Año Nuevo

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 24

Lo que se lee ahora
Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Seis hombres habían quedado varados en una isla tras la crecida del río. 
Sábado.

Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel