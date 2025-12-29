Cómo funcionarán los colectivos de media distancia en Jujuy para Año Nuevo

Con la llegada de Año Nuevo, las empresas de transporte de media distancia que operan en la provincia de Jujuy dieron a conocer los cronogramas especiales que regirán durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Los servicios sufrirán modificaciones en sus horarios habituales, con reducciones, cortes anticipados y recorridos limitados, según cada zona.

La información oficial detalla cómo será el funcionamiento en los principales corredores provinciales, con el objetivo de que los usuarios puedan organizar traslados familiares, viajes programados o regresos tras las celebraciones de fin de año.

En el sector del Ramal, los servicios de transporte mantendrán su funcionamiento habitual durante el 31 de diciembre hasta las 22:10. A partir de ese horario, no se registrarán nuevas salidas hasta el día siguiente.

Para el 1 de enero, los servicios serán intermitentes. Las unidades comenzarán a circular a partir de las 10:00, con destino principal hacia la localidad de Yuto. Desde las empresas recomendaron consultar horarios específicos antes de viajar, ya que pueden registrarse modificaciones durante la jornada.

Funcionamiento en la zona de los Valles y Diques

En el caso de los servicios que conectan con la zona de los Valles y Diques, el miércoles 31 de diciembre las últimas salidas estarán distribuidas según el destino. Los recorridos hacia El Carmen y Monterrico tendrán su último servicio a las 20:00, mientras que hacia La Mendieta la salida final será a las 17:45.

Para quienes viajen a Aguas Calientes, el último colectivo saldrá a las 18:20, y hacia Perico el servicio culminará a las 20:30. En tanto, el trayecto hacia La Almona tendrá su última frecuencia a las 18:00.

Durante el 1 de enero no habrá servicios disponibles en ninguna de estas líneas, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación.

Frecuencias en la zona de la Quebrada y la Puna

En la región de la Quebrada y la Puna, los servicios del 31 de diciembre se mantendrán activos hasta la noche. Las unidades con destino a Purmamarca Pueblo circularán hasta las 19:45, mientras que los colectivos hacia La Quiaca tendrán su última salida a las 23:15.

Para el 1 de enero, los servicios comenzarán a operar a partir de las 17:00. En cuanto a los recorridos posteriores, las empresas informaron que los horarios quedarán sujetos a confirmación según la demanda y las condiciones operativas.