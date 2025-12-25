jueves 25 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 09:28
Servicios.

Cómo funcionan los colectivos en Jujuy este 25 de diciembre

El transporte urbano y de media distancia en Jujuy opera con horarios especiales durante Navidad. Qué servicios están disponibles y desde qué hora circulan.

Redacción de TodoJujuy
Colectivos - Foto de archivo

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el sistema de transporte público en San Salvador de Jujuy y distintas zonas de la provincia funciona con un esquema especial.

La medida busca permitir que los trabajadores del sector puedan pasar las fiestas con sus familias, sin dejar de garantizar servicios mínimos para los usuarios que necesitan trasladarse.

Este jueves 25 de diciembre, tanto los colectivos urbanos como los de media distancia presentan modificaciones en sus horarios habituales.

Transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Durante la jornada del miércoles 24 de diciembre, los colectivos urbanos circularon hasta las 21 horas, acompañando los traslados previos a la Nochebuena.

En cuanto a este jueves 25 de diciembre, el servicio de transporte urbano en San Salvador de Jujuy se reanuda a partir de las 17 horas, con recorridos habituales y frecuencia reducida, como ocurre cada año en fechas festivas.

Servicio especial entre San Salvador y Palpalá en Nochebuena

Durante la jornada del miércoles 24 de diciembre, los colectivos que cubren el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Palpalá funcionaron con un esquema especial por Nochebuena. Las empresas mantuvieron servicios reducidos durante la tarde para facilitar el regreso de los usuarios antes de la medianoche.

Según informaron, el último despacho desde la autopista se realizó a las 22 horas, permitiendo a los vecinos de Palpalá contar con opciones de traslado hasta última hora de la tarde. Las líneas más utilizadas en este corredor, como Pal Bus y General Savio, sostuvieron recorridos especiales con salidas anticipadas respecto al horario habitual.

Cabe recordar que este jueves 25 de diciembre no habrá servicio de colectivos entre San Salvador y Palpalá con motivo de la celebración de Navidad.

colectivos Palpalá

Cómo funciona el transporte de media distancia en Navidad

Los servicios de media distancia también operan con horarios diferenciados según la región.

Zona Ramal

  • 24 y 31 de diciembre: servicio normal hasta las 22:10

  • 25 de diciembre y 1 de enero: servicios intermitentes hacia Yuto a partir de las 10:00

Zona Diques y Valles

Miércoles 24 y 31 de diciembre:

  • El Carmen y Monterrico: hasta 20:00

  • La Mendieta: hasta 17:45

  • Aguas Calientes: hasta 18:20

  • Perico: hasta 20:30

  • La Almona: hasta 18:00

Jueves 25 de diciembre y 1 de enero:

  • No habrá servicios de ninguna línea en esta zona.

Zona Quebrada y Puna

24 y 31 de diciembre:

  • Purmamarca Pueblo: hasta 19:45

  • La Quiaca: hasta 23:15

25 de diciembre:

  • Servicios habilitados a partir de las 17:00

1 de enero:

  • Horarios a confirmar por parte de las empresas.

terminal de omnibus jujuy (5)

Recomendaciones para los usuarios

Desde el sector recomiendan consultar previamente los horarios, ya que pueden registrarse cambios según la empresa o la demanda. Además, se sugiere planificar los viajes con anticipación, especialmente durante la jornada de Navidad, cuando la frecuencia es menor.

El esquema especial se enmarca en el cronograma habitual que se aplica en fechas festivas y continuará de manera similar durante Año Nuevo.

